Przed nami kolejna podwyżka minimalnej. "Grożą nam poważne konsekwencje"

W przyszłym roku czeka nas kolejna, rekordowo wysoka, podwyżka płacy minimalnej.

W 2024 roku wymagany gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej wyniesie 4254,40 zł.

Dziś mechaniczne zastosowanie ustawy sprzed 20 lat, kiedy bezrobocie było dwucyfrowe, a inflacja na poziomie nieprzekraczającym 3 proc., grozi poważnymi konsekwencjami - przestrzega prof. Jacek Męcina.

Zgodnie z obliczeniami ekonomistów na podstawie kryteriów ustawowych, wymagany gwarantowany poziom płacy minimalnej w przyszłym roku wyniesie 4254,40 zł, zaś minimalna stawka godzinowa – 27,80 zł. W stosunku do średniorocznego poziomu płacy minimalnej w 2023 r. oznacza to wzrost o blisko 20 proc., czyli o 709,4 zł brutto.

W 2023 r. najniższe wynagrodzenie wynosi 3490 zł od stycznia do czerwca, a od 1 lipca wzrośnie do 3600 zł. Jeśli rzeczywiście płaca minimalna wzrośnie w 2024 r. do 4254 zł, oznaczać to będzie, że Polska wejdzie do grona 7 państw UE z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym.