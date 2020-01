Program ma znów pomóc polskim naukowcom w znalezieniu pracy

Dzięki programowi otrzymałem możliwość stworzenia własnej międzynarodowej grupy badawczej i samodzielnej pracy naukowej – mówi dr Jan Stanek, który po powrocie z Francji został zatrudniony w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak dotąd w ramach Polskich powrotów do pracy naukowej na polskich uczelniach i w instytutach powróciło 42 naukowców z zagranicznych ośrodków.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia, że program tworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki finansowe przyznane w ramach "Polskich powrotów" pokrywają wynagrodzenie dla powracającego oraz dają możliwość stworzenia grupy projektowej (zespołu badawczego).

Nabór wniosków w ramach trzeciej edycji właśnie ruszył i potrwa do 31 marca 2020. Są nowości.

- Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy - informuje resort nauki.

Wypłacanie grantów będzie możliwe dzięki porozumieniu o współpracy, zawartym we wrześniu między dwoma agencjami podlegającymi wspomnianemu ministerstwu.

- Na początku tego roku (2 stycznia) NAWA i NCN podpisały aneks do porozumienia, który mówi o współpracy w realizowaniu programu Polskie Powroty. Porozumienie oraz aneks w imieniu NAWA podpisał dyrektor Łukasz Wojdyga, a w imieniu NCN – dyrektor prof. Zbigniew Błocki - dodaje resort.

Jak dotąd w ramach "Polskich powrotów" do pracy naukowej na polskich uczelniach i w instytutach powróciło 42 naukowców z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Aktualnie pracują oni w polskich ośrodkach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

- Dzięki programowi otrzymałem możliwość stworzenia własnej międzynarodowej grupy badawczej i samodzielnej pracy naukowej – mówi dr Jan Stanek, który po powrocie z Francji w 2019 roku, został zatrudniony w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Jan Stanek skorzystał w poprzedniej edycji programu (Fot. MNiSW) Kto może złożyć wniosek i jaką kwotę? Z wnioskami o dofinansowanie zatrudnienia powracających naukowców mogą zwracać się: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową. Środki z "Polskich powrotów" pokryć mają: wynagrodzenie powracającego naukowca, wynagrodzenia członków grupy projektowej, przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Czytaj też Emigranci jak zagraniczni inwestorzy. Tylko tak można ich skusić do powrotu. Opcjonalnie możliwe jest też finansowanie: adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej czy kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków NCN. Maksymalna wysokość dofinansowania to 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. Z dofinansowaniem badań naukowych to natomiast 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN. Projekty mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji określa wnioskodawca. Start realizacji może nastąpić nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

