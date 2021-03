Praca w nieruchomościach. Nawet 30 tys. zł pensji i dobre perspektywy mimo pandemii

W zależności od stanowiska i stażu pracy od 6 do 30 tysięcy. Tak prezentują się wynagrodzenia w branży nieruchomości. Pandemia miała zatrzymać jej rozwój, ale tak się nie stało. W 2020 r. wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze, a wraz z nim wzrosły ich pensje.

- Wbrew prognozom i trudnej sytuacji w branży dynamika zatrudnienia nie maleje. Firmy poszukują wykwalifikowanych kandydatów w obszarach chociażby zarządzania nieruchomościami czy utrzymania obiektów komercyjnych. Te stanowiska odgrywają kluczową rolę w kontekście zatrzymania najemców dużych powierzchni komercyjnych - wyjaśnia Wiktoria Bożek, lider zespołu Construction & Property w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Duże zainteresowanie jest widoczne, mimo że w czasie ostatniego roku wystąpiły trzy epizody lockdownu, które przełożyły się na masowe ograniczenia w handlu. Z jednej strony stracił sektor dużych nieruchomości handlowych, z drugiej jednak na popularności zyskały mniejsze formaty - takie jak centra typu convenience (do codziennych zakupów) czy parki handlowe. Spowolnienie można było dostrzec również na rynku biurowym ze względu na wprowadzoną pracę zdalną.

Natomiast mocno do przodu poszli deweloperzy obiektów magazynowych. Jak wynika z najnowszych danych JLL - Polska utrzymała trzecie miejsce wśród najbardziej aktywnych rynków w Europie w tym sektorze. Nasz rynek magazynowy odnotował w 2020 roku rekordowy wynik, co po raz kolejny potwierdza jego siłę. Warto podkreślić też rosnącą popularność tzw. logistyki miejskiej, która została dodatkowo wzmocniona przez dynamiczny wzrost sprzedaży e-commerce.

Przykłady? W Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko spółka Panattoni, deweloper powierzchni przemysłowych, wybuduje dla swoich klientów zakład produkujący elektryczne ładowarki do samochodów oraz terminal przeładunkowy. Powstanie 400 nowych miejsc pracy.

Nawet 1200 osób zatrudni Allegro, które niedawno zapowiedziało uruchomienie centrum logistycznego o powierzchni ponad 65 tys. m2.

- Kupujący oczekują szybkich dostaw, a my intensywnie pracujemy by pomóc sprzedawcom spełnić to oczekiwanie. Centrum logistyczne Allegro pomoże przejąć od firm najbardziej czasochłonne i pracochłonne czynności takie jak: magazynowanie, pakowanie, wysyłkę i obsługę zwrotów. Dzięki skali i automatyzacji Allegro będzie w stanie zapewnić atrakcyjne warunki tej usługi. To pozwoli sprzedającym skupić się na zwiększaniu sprzedaży i optymalizowaniu ofert, a kupującym da dodatkową satysfakcję z szybkiej dostawy - mówił o powodach inwestycji Grzegorz Czapski, dyrektor ds. rozwoju.

Magazynier wynagrodzenie

Nie tylko liczba ofert o pracę w nieruchomościach (szczególnie tych magazynowych), ale także oferowane tam wynagrodzenie idzie w górę. Stałe zapotrzebowanie na specjalistów przełożyły się na płacowy optymizm pracowników. W przypadku niektórych specjalizacji oczekiwania płacowe kandydatów w ostatnich miesiącach wzrosły.

Potwierdzają to dane zgromadzone w najnowszym raporcie Devire „Przegląd wynagrodzeń Polska 2021”, z którego wynika, że blisko połowa pracowników z branży nieruchomości otrzymała podwyżkę w ostatnich miesiącach. U co trzeciego pracownika pensja pozostała na stabilnym poziomie. Tylko 25 proc. zatrudnionych otrzymało niższe wynagrodzenie. W większości przypadków były to jednak tymczasowe ograniczenia wprowadzane przez firmy w celu optymalizacji kosztów.

Oto 10. najczęściej poszukiwanych i najlepiej płatnych stanowisk w branży nieruchomości:

1. Land acquisition manager - wynagrodzenie: 12.000 - 20.000 zł brutto

2. Project manager (ds. przygotowania i realizacji inwestycji) - wynagrodzenie: 12.000 - 18.000 zł brutto

3. Property manager - wynagrodzenie: 11.000 – 16.000 zł brutto

4. Asset manager - wynagrodzenie: 18.000 - 30.000 zł brutto

5. Investment manager - wynagrodzenie: 15.000 - 25.000 zł brutto

6. Leasing manager (industrial) - wynagrodzenie: 15.000 - 30.000 zł brutto

7. Development director - wynagrodzenie: 20.000 - 28.000 zł brutto

8. Technical portfolio manager - wynagrodzenie: 15.000 - 25.000 zł brutto

9. Facility manager - wynagrodzenie: 10.000 - 15.000 zł brutto



10. Lease administrator (specjalista ds. zarządzania umowami najmu) - wynagrodzenie: 6.000 - 9.000 zł brutto.

Na atrakcyjne płace mogą liczyć specjaliści zatrudnieni w obszarze logistyczno-magazynowym, który jawi się zdecydowanie jako najbardziej stabilny sektor rynku nieruchomości. Deweloperzy najczęściej zgłaszają zapotrzebowanie na ekspertów od zakupu gruntów, zarządzania projektami i zarządzania nieruchomościami. Dobrym przykładem zachęcającym do rozwoju kariery w nieruchomościach jest stanowisko property managera. Tutaj junior zarobi nawet od 7-10 tys. zł brutto. A z biegiem lat jako head of property management może liczyć na wynagrodzenie na poziomie nawet 30 tys. zł brutto.

Eksperci Devire wskazują, że najbliższe miesiące to dobry czas dla rozwoju w tej branży. - Pomimo trudnych kilku miesięcy firmy tylko czasowo wprowadzały optymalizacje kosztowe, redukując nagrodzenia czy odraczając premie. Organizacje nie mogą sobie pozwolić na spadek motywacji pracowników, ponieważ ryzykują wysoką rotacją ekspertów. Z uwagi na ciekawe perspektywy, wysoką ekspertyzę podmiotów działających w sektorze, jak i wysokie apetyty inwestycyjne rok 2021 powinien przynieść stabilność w kontekście nowych projektów, także w zakresie rekrutacyjnym - czytamy w raporcie.