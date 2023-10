Pracownicy Dalkii dostali nagrody inflacyjne

Jak wyjaśnia śląsko-dąbrowska Solidarność, zawarte porozumienie to efekt negocjacji organizacji związkowych działających w strukturach firmy.

– W styczniu wynagrodzenia w spółce wzrosły średnio o 12 proc. W tym czasie inflacja zbliżyła się do 17 proc., a w lutym przekroczyła 18 proc. Potem spadała, ale wciąż była dwucyfrowa, co pracownicy mocno odczuli w swoich domowych budżetach. Zwrócenie się do pracodawcy o wypłatę nagrody inflacyjnej było naturalną reakcją związków na tę sytuację. Z drugiej strony, przedstawiając nasze postulaty, kierowaliśmy się wysokością jednorazowych premii inflacyjnych, które zostały wypłacone w innych spółkach działających w branży energetycznej – mówi Jan Szymański, przewodniczący „Solidarności” w Dalkia Polska Energia.

Osoby, które zostały zatrudnione w 2023 roku, otrzymały nagrodę inflacyjną w wysokości proporcjonalnej do liczby przepracowanych miesięcy.

Jak dodaje Szymański, efektem działań podejmowanych przez związki zawodowe jest zbliżanie wysokości zarobków w spółce do poziomu wynagrodzeń w innych zakładach działających w branży energetycznej.