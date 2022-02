Praca i zarobki w HR. Nawet 35 tys. zł miesięcznie dla dyrektora

Z raportu Hays Poland wynika, że 47 proc. specjalistów HR rozważa zmianę pracy w 2022 roku. Będą mogli przebierać w ofertach, których wciąż przybywa na rynku pracy. Na jakie pensje mogą liczyć? Rozpiętość jest spora - od 3,5 tys. zł brutto do 35 tys. zł brutto miesięcznie.

Branża HR wyróżnia się na tle innych sektorów pod względem liczby publikowanych ofert pracy. Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, wzmożone zainteresowanie obserwujemy wśród specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi - odnotowujemy tu wzrost liczby ofert pracy o 59 proc.

Najczęściej rekruterzy poszukują HR Business Partnerów - liczba ogłoszeń skierowanych do nich zwiększyła się o 86 proc. Na celowniku rekruterów są również specjaliści ds. HR (wzrost o 63 proc.) oraz specjaliści ds. kadr i płac (wzrost o 58 proc.).

Również dane z raportu Hays Poland potwierdzają, że na wiele ciekawych ofert mogą liczyć m.in. kompetentni menedżerowie HR, doświadczeni rekruterzy oraz specjaliści w obszarze employer brandingu.

- Na przestrzeni ostatnich kilku lat działy HR zyskały rangę kluczowego ogniwa każdej organizacji. Zakres ich obowiązków coraz częściej wykracza poza odpowiedzialność za politykę personalną oraz pozyskiwanie talentów, uwzględniając również aktywny udział w procesie tworzenia strategii rozwoju firm. Inwestując w dojrzałych ekspertów w dziedzinie HR, firma zyskuje dużą stabilizację i realne wsparcie dla biznesu - komentuje wyniki raportu Marta Sikorska, menedżer w Hays Poland.

Dane Hays pokazują, że aż 98 proc. firm zamierza rekrutować, a ponad połowa (56 proc.) spodziewa się trudności. Tu z pomocą mogą przyjść doświadczeni pracownicy. Dobra wiadomość dla pracodawców jest taka, że aż 47 proc. specjalistów z tego obszaru rozważa zmianę pracy w 2022 roku.

Ile zarabia się w HR?

Z kolei 40 proc. HR-owców spodziewa się podwyżki. Ile w tej chwili zarabiają? Jak wynika z raportu Hays Poland najwyższa stawka to 35 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle maksymalnie wyciąga dyrektor ds. zasobów ludzkich. Minimalna pensja w jego przypadku to 20 tys. zł brutto.

Nieco mniej zarabia kierownik ds. zasobów ludzkich. Najczęściej oferowany wynagrodzenie na tym stanowisku to 20 tys. zł. Dolny pułap w jego przypadku to 16 tys. zł, a górny - 25 tys. zł miesięcznie.

HR business partner najczęściej zarabia 15 tys. zł brutto co miesiąc, a kierownik ds. kadr i płac tyle samo co talent acquisition manager, czyli 14 tys. zł brutto.

Osoby zajmujące się benefitami i wynagrodzeniami mogą najczęściej liczyć na miesięczną pensję w wysokości 10,5 tys. zł, a specjaliści odpowiedzialni za szkolenia - 7,5 tys. zł. Pensja specjalistów ds. rekrutacji, którą najczęściej oferują im firmy, to 8 tys. zł brutto.

Najmniej zarabiają osoby stawiające pierwsze kroki w sektorze, czyli asystenci ds. zasobów ludzkich. Ich maksymalne zarobki to 4,5 tys. zł brutto, a minimalne - 3,5 tys. zł brutto. Niewiele więcej (maksymalnie 5,5 tys. zł brutto) wyciągają młodsi specjaliści ds. zasobów ludzkich.

Dokąd zmierza HR?

W wypowiedziach wielu menadżerów, ale i w wynikach wielu raportów możemy przeczytać, że rola HR wzmocniła się po pandemii. Jak zaznacza Joanna Kucharska, dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii, specjaliści z tego obszaru wykazali się elastycznością i zwinnością w działaniu, uwiarygodnili się w pozycji partnera biznesowego.

- Wyzwania HR to pochodna wyzwań biznesu. Z pewnością jest ich sporo i różną się od siebie w zależności od branży, ale częścią wspólną na dziś jest na pewno rekrutacja oraz utrzymywanie i rozwijanie talentów w organizacji. Na dzisiejszym rynku pracy brakuje już bowiem nie tylko specjalistów IT, o których ciężko już od dawna, ale i wielu innych profili. Pojawia się też mnóstwo nowych ról, wymagających zupełnie nowych kompetencji i umiejętności, które niekoniecznie można pozyskać na studiach. Wymaga to od firm, a przede wszystkim od HR, wdrażania odpowiednich programów reskillingu i rozwoju kompetencji we własnym zakresie. Trudny kawałek, ale odpowiednio zorganizowany, będzie budować w tych organizacjach, które się tego podejmą, przewagę konkurencyjną na przyszłość - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Kucharska.

Joanna Malinowska-Parzydło, executive partner w butiku doradczym Younicorn podkreśla, że HR zmierza ku menedżerom - i vice versa. Staje się doradcą od zarządzania człowiekiem, z którym menedżerowie coraz otwarciej konsultują swoje wyzwania dotyczące budowania zaangażowania i motywowania ludzi, powracających do pracy hybrydowej lub biurowej.

- Mądrzy szefowie wreszcie oszacowali skutki braku własnych kompetencji HR-owych i docenili profesjonalną pomoc. Mam w związku z tym nadzieję, że profesjonaliści HR jeszcze bardziej skoncentrują się na rzeczach praktycznie potrzebnych menedżerom i zarządom, w miejsce skupiania uwagi i budżetów na „projektach” stanowiących tematy modne w świecie HR, ale nie generujących istotnej wartości biznesowej - ocenia Joanna Malinowska-Parzydło.

Również Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor HR w ING Banku Śląskim uważa, że przed HR-em ciekawy rok. Jej zdaniem priorytetem dla wielu będzie przyciąganie i utrzymanie talentów.

- Na wysoce konkurencyjnym rynku eksperci w „gorących" zawodach mogą przebierać w ofertach, trzeba więc oferować coś więcej niż znakomite wynagrodzenie. Na znaczeniu zyskują benefity pozapłacowe związane ze zdrowiem i ze spędzaniem wolnego czasu - zauważa Maja Chabińska-Rossakowska.