Pracodawcy nie chcą wzrostu płacy minimalnej. "Priorytetem będzie ratowanie miejsc pracy"

Dyskusja w sprawie płacy minimalnej trwa. Według Konfederacji Lewiatan w 2021 roku należy w tej sprawie zachować realizm i twardo stąpać po ziemi.

- Przedsiębiorcy mają nadzieję, że nie będą się już pojawiać mało realistyczne pomysły polityków na skokowe wzrosty płacy minimalnej, a negocjacje jej dotyczące zostaną, jak stanowi ustawa pozostawione wyłącznym kompetencjom partnerów w Radzie Dialogu Społecznego – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

- Jeśli chcemy uniknąć kłopotów na rynku pracy w kolejnym roku, w ryzach trzymać musimy wszelkie inicjatywy związane ze wzrostem kosztów pracy. Priorytetem będzie bowiem ratowanie miejsc pracy i firm, mocno dotkniętych skutkami pandemii i coraz bardziej realistycznej wizji dużego spowolnienia gospodarczego. Rozmowy na ten temat odbywać się będą w Zespole ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, w którym prowadzone są negocjacje – podkreśla Męcina.

Płaca minimalna w tej chwili wynosi 2 600 zł, a stawka godzinowa 17 zł brutto. Oznacza to, że płaca minimalna w relacji do przeciętnej pensji zbliża się do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

- Ta referencyjna relacja 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia powinna być ściśle przestrzegana i choć perspektywa roku 2021 jest wyjątkowa, ważne jest potwierdzenie znaczenia tej relacji przed rozpoczęciem rozmów pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami – wskazuje Jacek Męcina.

Pracodawcy z Konfederacji Lewiatan postulują utrzymanie wysokości płacy minimalnej w 2021 roku na poziomie roku 2020 tj. kwoty 2 600 zł, a zatem także utrzymanie stawki godzinowej na niezmienionym poziomie 17 zł brutto.

- Oczywiście będziemy rozmawiać z partnerami związkowymi i rządem. Kwestią negocjacji jest ewentualna weryfikacja wysokości płacy minimalnej, ale tylko o wskaźnik inflacji oraz 2/3 przewidywanego wzrostu PKB. Zakładając przewidywany wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 proc. oraz wzrost PKB na poziomie ok. 2 proc. ustawowy mechanizm zagwarantowałby wzrost płacy minimalnej odpowiednio o 65 zł oraz 33 zł czyli łącznie o 98 zł tj. do wysokości 2698 zł. I to jest umowna granica kompromisu w opinii pracodawców – wylicza Jacek Męcina.

53 proc. przebadanych przez Konfederację Lewiatan firm poparło ten postulat. Ich zdaniem płaca minimalna nie powinna wzrosnąć.

Jak wyjaśnia Jacek Męcina, aby zrealizować cel utrzymania wysokości minimalnego wynagrodzenia z 2020 roku (2 600 zł), konieczna będzie ustawowa interwencja, zgodnie bowiem ustawa z 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje wzrost płacy minimalnej na kolejny rok w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Uzasadnieniem dla zawarcia porozumienia partnerów społecznych w tej sprawie jest zagrożenie kryzysem na rynku pracy i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii.

- Apelując o takie porozumienie do strony związkowej, konieczne będzie zagwarantowanie w przyszłym roku, przy założeniu poprawy sytuacji gospodarczej i na rynku pracy, rozpoczęcia negocjacji od poziomu płacy minimalnej odpowiadającej relacji 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Alternatywą jest tylko ustawowy wzrost wynagrodzenia minimalnego, zgodny ze wskaźnikami i wtedy minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosiłoby nie więcej niż 2 700 zł, a minimalna stawka godzinowa 18 zł - dodaje ekspert Konfederacji Lewiatan.

Tymczasem strona rządowa do końca lipca ma czas na przedstawienie swojej propozycji płacy minimalnej na 2021 rok. Pierwsze - jeszcze nieoficjalne - doniesienia w tej sprawie już dotarły do mediów. Wzrost ma być, ale nie tak duży, jak jesienią 2019 roku zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że propozycja płacy minimalnej w 2021 roku może być na poziomie 2716 zł brutto. Z kolei w połowie lipca Stanisław Szwed, wiceminister pracy, mówiąc o wzroście płacy minimalnej wskazywał na kwotę 2700 zł brutto.

Związkowcy chcą podwyżki

O czymś takim nie chcą słyszeć z kolei związki zawodowe. Na przykład Związkowa Alternatywa nie tylko domaga się podniesienia płacy minimalnej, ale również spełnienia przedwyborczej obietnicy.

- Według nieoficjalnych doniesień płaca minimalna w przyszłym roku ma wynosić zaledwie 2716 zł brutto, a wynagrodzenia w budżetówce mają być zamrożone. Naszym zdaniem to propozycje nie do zaakceptowania i szkodliwe dla rynku pracy. W kampanii wyborczej PiS obiecywało, że płaca minimalna w 2021 r. wzrośnie do 3000 zł brutto, a w 2023 r. do 4000 zł. Nie widzimy podstaw, aby ta obietnica miała być niedotrzymana, tym bardziej, że rząd przeznaczył dziesiątki miliardów złotych na wsparcie dla firm. Nie zgadzamy się, aby w czasie kryzysu firmy miały się bogacić, a pracownicy ponosić koszty. Dlatego stanowczo domagamy się, by w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wynosiło co najmniej 3000 zł brutto - mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący ZA.

Mniej wymagający w dążeniu do podniesienia płacy minimalnej jest Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Jak poinformował na łamach "Tygodnika Solidarność" płaca minimalna powinna wzrosnąć do 2800 zł brutto.