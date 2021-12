Przeciętna pensja dla kraju to mit. Kolosalne różnice między regionami

Warszawa i jej okolice to nadal jest region, w którym zarabia się najlepiej. W porównaniu z regionem warmińsko-mazurskim, który znalazł się na końcu zestawienia, różnica wynosi ponad 2 tys. zł.

Autor: KDS

30 gru 2021





W regionie warszawskim stołecznym przeciętne wynagrodzenie było najwyższe i wyniosło 7265,51 zł. (Fot. Shutterstock)

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o sytuacji na rynku pracy w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku.

Wynika z nich, że choć liczba pracujących była wyższa niż w 2020 roku, to nadal jest niższa niż przed pandemią.

Ciekawie prezentują się informacje na temat wynagrodzeń. Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach między regionami z najwyższymi i najniższymi zarobkami wynosi 2121,27 zł.

Z danych GUS-u wynika, że między styczniem a wrześniem 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w Polsce 5614,66 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wzrosło o 8,5 proc. Było to więcej niż w tym samym okresie 2019 r., gdy wzrost wyniósł 5,5 proc.

Natomiast tym, co rzuca się w oczy, jest duża rozbieżność między wynagrodzeniem w regionach. W warszawskim stołecznym było ono najwyższe i wyniosło 7265,51 zł. Było to więcej o 2121,27 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie jego wartość była najniższa. Z kolei biorąc pod uwagę sekcje PKD, wynagrodzenie wahało się od 4156,26 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 9975,65 zł w sekcji informacja i komunikacja.

Warto zaznaczyć, że wzrost miał miejsce we wszystkich analizowanych sekcjach PKD. Największy wystąpił w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 19,9 proc.). Natomiast najmniejszy w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 3,9 proc.).

Grafika: GUS

Z danych GUS-u wynika również, że pensja zależna była od sektora własności. W sektorze publicznym wynagrodzenie wyniosło 6275,16 zł i było o 11,8 proc. wyższe od przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem, natomiast w sektorze prywatnym wyniosło 5364,84 zł i było niższe o 4,4 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem.

"Informatyka" zatrudnia na potęgę

GUS podał również, jak wygląda kwestia osób pracujących w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku. Według stanu na 30 września 2021 r. było to 9613,7 tys. osób. W stosunku do roku poprzedniego było to więcej o 0,3 proc., podczas gdy w końcu września 2020 r. względem stanu z końca września 2019 r. liczba pracujących zmalała o 0,7 proc. Pracujący w sektorze prywatnym stanowili 68,5 proc., a więc nieznacznie więcej niż przed rokiem (o 0,2 p. proc.). Kiedy spojrzymy na rodzaj działalności, najwięcej osób pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Było to 2433,4 tys. osób, z czego 98 proc. pracowało w sektorze prywatnym. Warto zaznaczyć, że w stosunku do sytuacji sprzed roku liczba pracujących w sekcjach zmieniła się. Największy wzrost nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 6,2 proc.). Zauważalny wzrost dotyczył również sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,5 proc.). Natomiast największy spadek pracujących był w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1 proc.), podczas gdy w końcu września 2020 r. liczba pracujących we wspomnianej sekcji nie zmieniła się względem roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie Z kolei przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 9118,5 tys. etatów. Było to więcej o 0,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020. Grafika: GUS - Była to sytuacja odwrotna niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r., kiedy przeciętne zatrudnienie zmalało o 0,9 proc. wobec pierwszych trzech kwartałów 2019 r. – czytamy w analizie GUS-u. Zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, przy czym najwyższy wzrost etatów wystąpił w sekcji informacja i komunikacja – o 5,0 proc. W sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, przeciętne zatrudnienie nie uległo zmianie w stosunku do I-III kwartału 2020 r., natomiast największy spadek wystąpił w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 9,5 proc). W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. najwyższe przeciętne zatrudnienie nadal notowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 2360,9 tys. etatów. Bezrobocie GUS podał również dane na temat bezrobocia pod koniec trzeciego kwartału. W końcu września 2021 r. bezrobocie wynosiło 5,6 proc. i było o 0,4 p. proc. niższe niż w II kwartale 2021 r. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku było niższe o 0,5 p. proc. Natomiast utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,7 proc.), podkarpackim (8,3 proc.), kujawsko-pomorskim (7,9 proc.), świętokrzyskim (7,5 proc.) oraz lubelskim i zachodniopomorskim (po 7,3 proc.). Najniższa stopa bezrobocia odnotowana została w woj. wielkopolskim (3,3 proc.), śląskim (4,5 proc.) oraz małopolskim i mazowieckim (po 4,8 proc.). Grafika: GUS Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu września 2021 r. wyniosła 934,7 tys. osób (w tym 507,9 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu II kwartału 2021 r. o 58,7 tys. osób (tj. o 5,9 proc.) oraz niższa o 89,1 tys. osób (tj. o 8,7 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Z kolei w porównaniu z II kwartałem 2021 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano wśród populacji mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 32,3 tys. osób (tj. 7,0 proc.) oraz o 26,5 tys. osób (tj. o 5,0 proc.). W stosunku do września 2020 roku również zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 44,1 tys. osób (tj. 9,4 proc.) oraz o 45,0 tys. osób (tj. o 9,1 proc.). Znaleźli pracę Warto zaznaczyć, że w III kwartale 2021 r. z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 365,2 tys. osób (przed rokiem 344,7 tys.). Mniej osób niż przed rokiem wykreślono z powodu podjęcia pracy, nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się – 206,7 tys., tj. 56,6 proc. ogółu wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 222,9 tys. i 64,7 proc.), z tego pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 170,9 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) – 35,8 tys. Spośród pozostałych osób wykreślonych 56,2 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 15,4 proc. ogólnej liczby osób wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 29,6 tys. osób i 8,6 proc.). Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 33,0 tys. (przed rokiem 31,7 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 22,6 tys. (przed rokiem 17,9 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 1,7 tys. osób (przed rokiem 1,5 tys.).

