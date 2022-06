Presja płacowa w Polsce jest największa w Europie

Bartosz Dyląg

Bartosz Dyląg • 3 cze 2022 13:52





Presja inflacyjna jeszcze mocniej wpływa na oczekiwania pracowników. Czynnik wynagrodzeniowy to 80 proc. decyzji pracowników w Polsce. To najwyższy odsetek w Europie, nigdzie indziej nie ma takiej presji płacowej – podkreśla Joanna Brzyska, regional manager Randstad Staffing. - Drugim ważny czynnikiem jest przyjazne środowisko pracy - dodaje. Presja inflacyjna jeszcze mocniej wpływa na oczekiwania pracowników (Fot. Pixabay)

Ważne jest zwiększenie wydajności, co pozwala podnieść pensje, po drugie dobre konstruowanie ścieżek kariery dla pracowników.

Pracownicy chcą wiedzieć, jak ich praca zmienia świat, zaczyna to być dla nich istotne.

Inżynierowie będą wciąż bardzo potrzebni, ale ich profil mocno się zmieni.

Joanna Brzyska, regional manager Randstad Staffing zwraca uwagę na utrzymanie pracowników. - Problem rotacji jest dynamiczny, trochę przyhamowała go pandemia, teraz na całym świecie mówi się o wielkim eksodusie pracowników – mówi Joanna Brzyska.

Co zrobić, by utrzymać pracowników? W jej ocenie czynnikiem determinującym dla wyboru pracodawcy jest wynagrodzenie i benefity. - Tej rzeczywistości nie zmienimy. Presja inflacyjna jeszcze mocniej wpływa na oczekiwania pracowników. Czynnik wynagrodzeniowy to 80 proc. decyzji pracowników w Polsce. To najwyższy odsetek w Europie, nigdzie indziej nie ma takiej presji płacowej – podkreśla Joanna Brzyska. - Drugim ważny czynnikiem jest przyjazne środowisko pracy - dodaje.

Stanisław Motylski, dyrektor generalny zakładu Flex w Tczewie zwraca uwagę, że rotacja w zakładach Flex w Polsce to 5 proc., natomiast w Izraelu to ok. 20 proc.

- Bardzo poważnego problemu z rotacją nie mamy, ale to może się zmienić – wskazuje Stanisław Motylski.

Czesław Rokicki, customer focus team manager w Lacroix Electronics w Kwidzynie wyjaśnia, że lokalny rynek pracy jest bardzo mały. - Najtrudniej o kadrę inżynierską i projektową. Problemem jest wyedukowanie inżynierów, którzy często przychodzą bez umiejętności. Kiedy zdobędą kwalifikacje, zdarza się że odchodzą. Rotacja jest duża wśród inżynierów. Rosną oczekiwania płacowe – wyjaśnia przedstawiciel Lacroix Electronics.

Dla pracownika ważny jest cel

W ocenie Stanisława Motylskiego ważne jest zwiększenie wydajności, co pozwala podnieść pensje, po drugie dobre konstruowanie ścieżek kariery dla pracowników. - Pracownicy chcą wiedzieć, jak ich praca zmienia świat, zaczyna to być dla nich istotne – podkreśla Motylski i dodaje, że miękkie czynniki, które nie są dużym kosztem dla firmy, stanowią dużą wartość dla pracownika. - Ważne, by w firmie pokazać wszystkim cel, do którego firma zmierza. Pokazać, co chcemy osiągnąć za 2-3 lata. Ludzie chcą mieć świadomość, że w frupie osiągają sukces – uważa Zbigniew Furman, dyrektor ds. handlu i marketingu w Radmorze. Inżynier będzie nadal potrzebny Zbigniew Furman jest zdania, że w przyszłości inżynier będzie nadal potrzebny. - Na pewno wejdzie automatyzacja, internet rzeczy, ale ktoś będzie musiał zaprojektować te urządzenia i potem je sprzedać – mówi Zbigniew Furman. - Nie powiedziałbym, że umiejętności inżynierskie będą mniej ważne, a ważne umiejętności miękkie. Kiedyś inżynier musiał mieć czas na podjęcie decyzji, dzisiaj musi natychmiast. Obserwujemy dużo większą wagę jeżeli chodzi o kompetencje miękkie wśród kadry zarządzającej – dodaje Stanisław Motylski. Zdaniem Joanny Brzyskiej, ważne będzie holistyczne podejście do kompetencji inżynierskich. Transformacja technologiczna będzie przyspieszała, ale sztuczna inteligencja długo jeszcze nie zastąpi człowieka. Czesław Rokicki uważa, że profil inżyniera mocno się zmieni. - Muszą oni łączyć wiele obszarów, mieć wiedzę z chemii czy fizyki. Inżynierowie będą potrzebni jeszcze bardziej niż dzisiaj, ale będą to inżynierowie otwarci – dodaje Czesław Rokicki. Zbigniew Furman wskazuje, że inżynier który opuszcza szkołę, cały czas musi się dokształcać, zdobywać nową wiedzę. - Nie może być wąska specjalizacja, ale szeroka wiedza z dziedzin pokrewnych – uważa Zbigniew Furman. Zbigniew Furman podkreśla, że bardzo ważna jest współpraca ze szkolnictwem. - Razem z uczelniami przygotowujemy programy, które umożliwiają młodzieży zapoznanie się z działalnością firmy i wdrażają ją w funkcjonowanie spółki. Korzystamy z tego, że mamy rozpoznawalną markę – mówi Zbigniew Furman.

