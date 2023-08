Pracownicy fizyczni są wysysani z rynku. Firmy dają im to, co specjalistom i kierownikom

Bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie, co oznacza problem dla branż, które mimo to zmagają się z brakami kadrowymi. Na rynku wciąż jest zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, jednak przez spłaszczanie wynagrodzeń jest coraz mniej chętnych do pracy.

W lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5 proc. (dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). To oznacza, że praktycznie każdy chętny do pracy ma już zatrudnienie. Niedobór pracowników jest bezpośrednio związany z trendami demograficznymi, które wyraźnie ukazują proces starzenia się społeczeństwa. Mimo że minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 3 600 zł brutto, a stawka godzinowa to 23,50 zł brutto, w wielu branżach zaczyna brakować pracowników o podstawowych umiejętnościach. Firmy, które nie mogą automatyzować procesów ani konkurować poprzez podwyżki płac, wprowadzają różnorodne korzyści i premie, aby przyciągnąć pracowników.

- Pomimo trudności z pozyskaniem pracowników fizycznych większość pracodawców nie jest w stanie udźwignąć jeszcze wyższych kosztów zatrudnienia i próbuje utrzymać wynagrodzenie zasadnicze na minimalnym poziomie. Starają się za to zachęcić pracowników w inny sposób. Oferują im benefity pozapłacowe, które w pewnym stopniu mogą złagodzić skutki inflacji - mówi dyrektor ds. rozwoju regionu centrum w LeasingTeam Group Wojciech Rybicki.

Firmy nie sięgną głębiej do kieszeni, żeby dać podwyżki. Zamiast tego zaoferują pozapłacowe benefity dla pracowników fizycznych

Benefity pozapłacowe, takie jak karnety na siłownię, plany opieki zdrowotnej lub ubezpieczenia na życie, przestały być dodatkami wyłącznie dla stanowisk specjalistycznych i kierowniczych. Według ekspertów wkrótce mogą stać się standardem również dla pracowników o niższych kwalifikacjach. Tego rodzaju świadczenia często są ekonomicznie bardziej opłacalne dla pracodawców niż podwyżki wynagrodzeń podstawowych, a przynoszą oczekiwane rezultaty. Warunkiem sukcesu jest jednak właściwe dostosowanie oferty benefitów pozapłacowych.

- W dobie rosnących kosztów życia najbardziej pożądane są świadczenia pozapłacowe realnie odciążające domowy budżet. Na stanowiskach produkcyjnych bardzo dobrze sprawdzają się dopłaty do posiłków czy obiady za złotówkę w przyzakładowych stołówkach. Takie rozwiązania są też korzystne dla pracodawcy, ponieważ dofinansowanie posiłków w kwocie do 300 zł miesięcznie jest zwolnione ze składek ZUS - mówi dyrektor regionu południowego w LeasingTeam Group Marta Pilipowicz.

Według Pilipowicz pracownicy przywiązują dużą wagę także do kwestii związanych z dojazdem do pracy. Istotne jest, czy pracodawca zapewnia zorganizowany lub dofinansowany dojazd oraz jaka jest odległość zakładu pracy od miejsca zamieszkania. Raport LeasingTeam Group z czerwca potwierdza ważność tego aspektu. Badanie wykazało, że dla znacznej większości Polaków (81 proc.) dojazd do pracy ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa na ich decyzję o przyjęciu oferty zatrudnienia.

Wyniki analizy przeprowadzonej przez Panel Badawczy Ariadna na zlecenie organizatorów Konkursu Pracodawca Godny Zaufania wykazują, że preferencje pracowników w kwestii benefitów nie uległy zmianie w ciągu ostatnich dwóch lat. Nadal największe zainteresowanie wzbudzają dodatki związane z odpoczynkiem, takie jak wsparcie w wyjazdach dla dzieci czy tzw. wczasy pod gruszą. Również benefity zdrowotne, takie jak prywatna opieka medyczna oraz możliwość dofinansowania edukacji i zdobywania nowych umiejętności, pozostają na wysokim miejscu listy oczekiwań pracowników.

W tym samym badaniu ankietowani swoimi odpowiedziami pokazali, co jeszcze jest dla nich niezwykle istotne - najważniejszymi „benefitami” dla respondentów okazały się zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (35 proc.) oraz utrzymanie stabilności zatrudnienia (35 proc.), co sprawiło, że te dwie opcje znacząco wyprzedziły pozostałe odpowiedzi.

Gwałtowny wzrost płacy minimalnej powoduje spłaszczenie wynagrodzeń, prowadząc do mniejszej motywacji pracowników i znacznego wzrostu fluktuacji kadr. Eksperci twierdzą, że obecnie trudno jest znaleźć nowego pracownika, a jeszcze trudniejszym zadaniem jest zatrzymanie go w firmie.

- Pracownicy fizyczni są dużo bardziej świadomi możliwości zmiany pracy niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu i zdecydowanie chętniej podejmują związane z tym ryzyko - mówi Wojciech Rybicki z LeasingTeam Group.

Dodaje też, że reprezentowana przez niego firma obserwuje spadek zaangażowania w realizację powierzonych zadań. W sytuacji gdy warunki płacowe stają się coraz bardziej do siebie zbliżone, pracownicy fizyczni, zwłaszcza ci najmniej wykwalifikowani, szukają lżejszego i łatwiejszego zajęcia, które mogą wykonywać za podobne pieniądze.

Pracownicy fizyczni wolą wybrać lżejszą pracę, jeśli mają za nią dostać tyle samo, co przy wykonywaniu cięższych zadań. To nie dziwi (fot. Henry Co/Unsplash)

Pracownicy z Ukrainy nie wystarczą, żeby wypełnić braki

W niemal całym kraju pojawia się niedobór pracowników na stanowiska produkcyjne, magazynowe oraz do podstawowych zadań w sektorach takich jak przemysł, budownictwo, handel i logistyka. Sytuacja związana z brakami kadrowymi w obszarach pracowników fizycznych przypomina tę sprzed pandemii. Ofert pracy, jak mówi Marta Pilipowicz, jest obecnie dużo, więc trudno mówić o ustaniu tendencji rynku pracownika.

Chociaż pewne luki kadrowe zostały częściowo zapełnione przez pracowników z Ukrainy, to nadal istnieje wyraźna potrzeba zatrudniania. Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców ukazują, że spośród osób pełnoletnich przyjeżdżających do Polski od czasu wybuchu konfliktu aż 77 proc. to kobiety. Z drugiej strony - mężczyźni w wieku produkcyjnym, zdolni do wykonywania cięższych prac fizycznych, szybko zostali wchłonięci przez rynek pracy.

- Według naszych szacunków w Polsce przebywa obecnie 1,2 -1,7 mln obywateli Ukrainy, co okazuje się niewystarczające na potrzeby rynku pracy. Sytuacji nie poprawia fakt, że coraz więcej obywateli Ukrainy wraca do swojego kraju lub wyjeżdża z Polski na Zachód, gdzie zarobki są jeszcze wyższe. Pracodawcy, w tym również agencje pracy tymczasowej, poszukują więc pracowników w odległych krajach Europy Wschodniej oraz Azji. Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Indie, Nepal, Bangladesz czy Filipiny - to kierunki, z których pozyskiwanie pracowników będzie rosło w najbliższych latach – podsumowuje Wojciech Rybicki.

Zapotrzebowanie na pracowników o charakterze fizycznym jest obecnie widoczne. Zgodnie z raportem "Rynek Pracy Specjalistów. I półrocze 2023" portalu Pracuj.pl od stycznia do czerwca 2023 r. pracodawcy zamieścili w tym serwisie aż 454 tys. ogłoszeń o pracę, z czego 10 proc. dotyczyło stanowisk pracy dla pracowników fizycznych.

Ten sam raport pokazuje, że od pewnego czasu utrzymuje się znaczące zapotrzebowanie na pracowników produkcji, remontowo-budowlanych, kierowców oraz magazynierów. Ten stan potrzeb wynika między innymi z odpływu wielu pracowników z Ukrainy, szczególnie mężczyzn, którzy pracowali w zawodach wymagających pracy fizycznej przed lutym 2022 r. Dodatkowo efekty związane z rozwojem branży e-commerce w okresie pandemii nadal utrzymują znaczenie kurierów i magazynierów.

Według analiz przeprowadzonych przez Pracuj.pl w marcu 2023 r. pracownicy fizyczni coraz częściej wykazują skłonność do poszukiwania nowych miejsc pracy. W ciągu ostatnich dwóch lat 37 proc. z nich zdecydowało się na zmianę pracy, natomiast w ciągu ostatniego roku było to 26 proc. Co więcej, ponad jedna czwarta badanych pracowników fizycznych stwierdziła, że poszukuje nowego miejsca zatrudnienia lub ma zamiar to zrobić w najbliższym czasie.

