Premie, podwyżki i nadgodziny. Pracownicy zbierają pieniądze na szkolne wyprawki dzieci

Większość rodziców sfinansuje wyprawki szkolne z bieżących dochodów. Niektórzy jednak szukają możliwości na zwiększenie domowego budżetu. Pierwsze kroki kierują do pracodawców - proszą ich o premię, podwyżkę, wypłatę a conto lub pytają o nadgodziny.

Wiele osób skorzystało z rządowego programu „Dobry start”. Niestety 300 zł to obecnie zbyt mała kwota na wyposażenie dziecka do szkoły.

Jak wynika z badania Barometr Providenta, niemal połowa Polaków kompletujących wyprawkę szkolną dla swojego dziecka, chce zmieścić się w budżecie między 201 a 500 zł, co trzeci ankietowany przeznaczy na ten cel kwotę między 501 a 1 tys. zł.

- Mimo że w tym roku dwukrotnie nastąpił wzrost płacy minimalnej, a wiele firm zapowiada podwyżki dla osób, które zarabiały więcej niż najniższa krajowa, to część Polaków przyznaje, że zwiększenie kwoty wynagrodzenia niestety idzie w parze ze wzrostem wydatków spowodowanych inflacją. Te, w wielu przypadkach, dotyczą też zakupów szkolnych – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres.

– Nie dziwi zatem, że coraz więcej naszych rodaków bierze nadgodziny czy pracuje w weekendy. O taką możliwość zwróciło się do nas kilkanaście procent dotychczasowych pracowników tymczasowych. Ta forma zatrudnienia cieszy się zresztą rosnącą popularnością. Od stycznia do lipca br. odnotowaliśmy ponad 20 proc. wzrost zainteresowania kandydatów pracą tymczasową, która dla wielu osób jest dobrą opcją zarobkową i okazją do podreperowania domowego budżetu, a ten przed pierwszym dzwonkiem szkolnym może zostać wyraźnie nadszarpnięty – dodaje Magda Dąbrowska.

Sporym zainteresowaniem wśród chętnych na dodatkowy zarobek cieszą się obecnie stanowiska w branży budowlanej, produkcyjnej, handlowej, TSL, spożywczej, HoReCa czy w rolnictwie i praca przy zbiorach za granicą.

To, że chętnych do dorabiania obecnie nie brakuje potwierdza też Igor Marczak, współtwórca SeniorApp.

– Z naszych danych wynika, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zainteresowanie pracą dorywczą wzrosło o 74 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Wśród chętnych do świadczenia różnego rodzaju usług są też rodzice – mówi Igor Marczak.

– Największą popularnością cieszą się oferty dotyczące opieki domowej nad bliskimi, sprzątania mieszkania czy mycia okien. Wykonawcy usług – żeby mieć klientów – wykazują się dużą elastycznością i są gotowi realizować różnorodne zadania, od prac ogrodowych czy wyprowadzania psa na spacer do opieki długoterminowej. Zarobki za taką pracę zależą od dyspozycyjności oraz zakresu obowiązków. Wykonawca sam ustala swoją stawkę, miesięcznie może dorobić nawet kilkaset złotych do domowego budżetu – dodaje.

Zeszyt od szefa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracodawca może pomóc też w inny sposób, nie tylko dając nam dorywczy etat czy nadgodziny. I wiele firm to robi, wykorzystując np. środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem pracodawca może przekazać pracownikom posiadającym dzieci w wieku szkolnym środki na zakup wyprawki (w całości lub w części) lub też samą wyprawkę szkolną.

W zależności od źródła finansowania różne będą zasady przyznawania wyprawek, a także zasady ich opodatkowania. Jeżeli środki na wyprawkę pochodzą z ZFŚS, to ich wartość musi być zróżnicowana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników. Pod uwagę bierze się zazwyczaj wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny osoby zatrudnionej.

Zasady przyznawania wyprawek muszą być też dokładnie opisane w regulaminie ZFŚS, które różnią się, w zależności od firmy. Niektóre przyznają wyprawkę tylko dzieciom w pierwszej klasie szkoły podstawowej, albo w pierwszej klasie na każdym kolejnym etapie edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia), inne – każdemu dziecku, co roku, aż do ukończenia szkoły średniej, a nawet aż do ukończenia studiów. Przyjmuje się też, że jeśli pracownik posiada kilkoro dzieci – każde z nich otrzymuje wyprawkę. Jeśli natomiast w tej samej firmie pracują oboje rodzice dziecka, otrzymuje ono jedną wyprawkę.

Nieco inne zasady obowiązują, gdy wyprawki finansowane są ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. Nie można wtedy uzależniać ich przyznawania oraz wartości od kryteriów socjalnych, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej bądź materialnej pracownika. Każde z dzieci osoby zatrudnionej w danej firmie, które spełnia warunki otrzymania wsparcie tego rodzaju, musi dostać wyprawkę tej samej wartości.

