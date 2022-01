Pracownicy energetyki na dobrej pozycji negocjacyjnej. Wynagrodzenia nawet do 35 tys. zł

Branża energetyczna w ubiegłym roku była jedną z najszybciej rozwijających się i zmieniających w Polsce. Transformacja w kierunku pozyskiwania energii z ekologicznych źródeł wpłynęła na spore zmiany, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników. Są oni potrzebni jak nigdy wcześniej, ale muszą mieć oczekiwane kompetencje.

Branża energetyczna cały czas rekrutuje. Nowych pracowników planuje zatrudnić 95 proc. firm. (fot. freepik)

Z "Raportu płacowego 2022" przygotowanego przez firmę doradczą Hays Poland wynika, że ubiegły rok w branży energetycznej upłynął pod znakiem wciąż wysokiego zapotrzebowania na nowych pracowników.

Szczególnie intensywnie poszukiwana była kadra specjalistyczna i menedżerska.

Jak prezentują się wynagrodzenia? Siatki płac utrzymują się na dotychczasowym poziomie. natomiast rosną oczekiwania finansowe kandydatów, którzy są świadomi wartości swoich kompetencji w kontekście ich niedoboru na rynku.

- Branża energetyczna przeżywa w Polsce proces dynamicznej transformacji energetycznej oraz poszukiwania nowych alternatywnych rozwiązań dla polskiego rynku energii. Przyszłość najprawdopodobniej będzie należała do energetyki odnawialnej, atomowej oraz technologii wodorowych. Wyścig mocy trwa - przyznaje cytowany w raporcie Mateusz Buczak, specialist leader w Hays Poland.

Był to jeden z sektorów, który dobrze poradził sobie w czasie pandemii i cały czas się rozwijał. Rozpoczęte inwestycje były kontynuowane, a planowane nie czekały na koniec pandemii, przez co zapotrzebowanie na nowych pracowników było ciągłe. Wiele stanowisk technicznych, które gwarantują prowadzenie inwestycji na terenie kraju, musiało zostać obsadzonych pomimo panujących warunków.

Sektor energetyczny pod lupą

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w sierpniu 2021 r. zainstalowana moc dla fotowoltaiki w Polsce wyniosła prawie 6 GW. W stosunku do roku 2020 jest to wzrost mocy o prawie 110 proc. Wskazują oni, że rozwój branży to również pojawiające się wyzwania techniczne, szczególnie w kontekście utrzymania i serwisu instalacji, jak również bezpieczeństwa pożarowego, co przekłada się na zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze.

Podobnie wygląda sytuacja w energetyce wiatrowej, gdzie notowano wzrosty z uwagi na nowe inwestycje – zarówno na lądzie, jak i na morzu. Jak wynika z informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w sierpniu 2021 łączna moc zainstalowanych farm wiatrowych przekroczyła 7 GW. Plany Polityki Energetycznej Polski zakładają dalszy wzrost mocy na morzu do ok. 5,9 GW w 2030 r. oraz ok. 8-11 GW w 2040 r. Przyszłe lata powinny zatem wprowadzić do Systemu Energetycznego Kraju dodatkowe moce wytwórcze, a do branży kolejnych pracowników.

Sprawdź, jak płacą w bankowości i ubezpieczeniach Branża poszukiwała również specjalistów z zakresu wodoru, który to ma być coraz częściej stosowanym paliwem alternatywnym. Coraz głośniej mówi się również o budowie elektrowni atomowej w Polsce. W sumie aż 95 proc. firm przebadanych przez Hays Poland przyznało, że w 2022 roku planuje rekrutować nowych pracowników. W tym 53 proc. spodziewa się trudności związanych ze zdobyciem odpowiednich kandydatów. Ile płacą w energetyce Z raportu wynika, że pracodawcy w branży energetycznej najczęściej utrzymują siatki płac na dotychczasowym poziomie. Natomiast presja płacowa jest coraz bardziej odczuwalna, szczególnie w przypadku kandydatów do pracy. Kandydaci, którzy są świadomi wartości swoich kompetencji w kontekście ich niedoboru na rynku, chcą zarabiać więcej. Jako argument w negocjacjach wskazują również wzrost kosztów życia w Polsce czy rosnący poziom inflacji. Zdają sobie też sprawę ze swojej dobrej pozycji negocjacyjnej, dlatego 44 proc. specjalistów rozważa zmianę pracy w 2022, tyle samo pracowników spodziewa się w najbliższych miesiącach podwyżki. Jak prezentują się wynagrodzenia? Stawki w tym sektorze zaczynają się powyżej średniej krajowej. Ta ostatnio oscylowała w granicy 6 tys. zł, zaś najniższa pensja w branży to 7 tys. zł brutto. Otrzymuje ją osoba na stanowisku specjalisty ds. wsparcia projektu. Najniższe wynagrodzenie, poniżej 10 tys. zł, otrzymują pracownicy na stanowiskach projektant gazociągów i projektant linii energetycznych (od 8,5 tys. zł), starszy inżynier elektryk, trader (sprzedaż energii elektrycznej i gazu), specjalista ds. harmonogramowania (od 9 tys. zł). Z kolei najwyższe wynagrodzenie w energetyce wynosi 35 tys. zł brutto. Mogą na nie liczyć osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektora projektu, dyrektora ds. konsultingu (w obydwu przypadkach od 20 do 35 tys. zł). Z kolei dyrektor działu fotowoltaiki zarabia od 20 tys. do 30 tys. zł. Gdzie praca w energetyce Aktualnie Grupa Tauron, czyli jedna z większych firm energetycznych w Polsce, na swojej stronie ma opublikowanych 165 ofert pracy. Poszukiwani są pracownicy na takie stanowiska, jak starszy specjalista ds. realizacji inwestycji, elektromonter diagnostyki sieci, ale też magazynier, specjalista ds. BHP, specjalista ds. komunikacji czy fuzji i przejęć. Poszukiwany jest też szef Biura Koordynacji Finansowo-Księgowej. Zobacz pensje w branży finansowej i księgowej We wszystkich spółkach należących do Polskiej Grupy Energetycznej aktualnie opublikowanych jest ok. 80 ofert pracy. Firma poszukuje m.in. eksperta ds. analiz biznesowych, maszynisty turbin parowych, specjalisty w Wydziale Inżynierii Produkcji, głównego specjalisty ds. komunikacji. - W naszej branży widzimy, że istnieje wiele sposobów pozyskiwania talentów. Staramy się dywersyfikować źródła ich pozyskiwania tak, by w zależności od niezbędnych kompetencji czy doświadczenia z naszą ofertą trafić do odpowiednich kandydatów. Ważne są też działania wizerunkowe, które zintensyfikowaliśmy w ostatnim okresie – zarówno jeżeli chodzi o employer branding wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom, jak badanie opinii pracowników, badanie kompetencji menedżerskich oraz akcje profilaktyczne, pokazujemy naszym pracownikom, że są dla nas ważni - opowiadała o sposobach walki o pracowników Magdalena Wyrzykowska-Glezner, dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PGE Polskiej Grupie Energetycznej. Prześledź zarobki w budownictwie i nieruchomościach

