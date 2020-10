Pracownicy gastronomii i hotelarstwa mogą zostać bez wypłat - alarmuje Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom

Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom alarmuje, że drugi lockdown gastronomii sprawi, że wielu pracowników w tej branży zostanie bez pieniędzy. Informuje ponadto, że odebrało szereg zgłoszeń od pracowników restauracji, kawiarni i barów skarżących się na brak wypłaty wynagrodzeń lub ich wypłaty w części.

Jak podało Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, według statystyk Rejestru Dłużników BIG Info Monitor zadłużenie gastronomii wynosi 695 mln zł – oznacza to, że między pierwszym a trzecim kwartałem tego roku zadłużenie branży wzrosło o ponad 48 milionów złotych. Zdaniem organizacji pokazuje to, że w minionych miesiącach gastronomicy „grali na przetrwanie”. Jak wskazują jej przedstawiciele mało jest restauracji, które się otworzyło, natomiast ilość zamykanych, szczególnie w dużych miastach jest ogromna. Na „odbicie się” zaś szans nie widać. Wręcz przeciwnie, obecnie panujące obostrzenia mogą definitywnie dobić wiele podmiotów

- Gastronomia i hotelarstwo znajdują się w dramatycznym momencie swojego istnienia – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Stowarzyszenie podkreśla, że trudna sytuacja pracodawców bezpośrednio przedkłada się na sytuację pracowników. Wskazuje, że w sezonie wakacyjnym to właśnie wypłaty w lokalach gastronomicznych i hotelach były najczęściej opóźniane lub niewypłacane. Jak informuje Stowarzyszenie od początku października odebrało kilkanaście wiadomości od pracowników, którzy nie dostali wypłat. Znaczna ich część miała miejsce w tym tygodniu – niektóre restauracje podejmowały decyzje o zamknięciu się na stałe lub czasowo, po tym jak premier ogłosił, że restauracje mogą obsługiwać klientów tylko na wynos.

- Takich wiadomości jest dużo i mają one zwykle bardzo dramatyczny ton. Pracownicy dowiadywali się w weekend telefonicznie, że kawiarnie w których pracują zostają zamknięte czasowo lub nawet na stałe. Podobna sytuacja ma miejsce w restauracjach. Dostajemy sygnały na bieżąco od pracowników, że w niektórych lokalach jest poważny problem z wypłatą wynagrodzenia lub jest ono płacone w ratach. Obawiamy się, że drugi lockdown gastronomii sprawi, że szereg pracowników zostanie bez pieniędzy – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

- Tradycyjnie zanim skierujemy sprawę do prawników to konsultujemy się z przedsiębiorcą, pytamy o powody w opóźnieniu wypłaty wynagrodzenia. To są naprawdę przykre sytuacje i wielu właścicieli przyznaje, że po prostu nie ma z czego płacić. Staramy się dojść do porozumienia drogą polubowną – radzi Marczulewska.

Jak podało Stowarzyszenie z otrzymywanych przez nie informacji wynika, że z dnia na dzień pracę mogło stracić nawet kilkaset osób – mowa głównie o kelnerkach, barmankach czy osobach, które znajdowały się w stacjonarnej obsłudze restauracyjnej.

– Najczęściej piszą do nas osoby z obsługi restauracji, które straciły pracę w momencie kiedy okazało się, że restauracje muszą się zamknąć w trybie z dnia na dzień. To właśnie tutaj pojawiało się najwięcej pytań, jak odzyskać pieniądze od pracodawcy, gdy miał już opóźnienia, a teraz jeszcze nas zwolnił lub zawiesił działalność – mówi Małgorzata Marczulewska. Jak dodaje do Stowarzyszenia dotarł nawet sygnał o próbie zaoferowania pracownikom „w ramach wynagrodzenia” kupna po okazyjnej cenie mięsa i innych towarów.

– Jest dużo zgłoszeń o braku wypłat za wrzesień i październik albo o wypłatach cząstkowych. Jesteśmy przerażeni skalą problemu, bo informacje, które otrzymujemy pokazują w jak ciężkim momencie znajduje się cała branża – alarmuje Małgorzata Marczulewska.