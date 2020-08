Pracownicy sanepidu z wyższym dodatkiem specjalnym

Pracownicy państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy wykonywali lub wykonują czynności kontrolne, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii otrzymają wyższy specjalny dodatek do wynagrodzenia. Przekazane do uzgodnień rozporządzenie zakłada, że będzie on wynosił do 75 proc. ich wynagrodzenia zasadniczego.

Autor:KDS

• 24 sie 2020 9:55





Obecnie wysokość dodatku specjalnego wynosi do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika. (fot. Gerd Altmann z Pixabay)

Obecnie wysokość dodatku specjalnego wynosi do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Resort zdrowia proponuje, by w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatek specjalny za czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych mógł być przyznany w wysokości do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

- Konieczność zmiany wynika z faktu zwiększonych zadań podejmowanych przez tych

pracowników w celu ograniczenia ryzyka związanego z szerzeniem się epidemii wywołanej

koronawirusem SARS-CoV-2 - czytamy w uzasadnieniu.

Dodatek ma być przyznany za czynności m.in. takie jak: opracowywanie planów kontroli, uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektów budowlanych, czynności związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz przeprowadzanie badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych, dokonywanie ocen i analiz epidemiologicznych w ogniskach zachorowania na choroby zakaźne czy opracowywanie dokumentacji z dokonanych czynności związanych z przeprowadzoną kontrolą, wizytacje związane z nadzorowaniem i monitorowaniem przebiegu programów i działań oświatowo-zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia.

Dodatek będzie przysługiwał również za czas przed wejściem w życie rozporządzenia, w którym pracownicy Inspekcji wykonywali swoje obowiązki w czasie pandemii. Jeśli już otrzymali dodatek, może on zostać podniesiony do wysokości 75 proc.

