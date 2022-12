Prognozy wynagrodzeń prawdziwym wyzwaniem

Jak się okazuje, najtrudniejsze do prognozowania okazują się wynagrodzenia.

"Wzrost wynagrodzeń systematycznie wymykał się spod kontroli ekonomistów. W aż 10 przypadkach podczas 11 miesięcy faktyczny wzrost wynagrodzeń był poza konsensusem prognoz. W pierwszych miesiącach roku płace były systematycznie wyższe niż oczekiwania ekonomistów – to efekt dobrych wyników gospodarczych Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Od II połowy roku wynagrodzenia zaskakują jednak naprzemiennie w obydwie strony. Prawdopodobnie wynika to z częstych wypłat premii okolicznościowych oraz inflacyjnych. Są one trudne do przewidzenia w typowych modelach ekonometrycznych wykorzystywanych do prognozowania" - wyjaśnia Polski Instytut Ekonomiczny.

źródło: Tygodnik PIE

Inflacja z problemami, najtrafniejsza produkcja przemysłowa

Niezbyt trafne są prognozy dotyczące wysokości inflacji, choć w 2022 roku sytuacja była lepsza niż w 2021 r. "Rok temu opisaliśmy trudności z prognozowaniem inflacji w 2021 r. – wtedy przez wszystkie 12 miesięcy wzrost cen był istotnie różny od przewidywanego" - wskazują autorzy analizy.

Tegoroczne prognozy były trochę lepsze – konsensus poprawnie wyliczył inflację w połowie miesięcy.

Jak wyjaśniają autorzy raportu, ekonomiści zostali zaskoczeni trzykrotnie: