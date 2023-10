Pracodawcy dostaną po kieszeni. Będą zmuszeni wypłacać jedną dodatkową pensję miesięcznie

Z wyliczeń rządu wynika, że płacę minimalną pobiera ok. 3 mln osób, dwa razy więcej niż w 2019 roku (fot. Uladzislau Petrushkevich/Unsplash)

Z wyliczeń rządu wynika, że płacę minimalną pobiera ok. 3 mln osób, dwa razy więcej niż w 2019 roku (fot. Uladzislau Petrushkevich/Unsplash)

Płaca minimalna w 2024 roku wyniesie od stycznia 4242 zł brutto, od lipca 4300 zł brutto. - Można więc powiedzieć, że w pracodawca będzie zmuszony do wypłacania jednej dodatkowej pensji miesięcznie bez zwiększenia liczebności personelu - mówi Piotr Juszczyk z inFaktu.

- Jesteśmy więc świadkami historycznego wzrostu na poziomie 20 proc., ale pracownicy na swoich kontach zobaczą wzrost jedynie o 17 proc. Jest to spowodowane wysokością danin publicznoprawnych, czyli podatku dochodowego i składek na ZUS. W związku z tym po styczniowej podwyżce pracownik otrzyma około 3222 zł na rękę, a po lipcowej – około 3262 zł - wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne wyniesie 4242 zł brutto. Po kolejnej podwyżce, zaplanowanej na 1 lipca, wzrośnie ono do 4300 zł brutto.

Wraz ze zmianą wysokości płacy minimalnej wzrasta całkowita kwota, jaką pracodawca musi ponieść, aby sfinansować utrzymanie personelu.

Od 1 stycznia koszt utrzymania jednego pracownika będzie wynosić 5111 zł

Od 1 stycznia koszt utrzymania jednego pracownika będzie wynosić 5111 zł. Oznacza to, że różnica pomiędzy faktyczną wypłatą otrzymywaną przez osobę zatrudnioną a kwotą, jaką musi ponieść pracodawca w ramach tego samego wynagrodzenia, wynosi 60 proc. Po lipcowej podwyżce utrzymanie jednego pracownika będzie kosztować ok. 5181 zł.

- Po dokonaniu obliczeń okazuje się, że obecnie opłacenie pięciu pracowników kosztuje pracodawcę tyle samo, ile będzie kosztowało utrzymanie czterech w roku 2024. Można więc powiedzieć, że w przyszłym roku pracodawca będzie zmuszony do wypłacania jednej dodatkowej pensji miesięcznie bez zwiększenia liczebności personelu – dodaje Piotr Juszczyk.

Z wyliczeń rządu wynika, że płacę minimalną pobiera ok. 3 mln osób, dwa razy więcej niż w 2019 roku.

Jak podkreślał w zmowie z PulsHR.pl główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Łukasz Kozłowski, wzrost kosztów w firmach zależy od liczby pracowników zarabiających minimalną pensję, ale nie tylko. Podwyżki mogą również skutkować wypłaszczeniem struktury wynagrodzeń w firmach.

- Różnice płacowe między poszczególnymi stanowiskami ulegną zmniejszeniu. Pensje osób z większym doświadczeniem i kwalifikacjami zbliżą się do poziomu płacy minimalnej. Pracodawcy będą chcieli im to wynagrodzić np. poprzez dodatkowe premie albo podwyżki. Dla niektórych firm będzie to spore obciążenie finansowe, szczególnie w obecnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej - mówił.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl