Przemysł trzyma się mocno. Podwyżki nawet o 20 proc.

W sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w marcu 6 665 zł brutto, prezentując tym samym 12,4-proc. wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego. Pracodawcy zapowiadają kolejne podwyżki. Na największy wzrost pensji mogą liczyć pracownicy niższego szczebla - nawet o 20 proc. Pomimo prognoz na temat zbliżającej się recesji sektor przemysłowy zdaje się być w dobrej kondycji (Fot. Shutterstock)

W sektorze przemysłowym utrzymuje się popyt na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, specjalistów oraz menedżerów - wynika z raportu „Sektor przemysłowy 2022 – raport wynagrodzeń” przygotowanego przez Grafton Recruitment we współpracy z Gi Group.

Wzrosty wynagrodzeń w branży dotyczą przede wszystkim stanowisk niższego szczebla (blue i black collars) - oni mogą liczyć na podwyżki średnio o 12 proc. oraz specjalistów (średnio 10 proc.).

Najmniejszy wzrost wynagrodzeń, podobnie jak w 2021 roku, przewidywany jest wśród kadry zarządzającej i kierowniczej (7 proc.).

Raport wynagrodzeń przygotowany przez Grafton Recruitment we współpracy z Gi Group dla branży przemysłowej publikowany jest w momencie dużej niepewności. Analitycy spodziewali się wyższego wzrostu, bo ok. 16,1 proc. rok do roku, tymczasem najnowsze dane GUS mówią o wzroście produkcji w kwietniu 2022 roku o 13 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, a w ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 11,3 proc. (w stosunku do marca 2022 r.).

Jednak pomimo prognoz na temat zbliżającej się recesji sektor przemysłowy zdaje się być w dobrej kondycji. Wynagrodzenia rosną, a zapotrzebowanie na pracowników - mimo kryzysu - nie maleje.

- Sektor przemysłowy znacząco zmienia się od czterech lat. Mieliśmy do czynienia z e-mobilnością i wiążącą się z tym „rekalibracją” branży motoryzacyjnej, automatyzacją i robotyzacją – Industry 4.0, pandemią czy globalnym kryzysem łańcucha dostaw. W 2022 roku dochodzą jeszcze wojna w Ukrainie i galopująca inflacja, która w maju tego roku osiągnęła już poziom 13,9 proc. Pomimo tej złożoności branża przemysłowa w Polsce charakteryzuje się dobrą dynamiką rozwoju. Wprawdzie w marcu i kwietniu 2022 r. można było zaobserwować spadki indeksu PMI dla tego sektora, jednak wydaje się, że ten rozpędzony pociąg będzie miał stosunkowo długą drogę ewentualnego hamowania - komentuje Danuta Protasewicz, regional manager Grafton Recruitment.

W sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w marcu 6 665 zł brutto, prezentując tym samym 12,4 proc. wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego. Analogicznie wzrost w 2021 wynosił 8 proc., a w 2020 – 6 proc.

Czas na podwyżki

Z raportu Grafton Recruitment wynika, że planowane wzrosty wynagrodzeń w branży dotyczą stanowisk niższego szczebla (blue i black collars) - oni mogą liczyć na podwyżki średnio o 12 proc. oraz specjalistów (średnio 10 proc.). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń, podobnie jak w 2021 roku, przewidywany jest wśród kadry zarządzającej i kierowniczej (7 proc.). Jedynie w obrębie obszaru badań i rozwoju (R&D), w kategorii wysokich stanowisk, pracownicy mogą liczyć na wzrost płac na poziomie 13,51 proc. Nadal najbardziej poszukiwane i pożądane przez pracodawców role to wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy produkcji. To w tej grupie zauważalne są największe wzrosty wynagrodzeń, przekraczające nawet 20 proc. dla wybranych stanowisk, w tym pracownika magazynu, operatora wózka widłowego czy operatora maszyn. Wydaje się jednak, że to naturalne zjawisko. Osoby z najniższymi płacami otrzymują procentowo największą rekompensatę w związku z rosnącą inflacją, sprzężoną z dużym popytem na ich umiejętności. Chemia & FMCG W kategorii chemia & FMCG, w województwach dolnośląskim i śląskim, wykwalifikowany pracownik produkcji może liczyć na widełki płacowe od 3,8 tys. do 5 tys. brutto, a w małopolskim od 3,8 tys. do 4,8 tys. Na wzrost wynagrodzeń mogą liczyć również inżynierowie różnych specjalizacji (jakości, procesu). Średni wzrost wynagrodzenia w grupie chemia i FMCG dla badanych województw to 13 proc. rok do roku. Działy wsparcia Również pracownicy działów wsparcia (back office) mogą w tym roku liczyć na podwyżki płac. Średni wzrost wynagrodzenia w tej grupie wynosi niemal 10 proc. Specjalista ds. controllingu zarobi w tym roku 6-8 tys. brutto w woj. podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim, 7-10 tys. w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim i pomorskim oraz 8-10 tys. w małopolskim i 8,5-10,5 tys. w mazowieckim. Podwyżki w centrach dystrybucji Nowością w raporcie jest kategoria centrów dystrybucyjnych, które są niezbędnym dopełnieniem obrazu sektora przemysłowego. Jak wynika z raportu Grafton Recruitment, specjalista ds. logistyki zarobi w tym roku między 6,5-7 tys. a 9 tys. brutto w województwie dolnośląskim, śląskim i pomorskim oraz 6-8,5 tys. w wielkopolskim. Na stanowisku spedytora na najniższe widełki mogą liczyć pracownicy w woj. łódzkim (5-8 tys.). W pozostałych plasują się one pomiędzy 5,5 tys. a 8,5 tys., z najwyższymi wynagrodzeniami na tym stanowisku w woj. mazowieckim (7-9 tys.). Co robić, by dobrze zarabiać? Na pytanie o to, jak w przyszłości osiągnąć najwyższy poziom wynagrodzeń, odpowiada Karolina Grula, ekspert branżowy w obszarze rekrutacji specjalistów dla produkcji przemysłowej w Manpower. Jej zdaniem kluczowe są trzy umiejętności - wiedza techniczna, zarządzanie zespołem oraz lean manufacturing. - Bezdyskusyjnie najistotniejszym elementem wspierającym rozwój kariery jest wiedza techniczna oraz budowanie jak największego doświadczenia w pracy z maszynami i urządzeniami. Znajomość branży, rozwiązań oraz bycie na bieżąco z wszelkimi nowinkami technologicznymi jest bardzo istotna i pożądana przez pracodawców. Równie ważnym elementem są kompetencje miękkie - mówi Grula. I dodaje, że mimo iż zwykle temat dotyczy maszyn, robotów czy programowania, to o maszynach i ich zakupie decyduje człowiek. - Kluczowa jest również umiejętność współpracy z innymi osobami z firmy, kooperowanie między działami, a także rozumienie potrzeb organizacji i umiejętność wdrażania programów optymalizujących. Duże firmy najczęściej kooperują na rynkach międzynarodowych, zatem znajomość języka obcego również jest czymś bardzo istotnym - wskazuje ekspertka Manpower. Jak zaznaczają eksperci Manpower, w związku z niedoborem kadry na rynku i wysokimi oczekiwaniami dostępnych w branży technologiczno-inżynieryjnej pracowników, organizacje powinny przygotować się na wydłużony czas realizacji procesu rekrutacyjnego. Stałym elementem rekrutacji będą negocjacje i kompromisy z kandydatami. Niezbędne może okazać się również poświęcenie uwagi obecnemu personelowi i opracowanie strategii, która pozwoli na skutecznie utrzymanie kadry. Już teraz pracodawcy coraz częściej składają planującym odejście pracownikom kontroferty. Według szacunków Manpower, na taką propozycję może liczyć nawet 70 proc.

