Pracownicy medyczni z niższym zasiłkiem chorobowym. "Odbierają to jako karę"

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) wystąpiło z apelem do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zmianę przepisów regulujących wysokość zasiłku chorobowego dla pracowników ochrony zdrowia. Obecnie wynosi on 80 proc. Zdaniem OPZZ, osoby pracujące na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 powinny otrzymywać 100 proc. podstawy wymiaru, tak jak to było przez minione pół roku.

Medycy uzyskali prawo do 100-proc. zasiłku chorobowego w marcu, w czasie pierwszej fali pandemii (fot. Shutterstock.com)

OPZZ przypomina, że medycy uzyskali prawo do 100-proc. zasiłku chorobowego w marcu, w czasie pierwszej fali pandemii. Kolejna nowelizacja ustaw ,,covidowych” jednoznacznie określiła, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru.

Jednak - jak podaje związek - przepis ustawowy wygasł po 180 dniach, jako mający ,,charakter nadzwyczajny i ograniczony czasowo”. Oznacza to, że obecnie, w przypadku zachorowania pracownicy medyczni otrzymują 80 proc. zasiłku chorobowego, jak pozostali pacjenci czy inne grupy zawodowe.

- Środowisko pracowników ochrony zdrowia jest oburzone i upokorzone taką regulacją. Świadczenie chorobowe należne za ryzyko związane z zachorowaniem na COVID - 19 nie powinno być traktowane jako przywilej dla pracowników codziennie walczących o życie i zdrowie pacjentów i narażających się na kontakt z wirusem. Obniżenie zasiłku chorobowego pracownicy ochrony zdrowia odbierają jako ,,karę” za swoją ciężką, codzienną pracę opieki nad pacjentami zarażonymi lub mającymi kontakt z koronawirusem, czego nie można zaakceptować - podsumowują związkowcy.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że od początku trwania epidemii COVID-19 do 20 września w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1389 lekarzy, 3276 pielęgniarek, 268 położnych, 103 diagnostów, 113 dentystów, 83 farmaceutów i 312 ratowników medycznych.

Hospitalizowanych było - od początku epidemii do 20 września - 212 lekarzy, 433 pielęgniarki, 27 położnych, 13 dentystów, 7 diagnostów, 115 farmaceutów i 36 ratowników. Koronawirus przyczynił się do śmierci ośmiu lekarzy, sześciu pielęgniarek i ratownika medycznego.

