Prezesi zarabiają ogromne pieniądze. Ale nie bez powodu

Do sprawy odniosła się prezes Instytutu Staszica prof. SGH Agnieszka Domańska, która podkreśla, że wynagrodzenie menedżera powinno mieć związek z wynikami zarządzanej spółki.

- Czemu zatem w przypadku giełdowych spółek, w których skarb państwa jest największym (chociaż nie większościowym) udziałowcem, ta reguła nie miałaby znajdować zastosowania? - pyta Domańska.

Większa firma, większa odpowiedzialność, większe zarobki

Jak zauważa, można wiele powiedzieć na temat politykierskich powiązań w rodzimych spółkach Skarbu Państwa – o nieodłącznych od czasu transformacji aferach związanych nierzadko z finansowymi przekrętami, nepotyzmem, „kolesiostwem”, umieszczaniem na synekurach członków rodzin.

- Politycy opozycji i niektóre media uważają, że zarobki Daniela Obajtka są ekstraordynaryjne, a on sam bezwstydnie bogaci się dzięki piastowaniu funkcji prezesa spółki Skarbu Państwa - odnotowuje Agnieszka Domańska.

Potwierdza przy tym, że są one wysokie. - To prawda, ale skoro tak, to mówmy też i o tym, że prezes Obajtek zarządza dzisiaj jedną z dziesięciu największych firm sektora energetyczno-paliwowego w Europie, zatrudniającą blisko 65 tysięcy pracowników. A przede wszystkim mówmy o tym, iż pod jego rządami Orlen od kilku lat intensywnie się rozwija - wskazuje prezes Instytutu Staszica.

Warto też wyjaśnić, skąd się biorą wysokie zarobki prezesów.

- Prezes, dyrektor czy jakikolwiek menedżer stojący na czele firmy nie jest bytem niezależnym – sam sobie nie ustala wysokości wynagrodzenia, nie ustala go również innym członkom zarządu. Te są bowiem ustalane i wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub decyzji rady nadzorczej - pisze Domańska.

Na tym, jak twierdzi, nie koniec. - Tym wynagrodzeniom przygląda się w szczegółowym zestawieniu biegły rewident. Nie podawano do tej pory informacji, że w przypadku Orlenu wynagrodzenia były niezaakceptowane. Nie wspominając już o wynagrodzeniach poprzedników, którzy mimo znacznie słabszych wyników finansowych Orlenu zarabiali nawet do 30 proc. więcej niż Daniel Obajtek - przypomina Agnieszka Domańska.

Wynagrodzenia prezesów budzą emocje. Miliony zarobione w rok

Pensje wyższej kadry zarządzającej od zawsze budzą emocje, zwłaszcza jeśli porównujemy je z zarobkami pracowników. Zespół platformy porównawczej MoneyTransfers.com przyjrzał się bliżej wzrostowi płac prezesów zarządów w różnych branżach, jak i w sektorze publicznym i prywatnym.

Na czele pierwszej trójki najlepiej zarabiających prezesów spółek skarbu państwa, które są notowane na giełdzie znalazł się Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO BP, który w ubiegłym roku zarobił 1 mln 813 tys. zł. To sporo więcej niż rok wcześniej, gdy na jego konto wpłynęło 1 mln 366 tys. zł.

Zaraz za nim uplasowała się wiceprezes PZU Małgorzata Sadurska z wynagrodzeniem na poziomie 1 mln 801 tys. zł. Jej pensja też poszła w górę, bowiem rok wcześniej ubezpieczyciel przelał na jej konto 1 mln 580 złotych.

Pierwszą trójkę zamyka prezes PKN Orlen Daniel Obajtek z pensją w wysokości 1 mln 311 tys. zł. Z raportów rocznych publikowanych przez spółkę wynika, ze jego zarobki również systematycznie rosną. W 2020 roku zarobił 1 mln 286 tys. zł, było to o 80 tys. więcej niż rok wcześniej.

Nie inaczej jest w sektorze prywatnym. Z analizy przygotowanej przez platformę porównawczą wynika, że wśród spółek prywatnych WIG20, najwięcej zarobił odchodzący ze stanowiska prezes Allegro Francois Nuyts. Na jego konto z tytułu pełnienia tej funkcji wpłynęło w 2021 roku ponad 12,5 mln zł.

Prezes CCC Marcin Czyczerski otrzymał ponad 1,2 mln zł wynagrodzenia, 600 tys. zł premii krótkoterminowej i ponad 8 mln zł premii długoterminowej. To wzrost rok do roku o ponad 720 proc. (ponad 50-krotnie wyższy niż wynosiła inflacja w maju 2022, tj. 13,9 proc.).

Prezes LPP Marek Piechocki zarobił 1,68 mln zł w ramach pensji, do tego dodać należy 6,66 mln zł w akcjach w ramach programu motywacyjnego. Tu mówimy o łącznym wzroście wynagrodzenia w porównaniu do 2020 r. o 400 proc.

Kwotom otrzymywanym przez prezesów polskich blue chipów (chodzi o duże spółki giełdowej, która ma dobrą renomę wśród inwestorów) jeszcze daleko np. do zarobków zarządu w Amazonie. Andy Jassy, kierujący od roku działalnością Amazona, otrzymał w ubiegłym roku 212 mln dolarów, jednak średnie roczne wynagrodzenie to już 3,8 mln zł, czyli ponad 316 tys. zł miesięcznie. Jest to aż 105 razy więcej niż pensja pracownika, zarabiającego płacę minimalną (które w Polsce wynosi obecnie 3010 zł), czy 50 razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

- Nierówność w wynagrodzeniach w stanowi poważny problem w Polsce i na całym świecie. Społeczeństwo zdecydowanie opowiada się za bardziej sprawiedliwym podziałem dochodów w firmach, a fakt, że dochody nie rosną porównywalnie z inflacją, rachunkami za energię i innymi codziennymi wydatkami, tylko tą nierówność pogłębia - komentuje CEO Money Transfers, Jonathan Merry.

Jaki powinien być stosunek minimalnej pensji do pensji prezesów dużych firm?

Nierówności płacowe widoczne są w każdej branży i wielu zadaje sobie pytanie, jaka powinna być relacja pensji szeregowego pracownika do pensji dyrektora fabryki? Jaka dyrektora szpitala, lekarza, pielęgniarki i salowej, gdy to od pracy tej ostatniej zależy jakość funkcjonowania szpitala? Jak zaznacza w rozmowie z PulsHR.pl Kamil Fejfer, analityk rynku pracy, autor książek o tej tematyce, pomysłodawca "Magazynu Porażka", nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi.

- W jednym z badań poruszających ten temat pytano ludzi, jaki powinien być stosunek minimalnej pensji do pensji prezesów dużych firm. W zależności od kraju – a badanie było przeprowadzone w kilkunastu państwach – wychodziło od 2,5- do 20-krotności pensji. Przy czym realne rozwarstwienie było od kilkudziesięcio- do 400-krotności w Stanach Zjednoczonych. To pokazuje, jak wyglądałyby nasze preferencje - mówi Kamil Fejfer.

- Gdybym sam miał podjąć decyzję w tej sprawie, to rozpiętość płacowa 1 do 10 byłaby dobrym rozwiązaniem. Dajemy więcej osobom, które są niżej i przycinamy tym, którzy są wyżej - dodaje.

Kamil Fejfer podkreśla, że nierówności płacowe nie biorą się znikąd.

- Wracając do różnic wynagrodzeń między salowymi i dyrektorami szpitali... Powtórzę tu odpowiedź, która od lat pojawia się w przestrzeni publicznej. Gdybyśmy zlecili dyrektorowi szpitala dokładne posprzątanie sal szpitalnych, zapewne dałby sobie z tym radę. Tak samo jak lekarz. Natomiast kiedy poprosilibyśmy salową, żeby przeprowadziła operację ratującą życie na otwartym sercu lub też, żeby sprawnie zarządzała szpitalem, możemy założyć, że nie dałaby rady. To nie jest jedyny powód tłumaczący różnice w wynagrodzeniach, ale z pewnością nie jest bezzasadny - mówi Fejfer.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl