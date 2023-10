Pracownicy pełni niepokoju. Tego obawiają się najbardziej

Więcej pracy za to samo wynagrodzenie, więcej stresu, brak lub mniejsza premia, utrata pracy - to najczęstsze obawy pracowników. Badanie Pluxee Polska pokazuje, że obniżone nastroje nadal są powszechne wśród pracowników.

Zaledwie 14 proc. badanych pracowników odnotowało poprawę swojej sytuacji finansowej w porównaniu do początku 2022 roku - wynika z najnowszego badania "Potrzeby pracowników 2023" zrealizowanego przez PBS na zlecenie Pluxee Polska.

Ponad jedna trzecia (35 proc.) obserwuje w swoim miejscu pracy zwiększenie obowiązków bez dodatkowego wynagrodzenia, jednak rzadko kiedy proponowane są zróżnicowane formy wsparcia finansowego pozapłacowego.

Ponadto 1/3 pracowników dostrzega trudną sytuację finansową w firmie, a 31 proc. odczuwa zwiększone wymagania w pracy. Co ważne, aż 30,5 proc. badanych zauważa rotację - dużo osób odchodzi z firmy i pojawiają się nowi pracownicy.

Jak wynika z badania "Potrzeby pracowników 2023" zrealizowanego przez PBS na zlecenie Pluxee Polska, ponad połowa (51 proc.) pracujących deklaruje, że dostrzega pogorszenie swojej sytuacji finansowej w porównaniu do początku 2022 roku. Spora część pracujących (35,3 proc.) przyznaje, że ich sytuacja ani się nie polepszyła, ani się nie pogorszyła, co może wskazywać na odczuwanie swego rodzaju stagnacji, co w efekcie odbija się na zaangażowaniu, motywacji i satysfakcji zawodowej.

Szczególnie alarmujące są statystyki wskazujące na pogłębiający się niedostatek finansowy i coraz większy wysiłek wkładany w to, by sprostać piętrzącym się zobowiązaniom. Aż 78 proc. badanych, którzy z trudnością regulują niezbędne płatności i wydatki, podkreśla, że ich sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. W lepszej sytuacji są natomiast ci, których budżet domowy pozwala z łatwością regulować różne zobowiązania i wydatki. Wśród tej grupy 29 proc. badanych zauważa poprawę swojej sytuacji, ale aż 47 proc. nie widzi różnicy na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Więcej pracy przy tym samym wynagrodzeniu. Tego najbardziej obawiają się pracownicy