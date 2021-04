Przedsiębiorcy apelują do rządu: zreformujmy klin podatkowy, ale nie zabijajmy klasy średniej

Usunięcie przewagi konkurencyjnej, jaką jest niskie opodatkowanie wynagrodzeń w porównaniu do innych krajów Europy, jest nieracjonalnie i nieadekwatne do tego, z czym będziemy musieli się mierzyć po okresie pandemii, który będzie czasem odbudowywania gospodarki - tak doniesienia na temat zmian planowanych w Nowym Ładzie komentuje Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Autor:KDS

• 15 kwi 2021 14:25





Sygnatariusze pisma apelują do rządu o rozważną zmianę modelu opodatkowania wynagrodzeń (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Reforma systemu podatkowego nie może likwidować naszej przewagi konkurencyjnej i zabijać klasy średniej. Potrzebujemy racjonalnej debaty o klinie podatkowym.

Taki apel do rządu wystosowały 33 organizacje biznesowe i think tanki. Ich pismo to pokłosie pojawiających się co jakiś czas w mediach doniesień na temat Nowego ładu.

Odnoszą się w nim do nieoficjalnych informacji, jakie pojawiają się w mediach na temat Nowego Ładu. Nowy program ma pomóc polskiej gospodarce stanąć na nogi po walce z pandemią COVID-19.

- Trzydzieści trzy organizacje zrzeszające pracodawców nie ukrywają zaniepokojenia zapowiedziami związanymi z planowaną zmianą modelu opodatkowania pracy, które mają się znaleźć w Nowym ładzie. Choć nadal trwają prace nad ostateczną wersją tego dokumentu, to zaniepokoiła nas narracja, która uderza w konkurencyjność Polski, polskich przedsiębiorstw i polskich miejsc pracy względem Europy i świata - mówi Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.

Sygnatariusze pisma apelują do rządu o rozważną zmianę modelu opodatkowania wynagrodzeń. Jak zaznaczają, jest to sprawa kluczowa z punktu widzenia zarówno konkurencyjności naszej gospodarki, jak i poziomu życia Polaków.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nowy Ład ma doprowadzić do tego, że ci, co zarabiają najmniej, byliby obciążeni nieco mniej, a ci, co zarabiają więcej, byli obciążeni więcej. Jest to narracja, która budzi pewną akceptację. ZPP od lat podkreślało, że klin podatkowy obciążający najmniej zarabiających jest w Polsce zbyt wysoki. Postulowaliśmy obniżenie opodatkowania pracy i wynagrodzeń i poszukanie dochodów budżetowych w innych źródłach. Natomiast ukierunkowanie na zwiększenie obciążeń wynagrodzeń wyższych nie może budzić naszej akceptacji - komentował z kolei Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

Jak dodaje, kiedy przyjrzymy się temu pomysłowi, to jest on ukierunkowany na usuniecie przewag konkurencyjnych. Jedną z nich jest niższe opodatkowanie wynagrodzeń w naszym kraju niż w innych państwach Europy.

- Dzięki temu mogliśmy się rozwijać w dość imponującym tempie, gdy inne państwa w Europie rozwijały się w tempie ok. 1 proc. PKB w skali roku. Usunięcie przewagi konkurencyjnej, jaką jest niskie opodatkowanie wynagrodzeń jest nieracjonalnie i nieadekwatne do tego, z czym będziemy musieli się mierzyć po okresie pandemii, który będzie czasem odbudowywania gospodarki - podsumowuje ekspert ZPP. Przypomina też, że aby zrealizować podstawowe cele rozwojowe dla polskiej gospodarki, konieczne będzie zaangażowanie szeregu specjalistów z zakresu IT czy nowych technologii, których już dziś brakuje, a którzy w momencie zwiększenia opodatkowania wynagrodzeń po prostu mogą odpłynąć z rynku. - Wszelkie pomysły zmierzające do zwiększenia opodatkowania wynagrodzeń grupy lepiej zarabiających podatników doprowadzą do zniszczenia przewagi konkurencyjnej oraz doprowadzą do nieproporcjonalnego uderza w klasę średnią - podsumowuje Jakub Bińkowski. Problem w obu grupach Pracodawcy w swoim apelu przyznają, że nie ulega wątpliwości, iż opodatkowanie najniższych wynagrodzeń w Polsce jest skandalicznie dotkliwe. Wysokie obciążenie niższych wynagrodzeń powoduje wzrost szarej strefy w postaci zatrudnienia nierejestrowanego, bądź płatności części wynagrodzenia w sposób nieopodatkowany, gotówką. Analogicznie zbyt wysoki klin w odniesieniu do lepiej zarabiających (32 proc. stawki PIT) wypycha klasę średnią do zatrudnienia w formule B2B, w ramach której może korzystać z liniowej stawki 19 proc. PIT i preferencyjnego modelu oskładkowania. - Postrzeganie systemu opodatkowania wynagrodzeń w Polsce przez pryzmat jego formalnej degresywności jest zatem siłą rzeczy zniekształcone. Ignoruje fakt, że w obu grupach (zarówno tych zarabiających lepiej, jak i tych nisko uposażonych) występuje ten sam problem – obciążenia w wysokości nieakceptowalnej społecznie. Analogicznie obie grupy – w obliczu tego problemu – stosują swego rodzaju optymalizację: jedni przez zatrudnienie nierejestrowane i wypłaty „pod stołem”, drudzy przez działalności gospodarcze zakładane na potrzeby współpracy z jednym podmiotem - czytamy w apelu przedsiębiorców. W ich opinii polska gospodarka potrzebuje efektywnego systemu podatkowego, opartego na niskim obciążeniu wynagrodzeń. Reforma w tym zakresie jest konieczna – nie powinna jednak prowadzić do wyzbycia się cennej przewagi konkurencyjnej i nadmiernego dociążenia którejkolwiek grupy społecznej. Apelujemy zatem o podjęcie kompleksowej i uczciwej, nieopartej na populistycznych hasłach debaty o polskim systemie podatkowym. - Pamiętajmy, że wszystkie obiektywne wskaźniki pokazują, iż w ostatnich dekadach zbliżamy się do najbardziej rozwiniętych gospodarek europejskich. Badanie "Bilans otwarcia" wskazuje, jaki dystans dzieli polską gospodarkę od najbardziej rozwiniętej gospodarki Europy, czyli niemieckiej. Ten co roku jest coraz mniejszy. W 2018-19 w przypadku PKB per capita dystans zmniejszył się o prawie 3 pkt proc. W 2019 roku udział Polski w światowym ekspercie wzrósł do prawie 1,5 proc. i był najwyższy od 70 lat. W tamtym roku po raz pierwszy Polska odnotowała dodatnie saldo migracji. Cały czas pozostajemy jednym z mniej zadłużonych krajów UE. Powinniśmy tego bronić, ale nie kosztem pracownika, nie kosztem wynagrodzeń. System podatkowy powinien być równy dla wszystkich - podsumowuje Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP. Pod apelem podpisały się następujące organizacje: Reprezentatywne organizacje pracodawców:

Business Centre Club

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Konfederacja Lewiatan

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Rzemiosła Polskiego Think tanki:

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Instytut Jagielloński

Warsaw Enterprise Institute

WISE Europa Organizacje branżowe pracodawców:

Krajowa Izba Targowa

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektronicznego – Cyfrowa Polska

Związek Polski Przemysł Futrzarski

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie Organizacje lokalne pracodawców:

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Łódzka Federacja Kupiecka

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa

Warszawska Izba Gospodarcza

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców „Małopolska”

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.