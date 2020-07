Pracodawcy alarmują: 2800 zł płacy minimalnej to igranie z ogniem

Rada Ministrów proponuje, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2800 zł, a stawka godzinowa 18,30 zł .

Strona społeczna ma 10 dni na negocjacje i ustalenie ostatecznej wysokości płacy. Jednak nic nie zapowiada, by pracodawcom i związkom udało się sprawnie dojść do porozumienia.

Płaca minimalna w wysokości 2800 zł najbardziej uderzy w mikro- i małe firmy. Około 63 proc. miejsc pracy w tych firmach będzie zagrożone – to ponad 1,5 miliona pracowników - wylicza dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

Propozycja strony rządowej oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł brutto). W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie (2800 zł brutto) będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 roku. To jeden z najwyższych wyników wśród krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD.).

- Na całym świecie, również w Polsce, panuje recesja, spada zatrudnienie, rośnie bezrobocie, a tymczasem rząd przewiduje dalszy wzrost płacy minimalnej w 2021 r. I to ponad dwukrotnie szybszy niż ogólny wzrost płac w gospodarce! To jest już bardzo niebezpieczne igranie z ogniem, które zupełnie abstrahuje od sytuacji gospodarczej i grozi redukcją wielu miejsc pracy. Płaca minimalna ma wynieść 2800 zł, co oznacza przebicie kolejnej granicy, tj. 53 proc. w relacji do średniej płacy w 2021 r. Odnosząc płacę minimalną do mediany może to już być poziom ok. 60 proc.! Bijemy kolejne rekordy, relatywnie polska płaca minimalna będzie jedną z najwyższych w UE, a nawet w całym OECD. Będzie wyższa niż w wielu gospodarkach o wysokiej produktywności i rozwoju technologicznym - podkreśla dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

Jego zdaniem decyzja rządu ignoruje fakt, że w 2020 r. wystąpi głęboka recesja, a wzrost w 2021 r. to efekt odbicia od dna, a nie dobrej sytuacji firm.

- Kryzys będzie trwał też w 2021. Przecież jeszcze w 2021 zatrudnienie będzie spadało, według NBP dalej spadną inwestycje, a PKB nie powróci do poziomu sprzed kryzysu. PKB w 2021 będzie nadal mniejszy o ok. 1 proc. w porównaniu do 2019, według OECD w scenariuszu ostrzegawczym nawet po dwóch latach PKB będzie mniejszy o ponad 7 proc. Na koniec 2021 według Ministerstwa Finansów stan zatrudnienia będzie mniejszy o ponad 300 tys. osób (tj. o 3 proc.), a inwestycje będą mniejsze według NBP o ponad 15 proc. I w tym okresie, okresie największego kryzysu w historii polskiej gospodarki, płaca minimalna wzrośnie o prawie jedną czwartą (o 24,4 proc.). W tym czasie ogólne płace w gospodarce zwiększą się o ok. 7 proc. Jeżeli ta decyzja się zmaterializuje, będzie to ogromne, dodatkowe ryzyko dla naszej gospodarki, a w szczególności dla miejsc pracy - kontynuuje Dudek.

Czytaj więcej: Ponad połowa pracodawców nie chce wzrostu płacy minimalnej Jak wyjaśnia, nawet w relacji do średniej krajowej zbliżamy się do bardzo wysokich poziomów płacy minimalnej. Średnią krajową „ciągną" w górę duże aglomeracje, duże firmy. Tam - jak uważa Dudek - wzrosty płac będą w jakiś sposób kompensowane: czy to restrukturyzacją kosztową, czy wzrostem cen. Choć w sytuacji kryzysowej nie będzie to łatwe. Jednak najbardziej dotkliwie wzrost płacy minimalnej odczują m.in. regiony ściany wschodniej. Dane za I kw. 2020 pokazują, że płaca minimalna w województwach ściany wschodniej już przekroczyła 50 proc. Na Podkarpaciu i Mazurach jest to 53-54 proc., podczas gdy w mazowieckim jedynie 38 proc. Relację 50 proc. przekroczono w 8 województwach. - Jednak, jeżeli dokonamy aproksymacji struktury wynagrodzeń na bazie prognozy płacy z założeń do ustawy budżetowej to na koniec 2021 r. relacja płacy minimalnej do średniej płacy np. na Mazurach czy na Podkarpaciu zbliży się do 60 proc., a w relacji do mediany może to już być ok. 70 proc. To oznacza, że firmy w tym regionie staną przed ogromnymi trudnościami - dodaje Dudek. Wskazuje on na jeszcze jeden element. W mikrofirmach i małych firmach z uwagi na ich specyfikę i specjalizację branżową dominują pracownicy zatrudnieni na stawce płacy minimalnej. Według danych przekazanych RDS przez MF w mikrofirmach (zatrudniających do 10 pracowników) ponad 63 proc. ubezpieczonych na umowie o pracę ma podstawę do naliczania składek nie przekraczającą płacy minimalnej. W przypadku małych firm ten odsetek wynosi 40 proc., podczas gdy w dużych firmach jest to zaledwie 7 proc., a średnio w całej gospodarce – 22 proc. - Dane Ministerstwa Finansów dotyczą 2018, zatem uwzględniając ogromny przyrost płacy minimalnej w latach 2019-2020, ten odsetek w mikro- i małych firmach jest obecnie zapewne dużo większy. W 2018 podstawę ubezpieczenia nie większą niż płaca minimalna miało ponad 1,5 miliona ubezpieczonych w mikro- i małych firmach. W firmach średnich i dużych było to dodatkowe kilkaset tysięcy pracowników - wylicza Dudek.