Pracodawca nie płaci? Jest kilka sposobów i żadnej gwarancji

Karolina Markowska

4 lis 2020





Do końca września 2020 roku nie wypłacone przez pracodawców wynagrodzenia i inne świadczenia to kwota ponad 75 mln zł.

Do końca września zaległe wynagrodzenia, ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające ze stosunku do pracy to kwota 75 710 042 zł.

2020 jest rokiem wyjątkowo trudnym zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia, może wystąpić z roszczeniem o zapłatę do sądu. Tu jednak liczy się czas.

Facebookowa grupa „Czekam na przelew” ma ponad 4 tysiące członków. Pytania o płatności zarówno z dużych firm, jak i z tych małych, porady prawne. Trochę memów, trochę żartów sytuacyjnych, jak ten, który pojawił się na fanpage’u „The Brief – co znosi psychika grafika”.

Żartować jednak nie ma z czego. Jak poinformowała PulsHR Państwowa Inspekcja Pracy, do końca września zaległe wynagrodzenia, ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające ze stosunku do pracy to kwota 75 710 042 zł.

Największe zaległości występują w branżach (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):

· przetwórstwo przemysłowe – 37 515 321 zł

· budownictwo – 6 663 027 zł

· działalność profesjonalna – 4 919 660 zł

· handel i naprawy – 4 424 309 zł

· transport i gospodarka magazynowa – 3 964 043 zł

· usługi administrowania – 3 820 028 zł

· kultura, rozrywka, rekreacja – 2 175 201 zł

Pracodawcy, którzy zalegają z płatnościami wobec pracowników czy współpracowników, najczęściej tłumaczą się nieznajomością przepisów lub ich błędną interpretacją, zatorami płatniczymi ze strony kontrahentów czy przerzuceniem kwot przeznaczonych na wypłaty na realizację innych zobowiązań finansowych firmy.

2020 jest jednak rokiem wyjątkowo trudnym zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jak podkreśla PIP w przesłanym naszej redakcji komentarzu, do wymienionych czynników dojdzie najprawdopodobniej jeszcze jeden – „sytuacja gospodarcza kraju związana z wprowadzeniem trzymiesięcznego lockdownu na początku roku, jak również wpływem pandemii na gospodarkę, funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku pracy”. Rzeczywistość jednak, mimo że trudna, wymaga regulowania należności wobec pracowników. – Zgodnie z przepisem art. 282 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł – cytuje Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Jak walczyć o swoje Jak tłumaczy Piotr Lewandowski, szef zespołu sporów sądowych w kancelarii Raczkowski, pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia, może wystąpić z roszczeniem o zapłatę do sądu. Tu jednak liczy się czas. - Takie roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wymagalności, czyli od dnia upływu terminu zapłaty. Termin wymagalności (a więc i przedawnienia) jest liczony oddzielnie dla wynagrodzenia za poszczególne miesiące. Pracownik nie może zatem zbyt długo zwlekać z wystąpieniem na drogę sądową. Wniesienie pozwu przez pracownika powoduje, że bieg przedawnienia przerywa się, co oznacza, że roszczenie objęte pozwem nie przedawni się w trakcie procesu, niezależnie od długości trwania sporu sądowego - wyjaśnia prawnik. Innym sposobem jest zgłoszenie takiej sytuacji do Państwowej Inspekcji Pracy. Zgłoszenia można składać osobiście, można także skorzystać z internetowych formularzy dostępnych na stronie internetowej PIP. Wystarczy wybrać odpowiednią jednostkę, wypełnić formularz zgłoszeniowy, dodać ewentualne załączniki. - Skargi na pracodawcę niewypłacającego wynagrodzenia mogą być wnoszone do właściwego okręgowego inspektoratu pracy pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Skargi powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego, jego adres oraz powinny określać ich przedmiot. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania – podkreśla Danuta Rutkowska. Jeśli obawiamy się ewentualnych konsekwencji zgłoszenia, w formularzu internetowym można zaznaczyć, że nie wyraża się zgody na ujawnienie faktu, że kontrola jest prowadzona na skutek czyjegoś wniosku. - W razie stwierdzenia naruszenia, PIP uprawniony jest do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, o ile sama zaległość nie jest kwestionowana przez pracodawcę. Taki nakaz PIP jest natychmiast wykonalny, co oznacza, że nawet w przypadku zaskarżania przez pracodawcę decyzji inspektora PIP, nakaz musi zostać wykonany od razu. W przeciwnym razie sprawę będzie można skierować bezpośrednio do egzekucji - wyjaśnia Piotr Lewandowski. Jeśli z wynagrodzeniem zwleka aktualny pracodawca, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. - Możliwość taką stwarza art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik może rozwiązać umowę o pracę w ww. trybie, gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Bez wątpienia do takich podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowa wypłata wynagrodzenia. W przypadku skorzystania przez pracownika z powyższego uprawnienia, pracownik może zażądać od pracodawcy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia - dodaje. Oczywiście rozwiązanie umowy o pracę nie pozbawia pracownika możliwości dalszego dochodzenia swoich praw. Wygrać to za mało Jeśli sprawa trafi do sądu, musimy w wielu przypadkach uzbroić się w cierpliwość. W mniejszych ośrodkach czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy jest krótszy. Tu postępowanie sądowe w pierwszej instancji może się zakończyć nawet do pół roku. W przypadku zaskarżenia wyroku przez stronę przegrywającą, rozpatrzenie sprawy przez sąd odwoławczy może potrwać około pół roku. - W większych ośrodkach całe postępowanie może trwać nawet trzy lata, zdarzają się oczywiście postępowania trwające jeszcze dłużej - podkreśla Piotr Lewandowski. Duże znaczenie ma także to, czy walczymy o wynagrodzenie za tzw. normalny czas pracy, czy o wynagrodzenie za nadgodziny. - Krótsze są sprawy o wynagrodzenie za pracę w tzw. normalnych godzinach. W takich sprawach pracownikom także łatwiej jest dowieść swojej racji. Często brak zapłaty wynika bowiem jedynie z problemów finansowych pracodawcy. Sam fakt świadczenia pracy przez pracownika nie jest kwestionowany, a tym samym nie jest sporny między stronami procesu - podkreśla prawnik. Bardziej skomplikowany spór generują procesy o wynagrodzenie za nadgodziny. - W takich sprawach zgłaszana jest też większa liczba dowodów, w tym zwłaszcza z zeznań świadków. Znacząco wydłuża to czas trwania procesu - podkreśla Lewandowski. Wygranie sporu jednak nie gwarantuje pracownikowi odzyskania wszystkich należności. Wówczas pracownik może skierować sprawę do komornika. - Oczywiście w przypadku pracodawcy, który stał się niewypłacalny, odzyskanie należności może stać się niemożliwe - dodaje prawnik. Mandat i odsetki Jeśli sprawa trafi do Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca zalegający z wypłatą liczyć musi się także z mandatem karnym. - Inspektor pracy może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości do 2000 zł, zaś w przypadku, gdy ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy popełni w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie – do 5000 zł. Może także skierować do sądu wniosek o ukaranie, a sąd może nałożyć grzywnę do 30 000 zł - tłumaczy rzecznik PIP. Pracownicy prócz zaległych należności mogą także starać się o wypłacenie odsetek. - Za czas opóźnienia pracownik może dochodzić od pracodawcy także odsetek ustawowych. Jeżeli jednak umowa o pracę lub zakładowe przepisy, takie jak np. regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy, przewidują odsetki w wyższej wysokości, to dopuszczalne jest domaganie się wypłaty odsetek tam określonych - wyjaśnia Piotr Lewandowski.

