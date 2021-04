Praca, kariera, wynagrodzenia w HR. Ile zarabia kadrowa, a ile rekruter?

Z badania Hays Poland wynika, że w 2021 r. najwięcej atrakcyjnych ofert pracy jest kierowanych do ekspertów z obszaru prawa pracy, administracji personalnej, kadr i płac, a także pozyskiwania talentów. Najlepsi kandydaci na tego typu stanowiska mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe nawet o 10-15 proc. Ile konkretnie zarabia się w branży HR?

Specjaliści HR mieli w 2020 r. ręce pełne roboty. Przejście na tryb pracy zdalnej wiązało się z wieloma nowymi obowiązkami: rozwojem kompetencji menedżerskich, budowaniem zaangażowania rozproszonych zespołów oraz szybką reakcją na liczne zmiany przepisów prawa pracy.

Z kolei ci, którzy pozostali w firmach, musieli zadbać o bezpieczeństwo pracowników i ich zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

– Oczekiwania firm wobec pracowników działów personalnych rosną. Konieczność dopasowania strategii HR do nowych okoliczności sprawiła, że w niektórych organizacjach unaocznione zostały braki kompetencyjne, skutkujące zmianami personalnymi na stanowiskach wysokiego szczebla. Większe oczekiwania dotyczą także specjalistów, którzy w wyniku reorganizacji działów HR lub redukcji etatów przejęli odpowiedzialność za dodatkowe procesy – mówi Karolina Lis, executive manager w Hays Poland.

Nie brakuje jednak chętnych na to stanowisko, zwłaszcza wśród kobiet. Z badań Randstad i Kodilla.com wynika, że w okresie od marca 2020 do lutego 2021 roku o pracę w HR starało się aż 89 proc. pań więcej niż jeszcze rok wcześniej.

– To sektor, który i tak jest mocno sfeminizowany, jednak to nie obecność kobiet jest tu najciekawsza, lecz aktywność tej branży w pandemicznej rzeczywistości. Większe zapotrzebowanie na rekruterów oznacza bowiem więcej procesów rekrutacyjnych, co optymistycznie świadczy o kierunku, w którym zmierza polski rynek pracy – tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.

Z kolei w raporcie Grant Thornton i Element zauważalna jest rosnąca liczba nowych ofert dotyczących zawodów z obszaru HR. W przypadku HR business partnera liczba ofert pracy wzrosła aż o 77 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Jeśli chodzi o rekruterów, to liczba ogłoszeń jest większa o ponad 1/4.

Ile zarabiają HR-owcy?

Z "Raportu płacowego 2021" Hays Poland wynika, że w obszarze HR, w porównaniu z rokiem ubiegłym, nie zaobserwowano znaczących zmian wynagrodzeń. Najwięcej atrakcyjnych ofert pracy jest kierowanych do ekspertów z obszaru prawa pracy, administracji personalnej, kadr i płac, a także pozyskiwania talentów. Najlepsi kandydaci na tego typu stanowiska mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe nawet o 10-15 proc.

Najwięcej, bo aż 25 tys. zł brutto miesięcznie, zarabia dyrektor ds. zasobów ludzkich. To jego optymalne (najczęściej oferowane) wynagrodzenie. Minimalna pensja na tym stanowisku to 20 tys. zł, a maksymalna – 35 tys. zł.

HR business partner najczęściej zarabia 15 tys. zł co miesiąc. Widełki płacowe na tym stanowisku wahają się między 11 a 18 tys. zł brutto.

Kierownicy poszczególnych działów mogą liczyć na optymalne pensje przekraczające 10 tys. zł. I tak szef działu szkoleń i rozwoju najczęściej zarabia 13 tys. zł. Przełożony kadrowych może liczyć na 15 tys. zł brutto miesięcznie, a kierownik ds. benefitów i wynagrodzeń - 18 tys. zł.

Specjaliści zajmujący się rekrutacją najczęściej otrzymują 7 tys. zł miesięcznie. Maksymalna pensja na tym stanowisku to 8,5 tys. zł brutto, a minimalna - 5,5 tys. zł brutto.

Ci, którzy stawiają pierwsze kroki w branży, zarabiają mniej. Optymalne zarobki w przypadku młodszego specjalisty ds. zasobów ludzkich to 4,5 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o asystentów ds. zasobów ludzkich, to najczęściej otrzymują oni 3,8 tys. zł brutto.

Źródło: Hays Poland

Kim jest statystyczny HR-owiec?

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „HR-owca portret własny”, zdecydowana większość HR-owców to osoby o dużym lub przynajmniej kilkuletnim stażu pracy w human resources. 38 proc. badanych w zawodzie pracuje powyżej 10 lat, 30 proc. od 5 do 10 lat, 19 proc. od 3 do 5 lat, 11 proc. od 1 do 3 lat, a tylko 1 proc. ankietowanych w HR jest zatrudnionych niespełna rok.

Najwięcej ankietowanych pracuje na stanowiskach specjalistycznych. Silne przedstawicielstwo ma też grupa menedżerów i kierowników. Najczęściej zarządzają oni zespołami składającymi się maksymalnie z 5 osób - aż 63 proc. ankietowanych pracuje w takim dziale. 21 proc. badanych jest zatrudnionych w dziale liczącym od 6 do 10 osób, 13 proc. w dziale 11 do 25 osób, a 3 proc. w dziale liczącym 26 i więcej osób.

Jak wskazują autorzy raportu, od lat na długiej liście zadań, jakimi zajmują się na co dzień HR-owcy, prym wiodą te same elementy. Top 5 obszarów, jakie mają pod pieczą, to rekrutacja (94 proc. ankietowanych), selekcja aplikacji (83 proc.), employer/employee branding (72 proc.), komunikacja wewnętrzna oraz rozwój pracowników - szkolenia, programy rozwojowe (po 71 proc.). Eksperci wskazują, że widoczny jest spadek w obszarze kadr i płac, na co może składać się choćby coraz częstszy outsourcing tych procesów czy wyłączanie ich poza nawias działu HR.

Najważniejsze wyzwania, przed jakimi stają, również się nie zmieniły. Numerem jeden pozostaje sprawna komunikacja wewnętrzna (44 proc.). Dalej znajdziemy tworzenie angażującego środowiska pracy (43 proc.), pozyskanie dużej liczby jakościowych aplikacji (37 proc.), motywowanie pracowników (35 proc.) oraz utrzymanie kluczowych talentów w organizacji (34 proc.).