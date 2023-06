Pracownicy boją się, że w tym roku nie będzie ich stać na wakacje

Okres wakacyjny zbliża się wielkmi krokami, a wraz z nim obawy co do kosztów wyjazdów (fot. Gabriel McCallin/Unsplash)

- Pracodawcy i działy HR, uwzględniając możliwości organizacji, a także aktualną sytuację ekonomiczną, stoją przed wyborem, jakie benefity włączyć do oferty, by faktycznie wspierały pracownika i jego domowy budżet, wzmacniały zaangażowanie i dawały poczucie zadowolenia – mówi Katarzyna Turska, dyrektor HR Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. – Jeśli chcemy zaproponować świadczenia urlopowe, zapytajmy swoich pracowników, które rzeczywiście będzie dla nich satysfakcjonujące. Może się okazać, że wcale nie chodzi o wyszukane i niestandardowe rozwiązania, lecz o coś, co wspiera codzienne wydatki. Z badania “Benefity na wakacje” wynika, że aż 62 proc. badanych wskazało na sfinansowanie przez pracodawcę zakupu posiłków w restauracjach i barach, gdyby mieli do wyboru benefit przeznaczony do użycia w czasie wolnym, np. podczas urlopu.

Jak wynika z badania, mniejszym zainteresowaniem cieszyły się odpowiedzi wskazujące benefity wspierające aktywność kulturalną (39 proc) oraz aktywność sportową i rekreacyjną (34 proc.).

Obecnie oczekuje się, że świadczenia pozapłacowe poprawią wartość wynagrodzenia i siłę nabywczą pracowników. Muszą być dobrze dopasowane do potrzeb zatrudnionych, aby spełniały swoje zadanie. W przeciwnym razie mogą pozostać jedynie formalnym zapisem w firmowych dokumentach, bez praktycznego odzwierciedlenia.

Zgodnie z badaniem "Benefity na wakacje" 38 proc. badanych nie otrzymuje od swojego pracodawcy benefitów związanych z urlopami i wakacjami, a 19 proc. nie wie, czy takie świadczenia są oferowane. Respondenci preferują benefity, które są dostępne w całym kraju, co wskazało 78 proc. badanych. Dodatkowo, 62 proc. respondentów wyraziło pragnienie korzystania z benefitów pracowniczych na terenie całej Unii Europejskiej. Te wyniki dowodzą konieczności wprowadzenia zmian w polityce benefitowej, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania pracowników.

Co mogą zaoferować pracodawcy, aby wakacje upłynęły bez stresu?

Pracodawcy mogą wspierać pracowników wakacyjnym okresie na różne sposoby, m.in. poprzez efektywne zarządzanie pracą zespołu czy transparentną komunikację.

Badanie wykazało, że pracownicy najbardziej potrzebują wsparcia w postaci dofinansowania wypoczynku (58 proc.) oraz dodatkowego płatnego urlopu (43 proc.). Elastyczny grafik pracy został uznany za istotne udogodnienie przez 32 proc. badanych. Pracownicy również doceniają świadczenia wspierające domowy budżet wobec rosnących cen żywności, takie jak dodatkowe środki finansowe na posiłki w restauracjach (26 proc.). Praca zdalna, umożliwiająca wykonywanie obowiązków z różnych miejsc, zajmuje trzecie miejsce w rankingu wakacyjnych potrzeb (23 proc.). Pożyczki celowe mają najmniejsze zainteresowanie (16 proc.).

Badanie „Benefity na wakacje” zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo, na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejsca zamieszkania próbie 1038 Polaków, z których 677 to osoby pracujące. Badanie przeprowadzono w dniach 10.05 – 17.05.2023 r.

Sodexo to międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach dla osób i organizacji. Oferuje szeroki zakres rozwiązań, takich jak usługi cateringowe, zarządzanie nieruchomościami, benefity pracownicze i usługi związane z jakością życia.

