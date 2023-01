Prawie połowa Polaków nie ma odłożonej ani złotówki

Porównując to do wyników badania ze stycznia ubiegłego roku, widać, że rośnie grupa osób, których sytuacja finansowa z roku na rok się pogarsza. Blisko 47 proc. Polaków uważa obecnie, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż pół roku temu, podczas gdy na początku 2022 roku deklarowało to 38 proc. Polaków.

58 proc. Polaków ma zobowiązania finansowe, z czego 35 proc. osób wskazuje na kredyt konsumpcyjny, a blisko 21 proc. – na kredyt hipoteczny.

Z raportu Grupy Pracuj wynika, że 87 proc. osób jest zdania, iż ich wynagrodzenie powinno rosnąć proporcjonalnie do wzrostu inflacji. Dzięki temu udałoby się zachować realną wartość wynagrodzenia. Czy faktycznie taki wzrost ma miejsce? Mniej niż co szósty respondent uważa, że jego wynagrodzenie wzrosło w sposób rekompensujący wpływ inflacji w Polsce na pensję.

W czasach inflacji oszczędzanie nie jest proste

Ponad połowa Polaków deklaruje, że ma oszczędności, jednak aż 47 proc. ankietowanych sygnalizuje brak jakiejkolwiek poduszki finansowej. Osoby, które nie mogą pozwolić sobie na oszczędzanie, wskazują, że główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wysoka inflacja (42 proc.) oraz zbyt niskie zarobki w stosunku do zbyt dużej ilości wydatków (40 proc.).

- Wyniki tegorocznego badania wskazują wyraźnie, że jedynie połowa Polaków może pozwolić sobie na oszczędzanie. Dwie główne przyczyny to inflacja, która bezpośrednio wpływa na pogarszanie się sytuacji finansowej, oraz zbyt duży stosunek obciążeń finansowych do zarobków – i to mimo ograniczenia wydatków oraz zmniejszenia zużycia prądu, gazu czy wody, co deklaruje odpowiednio 60 proc. i 26 proc. ankietowanych. Podobnie jak w zeszłym roku, Polacy patrzą w przyszłość dość pesymistycznie – blisko 60 proc. ankietowanych uważa, że w najbliższych miesiącach inflacja wciąż będzie rosnąć. Pocieszająca jest jednak nasza wrodzona polska gospodarność – aż 45 proc. respondentów wskazuje, że będzie podejmowało działania w celu zwiększenia dochodów w 2023 roku – komentuje Katarzyna Grzywaczewska, dyrektor marketingu w Payback Polska.

Oszczędzamy nieregularnie, choć odkładamy większe kwoty

60 proc. osób, które mogą pozwolić sobie na oszczędzanie, nie robi tego regularnie, a odkłada jedynie powstałe nadwyżki finansowe. Co więcej, blisko 54 proc. oszczędzających Polaków odkłada mniej z powodu inflacji. Jedynie 13 proc. osób oszczędza więcej.

Podobnie jak w zeszłym roku, większość z osób oszczędzających odkłada średnio od 201 do 500 zł miesięcznie (26 proc. kontra 30 proc. rok temu). Dość widocznej zmianie uległ jednak odsetek osób deklarujących odkładanie średnio od 501 do 1000 zł na miesiąc (23 proc. vs 19 proc. rok temu).

źródło: Payback Polska

Polacy niezmiennie najchętniej oszczędzają, odkładając po prostu gotówkę (31 proc.). Popularne są konta oszczędnościowe, z których korzysta 30 proc. osób. Mniejszą popularnością cieszą się lokaty terminowe (12 proc.) oraz oszczędzanie w ramach produktów takich jak IKE, IKZE czy PPK (6 proc.). Symboliczne zainteresowanie wzbudzają akcje, fundusze inwestycyjne (po niespełna 4 proc.) i obligacje skarbowe (2 proc.).

Na co najczęściej odkładane są pieniądze? 17 proc. ankietowanych oszczędza na „czarną godzinę”. Nieco mniej osób na wymarzone wakacje (16 proc.), zakup nieruchomości (14 proc.) czy samochodu (11 proc.).

5 proc. badanych nie ma konkretnych celów oszczędnościowych, co jest zmianą w stosunku do 9 proc. osób deklarujących taką odpowiedź rok temu.

Musimy oszczędzać czy może lubimy?

Wyniki badania Payback Opinion Poll wskazują, że Polacy są raczej zadowoleni z wysokości odkładanych kwot. Częściowo usatysfakcjonowanych jest 47 proc. oszczędzających, a 12 proc. ankietowanych jest bardzo zadowolonych ze swojej poduszki finansowej. Niestety dla 41 proc. Polaków oszczędzane sumy są niesatysfakcjonujące.

– Dla 48 proc. Polaków, którzy mogą pozwolić sobie na odkładanie pieniędzy, jest to nawyk, coś, co po prostu mają we krwi. Blisko 29 proc. oszczędzających osób deklaruje jednak, że to wyłącznie przykry obowiązek. Jest to smutna wiadomość – szczególnie gdy przyjrzymy się temu, skąd Polacy czerpią wiedzę o oszczędzaniu: jedynie 4 proc. odpowiedzi wskazuje na edukację szkolną. Warto zadać sobie pytanie, czy przykładamy odpowiednią wagę do nauczania najmłodszych w tym zakresie – mówi Katarzyna Grzywaczewska.

