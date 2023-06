Przejście na emeryturę najbardziej opłacalne w lipcu. Dlaczego?

Waloryzacja polega na pomnożeniu zgromadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji, czyli 14,4 proc. w 2023 r. Dzięki podwyżce wskaźnika, środki na kontach ubezpieczonych znacząco wzrosły, np. osoba posiadająca 450 tys. zł zgromadzonych w ZUS otrzymała dodatkowe 64,8 tys. zł. To, jak wyjaśnia prezes ZUS, oznacza podwyżkę świadczenia o ok. 250-300 zł.

- Jeśli pracownikowi zależy na otrzymaniu wyższego świadczenia, to powinien zaczekać do lipca. Przy czym oczywiście warto przypomnieć, że jeśli pracownik chce przejść na emeryturę, to musi zakończyć zatrudnienie, czyli wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Można też rozwiązać umowę za porozumieniem stron w każdym czasie, ale warto z tym zaczekać do lipca — wskazuje w rozmowie z Business Insiderem Polska dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak podkreśla Business Insider Polska, w lipcu ubezpieczony otrzyma również trzynastą emeryturę. W poprzednim roku została ona wypłacona pod koniec sierpnia. Obecnie trwają prace nad ustawą, która wprowadziłaby to świadczenie na stałe.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl