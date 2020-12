Pracownicy w PPK. "Edukacja ma szczególne znaczenie"

Nie traktujemy etapów wdrożenia PPK jako jedyny czas, kiedy szkolimy i prowadzimy kampanie. Absolutnie nie - będziemy kontynuować te praktyki. Rozpoczynając program wiedzieliśmy, że to projekt na lata, ponieważ tego typu zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. W większości krajów OECD upowszechnienie dobrowolnych programów oszczędzania trwało kilka czy kilkanaście lat - mówi Paweł Borys, prezes PFR.

Spółka PFR Portal PPK została zarejestrowana 31 grudnia 2018 roku jako spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju. Od dwóch lat zajmuje się propagowaniem programu prywatnych oszczędności w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadzi także szkolenia dla pracowników i pracodawców oraz jedyne oficjalne źródło informacji na temat PPK - portal mojeppk.pl.

Przez dwa lata działalności portal osiągnął ponad 11,4 miliona odsłon. Dużą popularnością cieszą się także materiały do pobrania - publikowane pliki ściągnięto blisko 1,4 miliona razy. Dwa lata spółki to także między innymi 3 711 szkoleń dotyczących PPK, 9 345 firm i 146 tys, osób, które wzięły w nich udział.

- Patrząc na liczbę szkoleń i ich uczestników widać, że tego typu działania są potrzebne. To olbrzymia praca - mówimy o programie ogólnopolskim. Wyzwań nie brakuje, szczególnie w czasie pandemii, kiedy jeszcze trudniej jest dotrzeć do pracodawców - mówi Paweł Borys, prezes PFR podczas webinarium z cyklu „PPK - plany, prognozy, komentarze”.

- Nie traktujemy etapów wdrożenia PPK jako jedyny czas, kiedy szkolimy i prowadzimy kampanie. Absolutnie nie - będziemy kontynuować te praktyki. Rozpoczynając program wiedzieliśmy, że to projekt na lata, ponieważ tego typu zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. W większości krajów OECD upowszechnienie dobrowolnych programów oszczędzania trwało kilka czy kilkanaście lat, dlatego też zależy nam na tym, aby kontynuować szkolenia i kampanie - komentuje Borys.

Jesienią tego roku do PPK przystąpiły jednocześnie firmy II fazy (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) oraz III fazy (zatrudniające od 20 do 49 osób). Był to ważny czas dla 80 tys. firm i 4 mln pracowników.

Jak zauważa Paweł Borys, przekonanie małych i średnich firm do udziału w PPK było trudniejsze. Spodziewano się, że mniej uczestników zdecyduje się na przystąpienie do programu. Tak też się stało.

- Pozytywną informacją jest to, że mimo pandemii liczba uczestników wśród dużych firm zwiększa się w ostatnich miesiącach - przekroczyła już 1 mln 200 tys. Jeżeli trend ten się utrzyma, to rok za rokiem partycypacja będzie rosła. Pracownicy widzą realne korzyści z uczestnictwa PPK – wyjaśnia Paweł Borys.

- W przypadku IV etapu nie spodziewamy się dużej partycypacji wśród mikroprzedsiębiorstw. Zdecydowaliśmy, że powinny jednak zostać objęte programem, ponieważ nie chcemy dyskryminować pracowników. Natomiast w sektorze publicznym spodziewamy się lepszych wyników – dodaje.

Paweł Borys podkreśla, że łącznie ponad 2 mln osób oszczędza długoterminowo na emeryturę. PFR liczy, że

- Liczę, że zakończymy z ponad 3 mln uczestników. To będzie dobry wynik – wskazuje Borys.

(Fot. Shutterstock)

Pracownicy mają obawy

Jak zauważa Paweł Borys, nadal działa efekt niedoinformowania, braku zaufania w związku z doświadczeniami z OFE czy też kulturowy problem z przezornością. To właśnie z tych powodów ludzie rezygnują z udziału w PPK.

- Ludzie powinni świadomie i samodzielnie podejmować takie decyzje. PPK ma bodziec automatycznego zapisu, ale umożliwia dokonanie wyboru - można w każdej chwili przystąpić i zrezygnować z udziału w programie. Myślę, że gdy system będzie coraz bardziej stabilny, coraz więcej osób będzie korzystało z niego i będziemy coraz szerzej docierali do firm, to poziom partycypacji będzie rósł. Tam gdzie udało się zorganizować szkolenie, to liczba uczestników jest o 10-15 punktów procentowych wyższa. To pokazuje jak ważna jest edukacja i informowanie o korzyściach, jakie daje długoterminowe oszczędzanie na emeryturę - ocenia Borys.