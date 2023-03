Pracownicy Cobra Europe dostaną premie

Średnio 400 zł brutto premii, a przede wszystkim urealnienie norm wydajnościowych – to założenia porozumienia zawartego w firmie Cobra Europe. Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję dla przemysłu ciężkiego.

Działająca w firmie Cobra Europe w Piekarach Śląskich NSZZ „Solidarność” zawarła z pracodawcą porozumienie dotyczące wprowadzenia od 1 kwietnia miesięcznej premii uznaniowej dla pracowników spółki. Podpisane porozumienie gwarantuje także nagrodę roczną dla kierowników i specjalistów.

– Normy wydajnościowe zostały dostosowane do aktualnej liczby zamówień i możliwości produkcyjnych. Każdy pracownik ma szansę na ich zrealizowanie i otrzymanie premii. Średnio będzie to ok. 400 zł brutto na pracownika – mówi Agnieszka Skrzyszewska, przewodnicząca "Solidarności" w piekarskim zakładzie. Zaznacza, że pracownik, który będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim otrzyma proporcjonalną część premii.