Przeciętne wynagrodzenia zbliża się do granicy 6 tys. zł. Rekordowe dane GUS

W grudniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniosło 6 mln 329 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6 proc. w porównaniu z grudniem 2019 r. i wyniosło 5973,75 zł.

Jak zauważa Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz ekonomicznych PKO Banku Polskiego, to dane GUS pokazują, że gospodarka znosi drugą falę pandemii o wiele lepiej niż się obawiano.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważają, że duży wzrost płac to optymistyczny akcent. Przestrzega jednak, że może być jednorazowy.

Z kolei grudniowy spadek zatrudnienia w dużej części odzwierciedla ograniczanie długości czasu pracy osób zatrudnionych na etacie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grudniu 2020 r. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca) w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w minimalnym stopniu (o 0,2 proc.) i wyniosło 6 mln 329 tys. Podobnie było w listopadzie 2020 r., kiedy to zatrudnienie (w stosunku do października tego samego roku) utrzymało się na podobnym poziomie.

Natomiast w relacji do analogicznego okresu 2019 r. była obserwowana kontynuacja spadku

przeciętnego zatrudnienia (o 1 proc.), ale w nieznacznie niższym stopniu niż w listopadzie 2020 r. (o 1,2 proc.).

Warto przypomnieć, że dane GUS dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Źródło: GUS

Jak wyjaśnia GUS, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach zaczęto obserwować jego wzrost, który był kontynuowany w grudniu 2020 r. i wyniósł ok. 10 tys. etatów. Eksperci GUS podkreślają, że tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach.

- Dane z rynku pracy w Polsce po raz kolejny zaskakują na plus. W grudniu względem listopada przedsiębiorstwom udało się zwiększyć zatrudnienie o 10 tys. osób, a przyrost w ujęciu miesiąc do miesiąca (0,2 proc.) jest bardziej typowy dla okresów dobrej koniunktury - komentuje Dawid Pachucki, starszy ekonomista w biurze analiz makroekonomicznych, ING Bank Śląski.

- Kondycja rynku pracy to w dużej mierze efekt poprawy w sektorze wytwórczym. Firmy przetwórstwa przemysłowego już od kilku miesięcy raportują wzrost nowych zamówień, a braki kadrowe w związku kwarantanną pracowników (w Polsce na kwarantannie przybywa ok. 190 tys. osób) skutkują wzrostem popytu na pracę - dodaje. Pensje w górę Jeśli chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie, to w grudniu 2020 r. wyniosło ono 5973,75 zł. Oznacza to 8,9-proc. wzrost w porównaniu z listopadem. Jak wyjaśniają eksperci GUS, spowodowane było to wypłatami premii kwartalnych, nagród rocznych, jubileuszowych i uznaniowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń). W skali roku (grudzień 2020 r. do grudnia 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie

wzrosło o 6,6 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach. Warto również przypomnieć, że w grudniu 2019 r. wynagrodzenie wzrosło o 6,2 proc. rok do roku. To oznacza, że tegoroczne dane są rekordowe. - Wzrost wynagrodzeń najprawdopodobniej wspierany jest zmianą struktury zatrudniania - przesunięciem pracowników z nieco mniej opłacanych i zamkniętych obecnie branż usługowych w kierunku przetwórstwa, które zgłasza zapotrzebowanie na nowe etaty. Efekt ten mógł być dodatkowo wzmocniony wyprzedzającymi podwyżkami przed skokiem minimalnej w 2021. Wspiera to naszą prognozę płac ponad konsensusem (6,5 proc. rok do roku średnio w tym roku) - ocenia Dawid Pachucki. Źródło: GUS GUS zaznacza, że w okresie dwunastu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wzrosło prawie we wszystkich sekcjach - od 0,5 proc. w obszarze zakwaterowanie i gastronomia do 8,3 proc. w sekcji administrowanie i działalność wspierająca, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,7 proc. Spadek o 1,4 proc. odnotowano z kolei w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz o 0,5 proc. w sekcji pozostała działalność usługowa. Eksperci komentują Jak zauważa Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz ekonomicznych PKO Banku Polskiego, to dane GUS pokazują, że gospodarka znosi drugą falę pandemii o wiele lepiej niż się obawiano. Świetne dane z rynku pracy za grudzień. Zatrudnienie (+0,2% m/m) i płace (6,6% r/r) wyraźnie lepiej od prognoz (odpowiednio 0,0% m/m i 4,7% r/r). Gospodarka znosi drugą falę pandemii o wiele lepiej niż się obawiano. — Piotr Bujak (@pbujak) January 21, 2021 Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważają, że grudniowy spadek zatrudnienia w dużej części odzwierciedla ograniczanie długości czasu pracy osób zatrudnionych na etacie. PIE ocenia również, że duży wzrost płac to optymistyczny akcent. Przestrzega jednak, że może być jednorazowy. Optymistycznym akcentem jest duży wzrost płac (6,6%), choć może być jednorazowy. Badania ankietowe wskazują na małe zagrożenie spowolnieniem. Odsetek firm planujących podwyżki w ankiecie NBP sugeruje stabilizację dynamiki w okolicach 4-5%, badanie Randstad – nawet 6%. pic.twitter.com/IoVJtAbzV0 — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) January 21, 2021 Z kolei eksperci Pekao zwracają uwagę na korzystny układ dni roboczych, który niewątpliwie wpłynął na wysokość pensji. Z kolei płace wzrosły w grudniu powyżej oczekiwań o 6,6% r/r – przy bardzo korzystnym układzie dni roboczych. pic.twitter.com/Th3ejpkQqh — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) January 21, 2021

