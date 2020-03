Press Club Polska apeluje do redakcji. Płaćcie dziennikarzom!

W opublikowanym na stronie internetowej oświadczeniu organizacja zwraca uwagę na sytuację dziennikarzy oraz pracowników mediów. W liście podpisanym przez Marcina Lewickiego, prezesa Press Club Polska oraz przewodniczący Rady Press Club Polska Wojciecha Tumidalskiego czytamy.

"Wielu dziennikarzy i pracowników mediów to osoby współpracujące z redakcjami na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przytłaczająca większość tych osób odczuje, a nawet już odczuwa brak zleceń, a co za tym idzie – brak pieniędzy. Oni także mają rodziny, kredyty i inne zobowiązania, o bieżących wydatkach nie wspominając. Wielu pieniądze skończą się w najbliższych dniach. Jednocześnie tajemnicą poliszynela jest dotychczasowe „swobodne” podejście części zobowiązanych do terminowego regulowania należności wobec takich osób".

Redakcje reagując na zagrożenie zarażeniem koronawirusem wprowadzają system pracy zdalnej i rotacyjnej. Zrezygnowano z części programów nagrywanych przy udziale publiczności. Powszechne stało się prowadzenie rozmów przy pomocy wideokomunikatorów.

Jak informuje serwis Wirtualne Media, w chwili obecnej decyzję o podpisaniu specjalnych kontraktów z osobami niemającymi stałych umów podjęła jedynie redakcja TVP Sport.