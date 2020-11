Pracownicy Lidla zarobią więcej

Lidl ogłosił, że stawka godzinowa dla pracowników początkujących wzrośnie z 9,30 GBP (ok. 47 zł) do 9,50 GBP poza Londynem i z 10,75 GBP (ok. 54 zł) do 10,85 GBP w regionie M25 (aglomeracja miejska, której granice wyznacza autostrada M25).

PortalSpożywczy.pl/Raf

PortalSpożywczy.pl/Raf • 11 lis 2020 12:26





Z podwyżki skorzysta ponad 20 000 pracowników. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Z podwyżki skorzysta ponad 20 000 pracowników, co stanowi 80% siły roboczej Lidla w Wielkiej Brytanii. Pracownicy będą otrzymywać co najmniej 78 pensów więcej niż obecna krajowa płaca minimalna.

Oznaczałoby to inwestycję w personel w wysokości 8 milionów GBP.

Czytaj też: Wielka Brytania z bezrobociem najwyższym od 2016 roku

To szósty rok z rzędu, w którym dyskontowa sieć sklepów spożywczych podwyższyła stawki godzinowe.

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.