Praca i wynagrodzenie w energetyce. Branża się rozwija, rekrutuje na potęgę

Energetyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów na rynku pracy. Perspektywy płacowe są w nim bardzo kuszące. W zależności od stanowiska i doświadczenia wynagrodzenie wynosi od 6 do 25 tys. zł.

Autor:KDS

• 27 kwi 2021 20:00





Na najniższe wynagrodzenie w branży energetycznej liczyć mogą osoby zajmujące stanowisko przedstawiciela handlowego (fotowoltaika) (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Firma rekrutacyjno-outsourcingowa Devire przedstawiła najnowszy raport "Przegląd Wynagrodzeń Polska 2021".

Pod lupę wzięła m.in. możliwości rekrutacyjne oraz wynagrodzenia pracowników reprezentujących branżę energetyczną

Ta w obecnym czasie nabrała wiatru w żagle i rekrutuje na potęgę. Ile można zarobić i kogo dokładnie potrzeba w energetyce?

Branża energetyczna była jedną z tych, które dobrze poradziły sobie w czasie pandemii. Wiele stanowisk technicznych, które gwarantują prowadzenie inwestycji na terenie kraju, musiało zostać obsadzonych pomimo panujących warunków. Rozpoczętych inwestycji nie można było przerwać. A boom na fotowoltaikę tylko nakręcił rekrutacje. Już od stycznia można było zaobserwować znaczące zainteresowanie polskim rynkiem przez firmy zagraniczne oraz ogromny rozwój branży fotowoltaicznej.

Z raportu płacowego Hays Poland wynika, że aż 78 proc. firm działających w tym segmencie planuje w najbliższym czasie zwiększyć zatrudnienie, z czego 39 proc. przyznaje, że może mieć problem z bezproblemowymi rekrutacjami.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozwój w każdym segmencie

Z kolei analiza Devire wskazuje, że pomimo pandemii i gospodarczego spowolnienia rynek energetyki dynamicznie się rozwijał. Warto wspomnieć, że mniejszy lub większy wzrost nastąpił w każdej dziedzinie: instalacje fotowoltaiczne, instalacje wykorzystujące biogaz, hydroenergię, biomasę, energię wiatru.

- Zapewne jest to spowodowane również wsparciem Unii Europejskiej oraz ulgami

podatkowymi, które to czynniki tylko zachęciły do zwiększenia udziału w danym biznesie. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe 2 lata na rynku farm fotowoltaicznych będą bardzo intensywne - mówi o przyczynach rosnącego zapotrzebowania na pracowników Karolina Orzelska, principal consultant z warszawskiego oddziału Devire.

Czytaj więcej: Rekordowe zarobki w branży medycznej. Najlepsi zarobią nawet 55 tys. zł

Eksperci Devire wskazują, że w mijającym 2020 roku widoczna była zwiększona aktywność firm oferujących mikroinstalacje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla klienta indywidualnego. Przez to pojawiło się duże zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych, projektantów, kosztorysantów, monterów instalacji, a także wyższą kadrę managerską: dyrektorów sprzedaży,

dyrektorów operacyjnych, dyrektorów ds. rozwoju rynku. - Skompletowanie silnego zespołu i ustalenie dalszych działań ma przyczynić się do zwiększania udziału tych firm w rynku. Wykonawcy zajmujący się budową farm solarnych skoncentrowali swoje działania na rozbudowaniu zespołów od pozyskiwania gruntów, a duże organizacje z kapitałem zagranicznym na pozyskaniu osób, które będą ich przedstawicielami na terenie Polski - podsumowuje Karolina Orzelska. Jakie zarobki w energetyce Osoby zainteresowane pracą w branży energetycznej powinny wiedzieć, że rozpiętość wynagrodzeń jest w niej bardzo duża. Osoby początkujące, zajmujące najniższe w hierarchii stanowiska startują z poziomu 6 tys. zł brutto (wszystkie kwoty podajemy brutto). Natomiast najwyższe pensje, dla osób zajmujących zarządcze stanowiska, sięgają ponad 20 tys. zł brutto. Na najniższe wynagrodzenie w branży energetycznej liczyć mogą osoby zajmujące stanowisko przedstawiciela handlowego (fotowoltaika). Najniższa oferowana pensja wynosi wspomniane wcześniej 6 tys. zł, najwyższa 9,5 tys. zł, najczęściej oferowana pensja wynosiła z kolei 7,5 tys. zł. Jedna z niższych pensji otrzymuje również specjalista ds. pozyskiwania gruntów. najniższa oferowana na tym stanowisku pensja wynosi 7 tys. zł, najwyższa 11 tys. zł, zaś najczęściej oferowana 9 tys. zł. Grafika: Devire Na drugim końcu zestawienia wysokości wynagrodzeń znajdziemy osoby starające się o stanowisko dyrektora operacyjnego (telco). Najniższa oferowana im pensja wynosi 20 tys. zł, najwyższa, 25 tys. zł, zaś podczas rekrutacji najczęściej pada kwota 22 tys. zł. Stosunkowo wysokie wynagrodzenie otrzymują również dyrektorzy działu zajmującego się fotowoltaiką. Najniższe oferowane im wynagrodzenie wynosiło 18 tys. zł, najwyższe 22 tys. zł, najczęściej oferowane 20 tys. zł. Gdzie praca w energetyce? Obecnie jedna z największych firm energetycznych w Polsce, Tauron Polska Energia, prowadzi rekrutacje na 13 stanowisk pracy (cała grupa Tauron na 124 stanowiska). Poszukiwani są pracownicy na takie stanowiska jak specjalista ds. polityki personalnej, kontroler finansowy w obszarze controllingu strategicznego, starszy specjalista ds. developmentu i akwizycji OZE czy radca prawny. Firma poszukuje również stażystów i praktykantów. Wszystkie oferty dotyczą pracy w Katowicach. Z kolei we wszystkich spółkach należących do Polskiej Grupy Energetycznej do obsadzenia jest ok. 50 wolnych stanowisk. Firma poszukuje m.in. specjalisty ds. budowlanych, specjalisty ds. elektrycznych i AKPiA, dyrektora departamentu zarządzania systemami wsparcia i rynku energii, obchodowego urządzeń pomocniczych, eksperta w departamencie energetyki morskiej czy też

specjalisty ds. analiz rynku energii lub dyżurnego elektroenergetyka. Warto przypomnieć, że firmy z branży energetycznej zazwyczaj oferują dodatkowy dzień wolny, który wypada w Dzień Energetyka, czyli 14 sierpnia. Standardem jest też dofinansowanie do prądu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.