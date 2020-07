Programy osłonowe, premie, dopłaty do komputerów. Firmy wspierają pracowników

W związku ze spadkiem zamówień o ok. 30 proc., od 1 maja załogi Promotechu Białystok oraz Promotechu KM w Łapach pracują na 0,8 etatu. Firma korzysta z Tarczy Antykryzysowej.

Jednak rzeczywisty spadek wynagrodzenia pracowników często przekracza 20 proc. – z powodu braku nadgodzin i mniejszej liczby godzin pracy w maju i w czerwcu, w stosunku do kwietnia.

Zarząd firmy podjął decyzję o wprowadzeniu działań osłonowych dla pracowników. Chce wesprzeć ich w tym trudnym czasie.

- W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy od maja do lipca 2020, zarząd i właściciele firmy, w porozumieniu z Radą Pracowniczą zdecydowali o podjęciu działań osłonowych. Chcemy w ten sposób wesprzeć pracowników w tym trudnym finansowo okresie - mówi prezes Promotechu Marek Siergiej.

Długie wakacje

Jedną z form wsparcia jest świadczenie wczasowe. W tym roku wypłacane będzie wyjątkowo przez trzy miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień, w wysokości uzależnionej od zarobków netto w miesiącu poprzedzającym wypłatę. Zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Radę Pracowniczą pracownicy o najniższych zarobkach otrzymają co miesiąc po 400 zł, pracownicy o najwyższych zarobkach – po 50 zł, zaś pozostali dostaną po 300 zł miesięcznie.

Inna forma wsparcia to zapomoga wypłacana w trzech miesięcznych transzach po 250 zł na osobę pracownikom o najniższych dochodach na członka rodziny. Kryterium w tym przypadku to łączny dochód netto wszystkich członków rodziny pracownika, który nie może przekroczyć 1600 zł na osobę.

Firma podaje, że po czterech miesiącach sytuacja całej grupy kapitałowej, czyli wszystkich firm związanych z Promotechem, jest całkowicie stabilna - choć zróżnicowana. Promotech Białystok, Promotech KM w Łapach, Promotech FMP w Indiach, Promotech ME w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także (ze względu na posiadane udziały) – Steelmax w USA oraz SSQ we Włoszech – wszystkie te firmy działają normalnie, biorąc pod uwagę warunki, w jakich się znalazły. Od 1 sierpnia przewidziany jest powrót Promotechu Białystok i Promotechu KM do pełnego wymiaru czasu pracy.

Promtech to nie jedyna firma, która stara się wesprzeć swoich pracowników w tym trudnym czasie. Kilka dni temu Lidl Polska poinformował, że w ramach podziękowania za ciężką pracę w czasie pandemii, pracownicy otrzymają premie.

- Obecna sytuacja wskazała, jak ogromną rolę w życiu społecznym pełnią sieci handlowe. Sklepy takie jak Lidl, są teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a pracownicy handlu to jedna z najbardziej niezbędnych, wcześniej często niedocenianych, grup zawodowych. W Lidl Polska (...) każdy pracownik jest dla nas ważny, gdyż dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu każdego z nas odpowiadamy na potrzeby naszych klientów - podkreśla Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska, specjalista ds. finansowych i HR. Także firma Hochland Polska w czasie pandemii zorganizowała akcje specjalne, skierowane do pracowników i ich rodzin. Uruchomiła program pod hasłem „Komputer dla Dziecka”. W jego ramach zaoferowała swoim pracownikom możliwość skorzystania z dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego. Częściowe sfinansowanie zakupu pochodzi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z benefitów akcji ‘’Komputer dla Dziecka’’ mogły skorzystać osoby mające dziecko w wieku 7-18 lat. Do końca maja kwota dofinansowania przekroczyła 40 tys. złotych – z akcji skorzystało 77 rodzin i 89 dzieci. Dodatkowo Hochland starał się zagospodarować wolny czas dzieci swoich pracowników. Miały one możliwość skorzystać ze specjalnych warsztatów kulinarnych online Hochland KIDS AT HOME 2020 czy zdalnych lekcji o marketingu i reklamie. - Jesteśmy blisko swoich pracowników i ich rodzin. Dla nas takie działania to naturalny odruch, zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich czasie – mówi Jacek Wyrzykiewicz PR&Marketing Services Manager w Hochland Polska.