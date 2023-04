Pracodawcy mierzą się z kosztami, a pracownicy oczekują podwyżek

Aktualnie firmy nie są już tak skłonne do podwyżek jak rok temu (Fot. Shutterstock)

Aktualnie firmy nie są już tak skłonne do podwyżek jak rok temu (Fot. Shutterstock)

Firmy optymalizują wydatki i nie są skłonne do podwyższania wynagrodzeń. Z kolei coraz więcej pracowników liczy na podwyżki w tym roku.

- Po spadku presji płacowej na początku pandemii oczekiwania dotyczące podwyżek pensji systematycznie rosną. Obecnie liczy na nie zdecydowanie większy odsetek pracowników niż ten, który spodziewa się utrzymania poziomu wynagrodzeń. Pracowników motywuje rekordowa inflacja i wysokie koszty utrzymania, które sprawiają, że coraz więcej Polaków skarży się na kondycję finansową i problemy ze spięciem domowego budżetu. Tymczasem firmy dużo ostrożniej podejmują decyzje biznesowe i nie są skłonne do podwyższania płac z powodu wzrostu kosztów działalności, niepewnej sytuacji gospodarczej i wahań popytu – podsumowuje Anna Wesołowska, dyrektor zarządzająca Gi Group Temp&Perm.

Aktualnie firmy nie są już tak skłonne do podwyżek jak rok temu. Z raportu „Barometr rynku pracy” opublikowanego przez Gi Group Holding wynika, że w ciągu najbliższego kwartału tylko co czwarta planuje podnieść wynagrodzenia swoim pracownikom (to o 10 pkt proc. mniej niż rok temu), a niemal 66 proc. utrzyma obecne płace (prawie 13 pkt proc. więcej niż rok temu). Z kolei 1 proc. firm planuje obniżyć wynagrodzenia w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Na wyższe wynagrodzenia częściej mogą liczyć osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach – blisko co trzecia firma planuje podnieść płace, podczas gdy wśród małych podmiotów, tylko co piąta. Największe firmy częściej chcą podwyżkami zrekompensować wysoką inflację. Im mniejsza firma, tym częściej wzrost wynagrodzenia jest wymuszony przez rosnącą płacę minimalną.

- Pracownicy coraz wyraźniej odczuwają słabnącą siłę nabywczą ich wynagrodzeń. Jak wynika z prognoz, będzie to trwalsze zjawisko: średnio w 2023 roku wzrost wynagrodzeń będzie niższy od wzrostu cen. Przy malejącej liczbie nowych rekrutacji i wakatów pozycja przetargowa pracowników wielu branż nie będzie prawdopodobnie pozwalać na negocjowanie znaczących podwyżek. Nie dotyczy to oczywiście tych segmentów, w których od lat obserwujemy strukturalne braki kadr, jak w niektórych gałęziach branży IT czy wśród producentów działających w sektorze zaawansowanych technologii – podsumowuje Paweł Śliwowski, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Oczekiwania Polaków co do wysokości płac nadal rosną

Tymczasem presja płacowa nie słabnie. Z 50. edycji Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badawczym Pollster wynika, że oczekiwania Polaków co do wysokości płac rosną i można się spodziewać, że ta tendencja utrzyma się w najbliższym czasie.

W 2022 r. podwyżkę u dotychczasowego pracodawcy otrzymało 54 proc. pracujących, a więc istotnie więcej niż jeszcze rok wcześniej (45 proc). Natomiast podwyżki w 2023 r. spodziewa się 53 proc., i ten wskaźnik także wzrósł: rok do roku o 3 pkt proc.

Z kolei 33 proc. zatrudnionych zadeklarowało, że w ciągu 3 kolejnych miesięcy zamierza wystąpić o podwyższenie wynagrodzenia. Głównym powodem są rosnące ceny żywności i usług: przyznaje to aż 70 proc. ankietowanych. 51 proc. podkreśla też, że podwyżki im się należą ze względu na wysoką jakość wykonywanej przez nich pracy.

Dodatkowym powodem utrzymania się presji płacowej może być fakt, że mimo iż ponad połowa zatrudnionych odnotowała w zeszłym roku wzrost wynagrodzenia, to w ocenie 41 proc. podwyżka była niższa niż się spodziewali. Tylko co trzeci pracownik, który otrzymał podwyżkę deklaruje, że mniej więcej pokryła ona poziom inflacji (34 proc.), a połowa (50 proc. ) zaznacza, że tylko w części.

Pracownicy oczekują finansowego wsparcia ze strony pracodawców

6 na 10 zatrudnionych (64 proc.) oczekuje, że pracodawca będzie ich realnie wspierał w ponoszeniu zwiększających się kosztów utrzymania. Najbardziej pożądane są podwyżki przyznawane sukcesywnie wraz ze wzrostem inflacji (56 proc.). Co trzecia osoba chciałaby otrzymać jednorazową stałą podwyżkę (29 proc.), a co czwarty ankietowany (26 proc.) wskazuje na benefity, które pozwoliłyby zmniejszyć domowe wydatki.

Wśród najczęściej wskazywanych znalazły się bony towarowe na produkty spożywcze (69 proc.) i niespożywcze (40 proc.), darmowe posiłki (40 proc.), dofinansowanie do opłat za prąd dla osób pracujących zdalnie (37 proc.), dofinansowanie do wczasów (34 proc.) i darmowe bilety na komunikację publiczną (34 proc.).

- Badanie w poszczególnych częściach potwierdza, że na rynku pracy mamy dwa wiodące tematy, tj. wysokość wynagrodzeń oraz utrzymanie lub zmiana pracy. Presja na podwyższanie wynagrodzeń w związku ze wzrostem kosztów życia to kluczowa kwestia na przełomie 2022 oraz 2023 roku. Potwierdzają to dane dotyczące pracowników, którzy otrzymali podwyżki (54 proc.), jak i tych którzy oczekują wsparcia od prawodawców z związku z inflacją (65 proc.) - podkreśla Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

- Możliwości pracodawców w tym zakresie są bardzo zróżnicowane w zależność od sektora działalności czy kondycji firmy. Niepewne sytuacja gospodarcza stawia dodatkowe wyzwania przed pracodawcami w kwestii rozmów z pracownikami, kształtowania systemów wynagradzania, formy udzielanego pracownikom wsparcia. Pamiętajmy, że w bieżącym roku minimalne wynagrodzenie jest dwukrotnie podwyższane, od stycznia oraz od lipca – dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl