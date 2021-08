Prezesi dostaną podwyżki? Zaskakujące skutki Polskiego Ładu

Opublikowany 26 lipca projekt ustawy podatkowej, będący elementem Polskiego Ładu, zawiera rozwiązania dotyczące m.in. zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zmiany sposobu obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Niektóre zapisy regulujące kwestie składki zdrowotnej oceniane są przez ekspertów w kategorii niespodzianki.

4 sie 2021





Projekt ustawy zakłada obowiązek opłacania składki zdrowotnej przez członków zarządów spółek i fundacji (fot. Shutterstock)

Mowa o obowiązku opłacania składki zdrowotnej przez członków zarządów spółek i fundacji.

Składka zdrowotna wyliczana od dochodu to jeden z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów planowanej przez rząd rewolucji podatkowej. Zgodnie z zapisami projektu ustawy podatkowej zmiany obejmą także osoby zasiadające w zarządach spółek. Składka zdrowotna wyniesie 7 proc. ich wynagrodzenia.

- Będzie ją trzeba płacić, nawet jeśli prezes spółki posiada własne ubezpieczenie lub korzysta z ubezpieczenia przy współmałżonku. Takie rozwiązanie przełoży się na wzrost pensji prezesów, aby zrekompensować im dodatkowy koszt w postaci składki dla NFZ. Pomysł uważam za bardzo zaskakujący, zwłaszcza że we wcześniejszych zapowiedziach Polskiego Ładu nie było o nim mowy - zauważa Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Pozostali członkowie zarządu będą opłacali składkę w wysokości 9 proc. od wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu.

- Obecnie mogą dostawać pensję bez zawierania ze spółką umowy o pracę lub umowy zlecenia. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest dla nich wyłącznie uchwała zgromadzenia wspólników o powołaniu do zarządu spółki. Nie jest to jednak samodzielnym tytułem do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego, składki ZUS nie mogą być pobierane tylko na tej podstawie. Jeżeli więc spółki będą chciały utrzymać wynagrodzenia na obecnym poziomie, będą musiały przeznaczyć na nie więcej pieniędzy, co wiąże się oczywiście dla nich z większymi obciążeniami - wyjaśnia Juszczyk.

