Praca, zarobki i kariera w branży budowlanej. 30 tys. zł dla dyrektora i kierownika

Z "Raportu płacowego 2021" Hays Poland wynika, że trend wzrostu wynagrodzeń w branży budowlanej wyhamował. Nie mamy jednak do czynienia z wyraźnymi spadkami płac. Od 3 tys. do 30 tys. zł brutto - tak aktualnie wygląda rozpiętość wynagrodzeń w sektorze.

Sektor budownictwa zaliczany jest do niewielu branż, które w minionym roku funkcjonowały bez większych zakłóceń. Na branżę jako jedną z niewielu nie nałożono obostrzeń, które istotnie ograniczałyby jej funkcjonowanie. Prace na budowie nie zatrzymały się, a tam gdzie było to możliwe, wprowadzono system zmianowy. Przykładem jest firma Budimex.

- Wprowadziliśmy zmiany w dotychczasowym systemie pracy. Przykładowo osoby zatrudnione na budowach na kontraktach pracują na dwie zmiany. Część z nich przychodzi do pracy wcześnie rano i o godz. 14 kończy zmianę. Wychodzi z biur. W to miejsce przychodzi druga zmiana. Dzięki temu udaje nam się zdywersyfikować ryzyko zakażenia koronawirusem – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkim w Budimeksie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bardzo podobnie wygląda sytuacja w centrali. Są piony czy jednostki, które są szczególnie wrażliwe na konsekwencje COVID-19. To m.in. kadry i płace czy dział handlowy. W ich przypadku bezwzględnie trzymamy się zasady 50 proc. na 50 proc. pracowników pracujących w różnych systemach. W efekcie od czasu wybuchu pandemii podzielone na grupy zespoły pracują tak, by się nie spotykać. Na przykład kadry i płace zdecydowały się pracować w systemie trzy dni z domu, dwa dni w pracy, ale łączone zawsze z weekendem. Ten system pracy już raz uratował nas przed problemami. Niedawno koronawirusa stwierdzono u jednej z menedżerek. Zaraziła się w momencie, kiedy była na pracy zdalnej. Dzięki temu cały jej zespół był w stanie dalej pracować – dodaje Cezary Mączka.

Zgodnie z „Raportem Płacowym 2021” agencji Hays Poland obserwujemy wstrzymanie decyzji prywatnych inwestorów związanych z uruchomieniem nowych projektów mieszkaniowych i biurowych. Jak wyjaśniają eksperci wynika to zarówno z dużej niepewności wobec dalszego rozwoju pandemii, jej wpływu na sytuację gospodarczą kraju, jak i problemów z uzyskaniem finansowania inwestycji. Problematyczne jest również opóźnianie lub wstrzymywanie decyzji administracyjnych urzędów odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń na budowę.

- Branżę budowlaną - w przeciwieństwie do przemysłu - charakteryzuje duża inercja, czyli odczuwanie spowolnienia inwestycyjnego z pewnym opóźnieniem. Stąd też konsekwencje wstrzymywania inwestycji prywatnych, m.in. w infrastrukturze mieszkaniowej czy biurowej, firmy oraz pracownicy sektora mogą odczuć nawet w perspektywie 2-3 lat – komentuje Sandra Zalewska, construction and energy specialism leader w Hays.

Praca w branży budowlanej

Jak wskazują eksperci Hays Poland, decyzja o wstrzymaniu realizacji nowych projektów przełożyła się na mniejsze zapotrzebowanie na kandydatów z doświadczeniem w zarządzaniu projektami i architektów odpowiedzialnych za przygotowanie procesu inwestycyjnego.

- Jednocześnie możemy się spodziewać dalszego zapotrzebowania na specjalistów z obszaru budownictwa inżynieryjnego, a to za sprawą kontynuacji realizowanych obecnie programów infrastrukturalnych w budownictwie drogowym i kolejowym. Inwestycje infrastrukturalne, obok inwestycji z segmentu elektroenergetyki, gazownictwa, hydrotechniki i OZE mają szansę stać się motorem napędowym branży budowlanej - wyjaśniają eksperci Hays.

Eksperci firmy doradczej Deloitte, autorzy raportu „Polskie spółki budowlane 2020 - najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” potwierdzają, że branża budowlana zatrudnia. W pierwszym półroczu 2020 roku trend wzrostowy był utrzymany, a przeciętne zatrudnienie wyniosło 428 tys., czyli o 0,5 proc. więcej niż pod koniec 2019 roku.

- Jednym z ważniejszych wyzwań dla podmiotów budowlanych są także problemy z rekrutacją pracowników. Przed pandemią przedsiębiorcy radzili sobie między innymi, zatrudniając pracowników z zagranicy. Jednak w obecnej rzeczywistości pozyskanie pracownika z Ukrainy czy Białorusi również stanowi wyzwanie. Pandemia COVID-19 z dużą pewnością wywrze negatywny wpływ na poziom nowych projektów, zwłaszcza w sektorze prywatnym, co w rezultacie przełoży się na większą konkurencję na rynku pracownika i mniejszych firm podwykonawczych - mówi Łukasz Michorowski, partner w dziale audytu, ekspert usług doradczych dla sektora budowlanego i nieruchomości w Deloitte.

Do podobnych wniosków można dojść, analizując raport „Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”, który przygotował Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Z danych wynika, że o ile sektor budowlany okazał się dość odporny na gospodarcze spowolnienie i wiele inwestycji toczyło się zgodnie z planem, to krajowe firmy wykonawcze zanotowały spadek wydajności na budowach o ok. 5-20 proc. w porównaniu do okresu sprzed pandemii. W najgorszej sytuacji znalazły się małe i średnie podmioty podwykonawcze, które odnotowały dotkliwy spadek potencjału do wykonywania zakontraktowanych inwestycji z powodu masowego odpływu pracowników z Ukrainy i Białorusi.

Czy 2021 r. przyniesie kolejny wzrost zatrudnienia? Z raportu Hays Poland wynika, że 79 proc. firmy planuje rekrutacje, natomiast 50 proc. spodziewa się trudności ze znalezieniem odpowiednich osób. Warto również dodać, że 71 proc. pracowników pozytywnie ocenia perspektywę kariery zawodowej w 2021 r. Niemal połowa (46 proc.) rozważa zmianę pracy.

Płace w budowlance

Jak czytamy w raporcie Hays Poland, trend wzrostu wynagrodzeń w branży budowlanej wyhamował. Nie mamy jednak do czynienia z wyraźnymi spadkami płac. Stawki oferowane w prowadzonych rekrutacjach są uzależnione od lokalizacji, portfela projektów, jak i sytuacji finansowej firmy.

Co więcej, eksperci Hays przewidują, że w 2021 roku nie dojdzie do wyraźnego spadku zapotrzebowania na usługi budowlane i pogorszenia się płynności finansowej firm z branży, dlatego też można się spodziewać stabilizacji poziomu płac. Warto dodać, że 42 proc. pracowników jest zadowolonych z poziomu otrzymywanego wynagrodzenia.

Ile można zarobić w branży? Na najwyższe miesięczne zarobki mogą liczyć dyrektor techniczny i kierownik projektu (znający proces inwestycyjny i mający doświadczenie w zarządzaniu projektem i budżetem). W ich przypadku maksymalna płaca może wynosić 30 tys. zł brutto. Najniższe stawki to odpowiednio 18 tys. zł i 15 tys. zł brutto.

Od 9 tys. do 25 tys. - to widełki płacowe na stanowisku BIM (Building Information Modeling) koordynatora. W przypadku specjalisty ds. roszczeń są niewiele mniejsze - zarabia od 8 tys. zł do 22 tys. zł brutto.

Na maksymalne wynagrodzenie w wysokości 20 tys. zł brutto może liczyć starszy menedżer ds. kosztów/QS oraz kierownik budowy.

Źródło: Hays Poland

Z przebadanych stanowisk najmniej opłacana jest posada młodszego architekta (od 3 tys. zł do 7 tys. zł brutto co miesiąc). 7 tys. zł brutto to także maksymalna pensja w przypadku inżyniera robót sanitarnych (minimalna płaca to 4,5 tys. zł).

3,5 tys. zł brutto to minimum na stanowisku kosztorysanta instalacji elektrycznych i kosztorysanta instalacji sanitarnych. Warto jednak dodać, ze w ich przypadku maksymalne zarobki są wyższe - wynoszą odpowiednio: 10 tys. zł i 8 tys. zł miesięcznie.