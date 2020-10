Pracownicze Plany Kapitałowe: część pracodawców nie rozumie skutków niewywiązania się z ustawowych terminów

Dla części pracodawców nie są zrozumiałe konsekwencje niewywiązania się z ustawowych terminów dotyczących przystępowania do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Taką opinię przedstawili zarządzający Esaliens TFI.

Autor:Michał Wroński

• 28 paź 2020 15:55





Wynik osiągnięty w drugiej i trzeciej transzy, tj. 1177 pozyskanych PPK traktujemy jako solidny - ocenia Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI (fot. mat .prasowe)

REKLAMA

Jak poinformowało biuro prasowe Esaliens TFI, prawie 1300 pracodawców wybrało je do zarządzania środkami w PPK swoich pracowników. W ramach tej grupy w pierwszej transzy jest 110 firm (ok. 70 tys. pracowników), w drugiej umowy podpisało 468 firm (ok. 46 tys. pracowników), zaś w trzeciej, obecnej transzy - 709 małych i średnich firm (ok. 22 tys. pracowników).

- Wynik osiągnięty w drugiej i trzeciej transzy, tj. 1177 pozyskanych PPK traktujemy jako solidny. Nasze oczekiwania były nieco większe, jednak rynek jest bardzo trudny. Ponadto, mamy do czynienia z bardzo silną koncentracją PPK wokół największych grup bankowo-ubezpieczeniowych, które dysponują szeroką bazą klientów korporacyjnych, i co ważne, z wieloletnimi relacjami biznesowymi. Patrząc z tej perspektywy, pozyskanie przez niezależne TFI jak Esaliens 1300 pracodawców jest bardzo dobrym rezultatem – komentuje Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI. Jak wylicza wśród firm, które podpisały umowę z Towarzystwem są przedsiębiorstwa z sektora IT, biotechnologii, medycyny, transportu, finansów, czy przemysłu.

Treumann zwraca zarazem uwagę, że podczas lockdownu pracodawcy drugiej transzy, zatrudniający powyżej 50 osób, stopniowo ograniczali aktywność w zakresie zawierania umów o zarządzanie PPK i koncentrowali się na swojej podstawowej działalności. Zarazem przesunięcie terminu dla drugiej transzy zrównanie czasu na wdrożenie z trzecią transzą (zatrudniający 20-50 osób) spowodowało znaczne spiętrzenie liczby firm, które w jednym terminie musiały zawrzeć umowę.

- Dobrym skutkiem zmiany zachowań pracodawców było przejście zdecydowanej większości na zawarcie umowy w formie czysto elektronicznej – za pomocą dedykowanego linku do systemu i zatwierdzeń wiadomością SMS. Dużym wsparciem były aktywności edukacyjne PFR Portal, jednak skala działania po połączeniu transz była dużym wyzwaniem organizacyjnym dla wszystkich dostawców PPK. Niestety, zauważyliśmy także, że dla części pracodawców nie są zrozumiałe konsekwencje niewywiązania się z ustawowych terminów – podsumowuje Przemysław Gawlak, dyrektor Biura Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.