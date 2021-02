Praca i zarobki w IT w 2020 roku. Dane i bezpieczeństwo w cenie

Na najwyższe wynagrodzenie w 2020 r. mogli liczyć specjaliści od cyberbezpieczeństwa oraz Big Data - średnio od 16 tys. zł netto do nawet ponad 22 tys. zł netto na kontrakcie B2B - wynika z raportu No Fluff Jobs „Rynek pracy w IT w 2020 roku”.

W pierwszym kwartale 2020 r. wydawało się, że pandemia boleśnie uderzy w rynek IT. W marcu tego roku liczba ogłoszeń na polskim portalu rekrutacyjnym No Fluff Jobs, dedykowanym branży IT, który wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy, spadła aż o 13 proc. w stosunku do lutego.

Stagnacja nie trwała jednak długo - w czerwcu rynek zanotował odbicie, a od września liczba ogłoszeń zaczęła rosnąć z miesiąca na miesiąc. Miniony rok portal zamknął 1,9 mln użytkowników - o 18 proc. więcej niż w 2019 r. - i z bilansem 24 mln odsłon, co w stosunku do 2019 r. stanowi wzrost o 17 proc.

Obecnie pracodawcy szukają specjalistów z praktyką. Spośród wszystkich ofert pracy w 2020 roku 49 proc. było kierowanych do osób z dużym doświadczeniem (tzw. seniorzy), 46 proc. ze średnim (midzi) i tylko 5 proc. do osób rozpoczynających karierę w IT (juniorzy).

- Pandemia wpłynęła na problemy firm z płynnością finansową, wymusiła błyskawiczną transformację cyfrową w organizacjach i zamieszała także na rynku pracy - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

- Rynek pracy IT lekko się „zapadł” w drugim kwartale roku, a firmy postawiły na doświadczenie. Jeszcze większego znaczenia nabrały jakość i wydajność. W rezultacie trudniejszy start mieli najmniej doświadczeni, czyli juniorzy. Dużo lepiej sytuacja prezentowała się pod koniec roku, gdy branża IT wróciła na właściwe tory i rynek zdecydowanie „odżył”, a liczba ofert na No Fluff Jobs osiągnęła rekordowy poziom. By sprostać zapotrzebowaniu na specjalistów IT, firmy będą musiały otworzyć się na pracowników z Europy Wschodniej i Azji. Będzie to wyzwanie nie tylko w wymiarze komunikacyjnym i kulturowym, lecz przede wszystkim organizacyjnym - dodaje Bujok.

Warto zaznaczyć, że kryzys związany z pojawieniem się na świecie wirusa z Wuhan spowodował, że branża IT nabrała wiatru w żagle. Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, w rozmowie z PulsHR.pl przytaczał wyniki ankiet wśród zrzeszonych w SoDA firm. Blisko 1/3 z nich nie odczuwała zmian związanych z koronawirusem, a 5 proc. zauważa wręcz poprawę swej sytuacji.

- Są firmy, które wspierają nie tylko krytyczne części infrastruktury w różnych branżach, ale także i te zajmujące się innymi dziedzinami. Mocno patrzy się na oszczędności i optymalizację kosztów. Dochodzą do nas głosy z przeróżnych środowisk, że są negocjowane optymalizacje stawek dla kontaktorów czy wewnętrznych zespołów projektowych. To często "na koniec dnia" przekłada się na potencjalne obniżki wynagrodzeń czy zwolnienia... Warto jednak powiedzieć, że każdy kryzys ma początek i koniec. Każdy w branży IT zdaje sobie sprawę, jak trudno rekrutować jest dobry zespół ekspertów - wyjaśniał Majewski.

Wynagrodzenia informatyków a forma umowy

Wśród oferowanych przez pracodawców form zatrudnienia niepodzielnie króluje kontrakt B2B - taka propozycja pojawia się jako jedna z opcji do wyboru w 3/4 ogłoszeń publikowanych na portalu No Fluff Jobs. Średnio na B2B informatyk może zarobić od 13 tys. zł do 18 tys. zł netto. W 2019 r. było to od 11 tys. zł do 15,5 tys. zł netto. W co drugiej ofercie pojawia się propozycja umowy o pracę, jednak w tym wypadku wynagrodzenie jest niższe - średnio od 9,5 tys. zł do 14 tys. zł brutto.

Źródło: No Fluff Jobs „Rynek pracy w IT w 2020 roku”

Rodzaj proponowanej umowy jest mocno powiązany z doświadczeniem kandydata. Juniorom zwykle pracodawcy oferują zatrudnienie na umowę o pracę (73 proc. ofert). Bardziej doświadczonym kandydatom w 87 proc. ofert proponowano kontrakt B2B. Aż w 17 proc. ogłoszeń kierowanych do juniorów pracodawcy proponowali umowę zlecenia lub o dzieło. To czterokrotnie więcej niż w przypadku ofert kierowanych do osób ze średnim doświadczeniem (midów) i 11 razy więcej niż w przypadku tych z większym stażem pracy (seniorów).

Najbardziej opłacalne specjalizacje

Na najwyższe wynagrodzenie w 2020 r. mogli liczyć specjaliści security oraz Big Data - średnio od 16 tys. zł netto do nawet ponad 22 tys. zł netto na kontrakcie B2B. Kolejne miejsca pod względem zarobków zajmują dziedziny DevOps i Business Intelligence, gdzie pensje kilkunastotysięczne to również rynkowy standard. Z kolei najniższych w branży zarobków muszą spodziewać się specjaliści UX/Design i Support. W tych kategoriach oferowane widełki wynagrodzeń rzadko przekraczały 10 tys. zł netto na kontrakcie B2B.

W przypadku umowy o pracę wynagrodzenia są zdecydowanie niższe. W tej kategorii specjaliści Security, Big Data i DevOps nadal mogą liczyć na najwyższe zarobki - powyżej 16 tys. zł brutto w górnych widełkach - ale w pozostałych specjalizacjach pensje są bardziej wyrównane.

Specjalistom Business Intelligence, Backend, Frontend i Fullstack pracodawcy oferują pensje średnio między 10 tys. zł a 15 tys. zł brutto. Nadal najniższe są średnie pensje oferowane specjalistom Support - od 6,5 tys. zł do 9 tys. zł brutto. Drugą najniżej wycenianą specjalizacją jest Testing - od 8 tys. zł do 12 tys. zł brutto.

Zarobki a technologie

Jak co roku największa liczba ogłoszeń na portalu No Fluff Jobs dotyczyła specjalistów Backend. Niezmiennie w 1/3 ogłoszeń kierowanych do backendowców wymagana jest znajomość Javy i Gita, w co piątym ogłoszeniu również Rest i SQL. Coraz częściej pracodawcy oczekują też znajomości Dockera i MySQL.

Znajomość Javy i Scali przekłada się na najwyższe wynagrodzenie od 15 tys. zł do 20 tys. zł netto na B2B i od 12 tys. zł do 16,4 tys. zł brutto na umowie o pracę. Z kolei najniższe zarobki w tej kategorii są oferowane specjalistom ze znajomością PHP - od 8,5 zł do 13 tys. zł na B2B i od 7,5 tys. zł do 11 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Na drugim miejscu pod względem liczby publikowanych ofert znalazła się kategoria Fullstack. Tutaj najważniejszym wymaganiem pozostaje znajomość JavaScriptu, wymieniana w co trzeciej ofercie, a także Javy i Gita (co czwarta oferta). Trzecią najpopularniejszą kategorią na portalu No Fluff Jobs w 2020 r. był Frontend.

Najważniejszym wymaganiem pozostaje znajomość JavaScript (3 na 5 ogłoszeń), na drugim miejscu znajduje się CSS, a na trzecim HTML. W przypadku umowy B2B specjaliści JavaScript mogą liczyć na od 12 tys. zł do 17,8 tys. zł netto, a na umowie o pracę od 10 tys. zł do 14,5 tys. zł brutto. Szansę na lepsze zarobki daje znajomość Angulara - od 14,7 tys. zł do 18,5 tys. zł netto na B2B i od 10 tys. do 15 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Kolejną kategorią jest Mobile. Tutaj liczba ogłoszeń dla specjalistów ze średnim doświadczeniem od lat utrzymuje się na podobnym poziomie, rośnie natomiast liczba ofert kierowanych do seniorów. Widoczne jest odejście od technologii związanych z programowaniem obiektowym i wzrost zapotrzebowania na znajomość tych nowszych, np. Kotlina, który pojawia się już w 1/3 ofert. Rok wcześniej obecny tylko w co piątej ofercie. Widełki wynagrodzeń na B2B zaczynają się od 4,5 tys. zł netto (juniorzy) do 18,8 tys. zł netto (seniorzy). W przypadku umów o pracę jest to odpowiednio od 4,5 do 17,7 tys. zł brutto.

Rośnie zapotrzebowanie na testerów - w 2020 r. liczba ogłoszeń w tej kategorii wzrosła o 30 proc. Wymaga się od nich najczęściej znajomości Selenium, Javy i SQL, na popularności zyskują Python, Rest i Postman. W porównaniu z pozostałymi kategoriami ich wynagrodzenia nie są wysokie. Od 4 tys. zł netto (juniorzy) do 18 tys. zł netto (seniorzy) na B2B i odpowiednio od 4 tys. zł do 15 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Stosunkowo nową kategorią, w której liczba ogłoszeń systematycznie rośnie, jest DevOps. Tutaj aż 97 proc. ofert kierowanych jest do specjalistów z większym doświadczeniem, od których oczekuje się znajomości takich technologii i narzędzi jak Linux, Docker, .NET czy AWS. Wysokim wymaganiom odpowiadają wysokie zarobki - mediana najwyższych widełek na B2B dla seniora to ponad 20 tys. zł netto, a najniższych 15,1 tys. zł netto. W przypadku umowy o pracę doświadczeni specjaliści DevOps mogą liczyć na 12,2 do 18 tys. zł brutto. Równie atrakcyjnie wyglądają wynagrodzenia oferowane juniorom - od 6 tys. zł do 8,4 tys. zł netto w przypadku umowy B2B lub od 5,5 do 8 tys. zł brutto na umowie o pracę.

(Fot. Shutterstock)

Lokalizacja a wynagrodzenie

W Trójmieście dolne widełki wynagrodzeń na kontrakcie B2B urosły aż o 40 proc. - z 10 tys. zł do 14 tys. zł netto. We Wrocławiu wzrost w dolnych widełkach wyniósł 30 proc., a w stolicy 23 proc. W górnych widełkach wzrosty nie były już tak ogromne - od 12 do 14 proc. Wciąż najwięcej można zarobić w Warszawie - od 14,7 zł do 20 tys. zł netto.

Trójmiasto w ciągu roku dogoniło czołówkę, czyli Kraków, Wrocław i pracę zdalną. We wszystkich tych lokalizacjach wynagrodzenia są porównywalne i wynoszą od 13 tys. zł do 18 tys. zł netto.

W przypadku zatrudnienia na umowie o pracę wzrosty wynagrodzeń nie były tak spektakularne. W 2020 r. najbardziej wzrosły zarobki proponowane w Lublinie - 25 proc. w dolnych widełkach i 20 proc, w górnych - oraz we Wrocławiu - odpowiednio 25 proc. i 15 proc. Na umowie o pracę specjaliści IT najlepiej zarabiali w Krakowie - od 10 tys. zł do 16 tys. zł brutto. Dalej w zestawieniu znalazły się Warszawa, Wrocław, Lublin i praca zdalna - od 10 tys. zł do 15 tys. zł brutto.

Zdrowie – najlepszy benefit

Naturalną konsekwencją powszechnego przejścia na pracę zdalną było ograniczenie przez firmy części benefitów pracowniczych. W zdecydowanie mniejszej liczbie ofert były informacje o udogodnieniach w biurze. Największy spadek odnotowała popularność dostępu do kuchni - z 29 proc. ofert w 2019 r. do 8 proc. w 2020 r. Z kolei liczba ofert wymieniających wśród benefitów eventy i szkolenia wewnątrz zespołów spadła o 60 proc. w stosunku do 2019 r.

Najpopularniejszym benefitem pozostaje prywatna opieka medyczna - w minionym roku można ją było znaleźć w 66 proc. ofert (w porównaniu do 77 proc. w 2019). Mimo ograniczeń w dostępności klubów fitness, siłowni i obiektów sportowych, karty sportowe zanotowały tylko niewielki spadek popularności - informację o nich zawiera 3 na 5 ofert pracy.

*Raport powstał na bazie 26 189 ofert pracy opublikowanych w serwisie nofluffjobs.com w okresie między 1 stycznia 2020 a 31 grudnia 2020. Podane w badaniu wartości są medianą - co oznacza, że 50 proc. specjalistów zarabia mniej niż podana kwota, a 50 proc. więcej.