Pracownik na kwarantannie. Co z jego wynagrodzeniem?

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią o tym, że na obowiązkowej kwarantannie z powodu możliwości zarażenia COVID-19 w Polsce przebywało od początku pandemii 108 677 osób. Ich liczba cały czas rośnie.

O skierowaniu na przymusową kwarantannę może decydować państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny.

Pracownik w tym czasie nie świadczy pracy w swoim zakładzie pracy, chyba że została mu powierzona praca zdalna.

Jak wygląda kwestia wynagrodzenia osób, które nie mogą pracować będąc na kwarantannie?

Jak dla śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" tłumaczą prawnicy z CDO24 Centrum Ochrony Prawnej, czas, w którym ubezpieczony przebywa w kwarantannie, traktuje się jak okres niezdolności do pracy, nawet jeśli osoba w niej przebywająca nie zachoruje.

- Za okres kwarantanny lub izolacji z powodu koronawirusa przysługuje, na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego, wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy. Świadczenie wypłaca płatnik składek (np. pracodawca) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy jest przyznawany w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, czyli w przypadku pracownika - 80 proc. wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy. Co więcej, w przypadku, gdy decyzja inspektora sanitarnego dotyczy dziecka, to rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy wypłaca się w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe - wyjaśniają eksperci.

Czytaj więcej: Koronawirus a prawo pracy. Co może pracodawca, a co wolno pracownikowi?

Jednocześnie zaznaczają, że problem może stanowić wykazanie przed ZUS tytułu, na podstawie którego odbywano kwarantannę. Prostą sytuację mają osoby, które mają decyzję inspekcji sanitarnej, dokument ten jest podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Decyzja sanepidu jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego czy to od pracodawcy, czy od ZUS-u. Może zostać dostarczona płatnikowi składek lub do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

CZYTAJ DALEJ »

- Odmiennie wygląda sytuacja osób odbywających kwarantannę z mocy prawa, gdyż wobec nich nie wydaje się decyzji o przymusowej kwarantannie. Rozwiązaniem tego problemu jest oświadczenie, jakie osoba odbywająca kwarantannę ma obowiązek złożyć swojemu pracodawcy w terminie trzech dni od zakończenia kwarantanny. Jest ono przekazywane do ZUS przez płatnika składek i stanowi podstawę do wypłaty świadczenia z tytułu choroby. Natomiast jeżeli lekarz leczący uzna, że w izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby - wyjaśniają eksperci z CDO24 Centrum Ochrony Prawnej. Czytaj więcej: ZUS nie nadąża z realizacją wniosków. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje W przypadku osób, których charakter pracy pozwala na wykonywanie obowiązków zawodowych z domu i nie ma ku temu zdrowotnych przeciwwskazań, pracodawca może zezwolić pracownikowi na pracę w domu w trybie pracy zdalnej, bowiem kwarantanna nie jest traktowana jak choroba. Wtedy taka osoba otrzymuje 100 proc. płacy zasadniczej. Jednakże nie dotyczy to osób chorych, którym jednocześnie wystawiono zwolnienie lekarskie, gdyż wówczas są niezdolne do pracy. - Natomiast jeśli pracownik dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji państwowego inspektora sanitarnego, to nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby - podsumowują eksperci z CDO24.