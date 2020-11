Pracownicy Nexteer Automotive zarobią więcej

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", pracownicy spółki Nexteer Automotive Poland w Tychach otrzymają specjalny dodatek za pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Związkowcy z "Solidarności" informują, że dodatek przysługuje pracownikom zakładu od 24 października i będzie wypłacany do końca grudnia. Jak zaznacza Grzegorz Zmuda, przewodniczący zakładowej „S”, w październiku i w listopadzie jest to 200 zł brutto za pracę w każdą sobotę i w każdy dzień świąteczny, natomiast w grudniu będzie to 300 zł brutto.

- Każda osoba ma prawo do dodatku, niezależnie czy przychodzi do pracy zgodnie ze swoim harmonogramem, czy w dzień dla siebie wolny. Tylko w listopadzie pracownicy mają możliwość przepracowania 8 takich dni, co by oznaczało, że na ich konta może wpłynąć nawet 1,6 tys. zł brutto więcej - mówi Grzegorz Zmuda.

Związkowcy podkreślają, że na takich samych zasadach dodatek za pracę w soboty i dni świąteczne jest wypłacany także w Gliwicach.

Nexteer Automotive Poland działa w branży motoryzacyjnej. Firma jest producentem układów kierowniczych. W dwóch fabrykach w Tychach i w Gliwicach zatrudnia w sumie ok. 1,7 tys. osób.

Warto przypomnieć, że w tym roku wzrosły wynagrodzenia zasadnicze zdecydowanej większości pracowników firmy Nexteer Automotive Poland - o 2 zł brutto na godzinę, czyli o ok. 336 zł brutto miesięcznie. Jak podaje serwis WNP.pl, podwyżka miała być wprowadzona w dwóch etapach - połowa wynegocjowanej kwoty jest wypłacana już od marca, natomiast druga połowa od września.

Związkowcom udało się również podnieść wysokość nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia, która będzie o 200 zł wyższa niż rok wcześniej i wyniesie 2 tys. brutto. Ustalono też, że osoby, które przepracowały w zakładzie 20 lat, otrzymają nagrodę jubileuszową wynoszącą 2 tys. zł na rękę.

