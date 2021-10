Pracownicze Plany Kapitałowe to niewypał? Niekoniecznie

Frekwencja w Pracowniczych Planach Kapitałowych okazała się znacznie niższa, niż zakładał rząd. Eksperci biorący udział w panelu „PPK a rynek finansowy” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie mówią jednak o porażce. Wskazują natomiast, że być może zbyt optymistyczne były rządowe założenia reformy. Zobaczcie naszą relację i zapis tej debaty.

Obecnie na udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych zdecydowało się 2,4 mln pracowników.

- Przydałoby się parę lat świętego spokoju, żeby nikt przy PPK nie gmerał. Jeśli chodzi o zachęty, to byłoby fajnie, gdyby się pojawiły - przekonuje Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO TFI.

Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK zaznacza z kolei, że będą potrzebne rozwiązania systemowe uszczelniające rynek PPK. Jedną z opcji może być brak możliwości niezakładania umowy o zarządzanie.







Mimo że efekty programu Pracowniczych Planów Kapitałowych są bardzo dalekie od rządowych założeń, to uczestnicy debaty nie uznali dotychczasowej frekwencji w programie za porażkę. Jak wyglądają te liczby. Jak na początku września podał Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, liczba oszczędzających z firmą w PPK przekroczyła 2,38 mln uczestników PPK, z kolei 0,63 mln pracowników odkłada na emeryturę w Pracowniczych Programach Emerytalnych.



- Jeśli porównamy obecną frekwencję w PPK, to oczywiście można mówić o rozczarowaniu. Jednak z drugiej strony dzięki PPK 2,4 mln osób zaczęło oszczędzać na swoją przyszłość i to jest sukces – stwierdził Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego.



- Sukcesem programu PPK jest też to, że problem emerytur, długoterminowego oszczędzania wszedł do mainstreamu debaty publicznej – dodał ekspert, podkreślając, że szczególnie cenne jest widoczne rosnące zainteresowanie tym problemem ze strony osób młodych.



Także Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, nie ocenia programu jako porażki. – Jest oczywiście pewne rozczarowanie, ale start nie był zły, biorąc pod uwagę poziom, z jakiego startujemy – stwierdził Waldemar Markiewicz, dodając, że wdrażanie programu przypadło w większości na okres pandemii, a i poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa jest w najlepszym razie średni.





- Ten filar budujemy dopiero od dwóch lat, a budujemy go na długie lata – podkreślił prezes IDM. Będzie lepiej - Ten filar budujemy dopiero od dwóch lat, a budujemy go na długie lata – podkreślił prezes IDM. O ile start programu PPK trudno uznać za imponujący w stosunku do wcześniejszych rządowych założeń, to z dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wynika, że przyszłość PPK maluje się w jaśniejszych barwach.



PPK potrzebują trochę czasu, a liczba uczestników powinna rosnąć – zgodzili się uczestnicy panelu. Zresztą już rośnie – od czerwca, kiedy PFR oficjalnie podsumował wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, liczba uczestników wzrosła o 100 tys.



- Obserwujemy wzrost liczby oszczędzających w PPK. Obecnie jest ich już 2,4 mln – informował Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. - Zważywszy na okoliczności, w których przyszło nam wdrażać reformę, czyli kakofonię informacyjną wokół otwartych funduszy emerytalnych, wynik był niezły. Pamiętajmy też, że drugi i trzeci etap programu PPK wdrażaliśmy w szczycie pandemii – mówił Zapotoczny, dodając, że na kontach PPK zgromadzono już 6,5 mld zł.



Zdaniem Łukasza Kwietnia, wiceprezesa PKO TFI, rozwój PPK wymaga czasu i nie ma co oczekiwać spektakularnych wzrostów liczby członków PPK. – Zamiast bawienia się w prognozy, potrzebna jest ciężka, organiczna praca. Ostatnie lata pokazały nam, że prognozowanie czegokolwiek na lata jest bardzo ryzykowne – stwierdził.



- Wierzę w pracę organiczną, tłumaczenie ludziom różnych rzeczy, ludzie uczą się na przykładach swojej rodziny, swoich znajomych – mówił Łukasz Kwiecień, dodając, że modyfikacje sytemu PPK byłyby błędem. Jedyne, nad czym można by pomyśleć, to większe zachęty dla pracodawców. - Przydałoby się parę lat świętego spokoju, żeby nikt w tym nie gmerał – stwierdził wiceprezes PKO TFI.



Robert Zapotoczny nie wykluczył jednak, że w przyszłości może dojść do zmian, które uszczelnią program PPK. Jego zdaniem takim działaniem uszczelniającym mógłby być brak możliwości niezawierania umów o zarządzanie przez firmy.

