Przeciętny Niemiec jest pięciokrotnie bogatszy niż Polak

Z raportu "Global Wealth Report 2023" wynika, że choć w ciągu dwóch ostatnich dekad Polacy bogacili się szybciej niż Niemcy, to nadal dzieli nas przepaść. Przeciętny Niemiec ma majątek szacowany na kwotę ok. 256 tys. dol. Wartość przeciętnego majątku Polaka to 52 tys. 741 dol.

Jeszcze w 2000 r. przeciętny Europejczyk, posiadając majątek wyceniony na nieco ponad 34 tys. dol., był trzykrotnie bogatszy od Polaka (fot. Unsplash/Freestocks)