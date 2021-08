Pracownicy mile zaskoczeni. Dostali po 1000 zł nagrody, której się nie spodziewali

Około 200 pracowników katowickiej spółki Baterpol w sierpniu zarobiło średnio o ok. 1000 zł więcej. Nagrodę za dobre wyniki w pierwszym półroczu w tej wysokości wynegocjowały z pracodawcą organizacje związkowe.

Pracownicy byli mile zaskoczeni, bo nie spodziewali się nagrody (Fot. PTWP)

Cytowany przez portal związkowy solidarnosckatowice.pl Witold Sowiński, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” , która obejmuje zasięgiem swojego działania firmę Baterpol, podkreśla, że pracownicy zostali mile zaskoczeni, bowiem nie spodziewali się tej nagrody.

Warto przypomnieć, że wiosną związkowcom udało się wynegocjować podwyżkę płac w firmie o 250 zł brutto. Zaś Witold Sowiński zapowiada, że pod koniec roku związek planuje wystąpić do pracodawcy o rozpoczęcie negocjacji dotyczących kolejnego wzrostu wynagrodzeń.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w lipcu 2021 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające ponad 9 osób) wyniosło 5851,87 zł brutto. W porównaniu z poprzednim miesiącem to minimalny wzrost - o 0,9 proc.

W skali roku (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 proc. Warto przypomnieć, że przed rokiem (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,8 proc.

- Wynagrodzenia wzrosły w lipcu o 8,7 proc. - pomimo, że porównanie następuje do miesiąca normalnego funkcjonowania gospodarki. Oznacza to, że presja płacowa wraca do tendencji obserwowanych przed pandemią. Ożywienie obserwujemy obecnie we wszystkich sektorach - komentowali te dane na Twitterze eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

