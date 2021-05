Pracodawcy coraz bardziej hojni. Benefity wracają do łask

Firmy odmrażają rekrutacje, a walka o pracowników rozpoczyna się na nowo. Potwierdzają to dane z raportu Grant Thornton i Element, a których wynika, że w kwietniu 2021 roku pracodawcy proponowali kandydatom średnio aż 6,4 benefitów na jedną ofertę. To najwyższy wynik od początku pandemii, a nawet wyższy o 0,5 w stosunku do kwietnia 2019 roku.

Polski rynek pracy został mocno poturbowany przez pandemię koronawirusa. Nagły lockdown gospodarki w pierwszej, wiosennej fali sprawił, że polscy pracodawcy zaczęli masowo mrozić procesy rekrutacyjne. Teraz to się zmienia. Jak wynika z raportu „Rynek pracy w czasie COVID-19” przygotowywanego przez firmę doradczo-audytorską Grant Thornton i portal Element, w kwietniu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 282,8 tys. nowych ofert pracy. To najwięcej od stycznia 2020 roku i aż o 100 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Poprawa jest widoczna także w statystykach dotyczących benefitów, które coraz częściej pojawiają się w ogłoszeniach o pracę. Rekrutacje są odmrażane, a walka o talenty rozpoczyna się na nowo. Potwierdzają to dane z raportu Grant Thornton i Element, a których wynika, że w kwietniu 2021 roku pracodawcy proponowali kandydatom średnio aż 6,4 benefitu na jedną ofertę. To najwyższy wynik od początku pandemii, a nawet wyższy o 0,5 w stosunku do kwietnia 2019 roku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Z pewnością duży wpływ ma na to fakt, że przesiliła się w kwietniu trzecia fala zakażeń koronawirusem w Polsce. Rząd rozpoczął proces odmrażania gospodarki i pojawiła się duża szansa na to, że przynajmniej przez kilka najbliższych miesięcy gospodarka będzie działała niemal normalnie. Jeśli dodać do tego fakt, że program szczepień postępuje, pojawiła się nadzieja, że nawet ewentualna czwarta, jesienna fala zakażeń będzie już znacznie mniej dramatyczna niż poprzednie. Dlatego wielu pracodawców wraca do normalnej aktywności, uruchamia procesy rekrutacyjne i kusi kandydatów nowymi, lepszymi benefitami - wyjaśniają autorzy raportu.

Szkolenia na pierwszym miejscu

Nieco ponad rok temu karty do klubów fitness, na basen czy siłownię znajdowały się na czele listy najpopularniejszych benefitów. Dziś ich popularność zdecydowanie spadła, a pracodawcy muszą dostosować ofertę benefitów do nowych realiów. Co oferują pracodawcy?

Okazuje się, że w kwietniu odnotowano rekordowy odsetek szkoleń (74 proc.) w ofertach pracy - przez rok odsetek ten wzrósł dwukrotnie. Co ciekawe, tegoroczny wynik jest aż o 16 punktów proc. wyższy niż w analogicznym okresie dwa lata temu, czyli jeszcze przed pandemią.

- W kwietniu 2021 roku do ofert wróciły pakiety medyczne (56 proc.) oraz ostatnio rzadziej proponowane pakiety sportowe (41 proc.). Pracodawcy dużo chętniej proponują teraz elastyczny czas pracy (35 proc.) oraz lekcje językowe (24 proc.). Pandemia spowodowała, że na przestrzeni ostatniego roku znacznie wzrósł również odsetek możliwości pracy zdalnej – z 5 proc. w 2020 roku do 16 proc. obecnie. - czytamy w raporcie.

Źródło: Grant Thornton i Element

Również na liście pracowników pierwsza miejsca są podobne. Respondenci badania ManpowerGroup i HRlink zapytani o trzy najważniejsze dla nich świadczenia pozapłacowe wytypowali na pierwszym miejscu prywatną opiekę medyczną, wymienianą przez 65 proc. badanych. Na podium znajdują się również benefity związane ze szkoleniami i rozwojem (59 proc.) oraz dodatkowe dni wolne od pracy (36 proc.).

Znaczna część pracowników wspomina także o ubezpieczeniu na życie (31 proc.) oraz dofinansowaniu do nauki języków obcych (30 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się wsparcie psychologiczne (8 proc.) oraz eventy integracyjne (9 proc.).

- Obszar zdrowia zyskał na znaczeniu dla większości pracowników, a możliwość zapewnienia wsparcia lekarskiego dla siebie i rodziny stała się kluczowym priorytetem w obliczu rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa. Z tego powodu pierwsze miejsce prywatnej opieki medycznej nie jest zaskoczeniem - mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower.

- Kolejnym wymienianym przez pracowników obszarem jest rozwój i dostęp do szkoleń, na które warto spojrzeć z kilku perspektyw. Po pierwsze pandemia i dążenie do redukcji kosztów w firmach mogły spowodować zmniejszenie oferty szkoleniowej dla pracowników. W tradycyjnym modelu pracownicy spotykali się wspólnie w sali szkoleniowej, co w dobie rekomendowanego dystansu oraz braku grupowych spotkań znacząco zawęziło pole możliwości firm, co więcej pracodawcy często nie byli przystosowani do oferowania szkoleń zdalnie. Natomiast ambicje pracowników w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji nawet wzrosły, co może mieć związek także z koniecznością pozyskania nowych umiejętności, które są niezbędne w obecnym czasie. Są to na przykład wirtualne negocjacje i obsługa klienta czy komunikacja oraz zarządzanie w zdalnym zespole - dodaje.

Oczekiwania pracodawców nie maleją

Co ciekawe, choć rośnie liczba oferowanych benefitów, to jednak nie zmniejsza się lista oczekiwań pracodawców wobec kandydatów, wręcz przeciwnie - nieznacznie wzrasta. Statystyczne ogłoszenie o pracę opublikowane w kwietniu zawierało 5,6 wymagań, czyli tyle samo co w lutym 2021 roku. Warto dodać, że to najwyższy odsetek w historii badania. Autorzy raportu wyjaśniają, że w ostatnich miesiącach widoczny jest delikatny trend wzrostowy liczby wymagań.

Źródło: Grant Thornton i Element

Czego pracodawcy najczęściej wymagają od kandydatów? Na pierwszym miejscu jest odpowiednie doświadczenie (78 proc.). Na kolejnych pozycjach mamy wykształcenie (49 proc.), znajomość języków obcych (38 proc.) i dyspozycyjność (36 proc.). We wszystkich tych przypadkach odsetki są najwyższe od roku.