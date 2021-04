Praca i wynagrodzenie "na produkcji". Ile może zarobić inżynier, a ile specjalista?

Pierwsza reakcja branży produkcyjnej na wiosenny lockdown przyniosła liczne redukcje zatrudnienia i wstrzymane rekrutacje, jednak w drugiej połowie roku firmy powróciły do realizacji swoich planów zatrudnienia. Kogo szukają polskie przedsiębiorstwa i jakie wynagrodzenia oferują?

Autor:jk

• 29 kwi 2021 20:00





Branża produkcyjna wciąż odczuwa skutki epidemii COVID-19 (Fot. Shutterstock)

Jak wynika z drugiej edycji badania Devire „Rynek Zmiany Pracy”, co trzeci badany zmienił pracę w ubiegłym roku (35 proc. wskazań), a już co druga osoba chciałaby to zrobić w 2021 roku (49 proc. respondentów).

Z badania wynika również, że 37 proc. pracowników dostało podwyżkę.

W zależności od stanowiska i doświadczenia miesięczne wynagrodzenie w branży waha się od 4,5 tys. zł do 37,5 tys. zł brutto.

Branża produkcyjna wciąż odczuwa skutki epidemii COVID-19. Według najnowszych danych GUS na przełomie roku doszło do spadku produkcji o około 5 proc. Jednocześnie większość pracowników deklaruje, że ich sytuacja zawodowa nie pogorszyła się (52 proc.), a 37 proc. zatrudnionych nawet dostało podwyżkę - wynika z badania firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

- Negatywne skutki odczuła przede wszystkim branża automotive i branża lotnicza. Obecnie najlepiej na rynku radzą sobie firmy produkcyjne z sektora dóbr konsumenckich, a przede wszystkim producenci kosmetyków, artykułów higienicznych i chemii gospodarczej. Stabilna jest również sytuacja produkcji artykułów spożywczych, a zwłaszcza produktów trwałych. Niestety, w gorszym położeniu znajdują się wciąż firmy produkujące dla kanału HORECA. Utrzymujące się obostrzenia dla branży gastronomicznej również niekorzystnie wpływają na jej dostawców - czyli producentów żywności – mówi Agata Górska, lider zespołu rekrutacyjnego w obszarze inżynierii i produkcji w firmie Devire.

Branża szuka pracowników

Agata Górska zauważa, że pomimo tego, iż pierwsza reakcja branży na wiosenny lockdown przyniosła liczne redukcje zatrudnienia i wstrzymane rekrutacje, to w drugiej połowie roku firmy powróciły do realizacji swoich planów zatrudnienia. Jak wynika z drugiej edycji badania Devire „Rynek Zmiany Pracy”, co trzeci badany zmienił pracę w ubiegłym roku (35 proc. wskazań), a już co drugi osoba chciałaby zmienić pracę w 2021 roku (49 proc. respondentów). Na podstawie tych danych można stwierdzić, że dynamika rynku pracy nie maleje.

- Największy popyt obserwujemy na stanowiska związane z utrzymaniem ruchu i wdrażaniem lean. W wyniku postępującej automatyzacji produkcji oraz poszukiwania optymalizacji w fabrykach, niezmiennie od kilku lat firmy zgłaszają zapotrzebowanie na pozycję inżyniera automatyka, kierownika utrzymania ruchu i specjalistę ds. lean manufacturing. Popularnym stanowiskiem jest także jedna z podstawowych ról w każdym zakładzie produkcyjnym: kierownik zmiany produkcyjnej. Przyczyną jest otwieranie nowych linii produkcyjnych, ale też silna potrzeba rozwiniętych kompetencji menadżerskich na tych stanowisku w organizacjach. W ostatnim czasie pracodawcy często poszukują również specjalistów ds. BHP i ochrony środowiska, planistów produkcyjnych, inżynierów procesu i inżynierów jakości – komentuje Agata Górska. - Firmy produkcyjne, które odnotowały wzrost w zeszłym roku, poszukują specjalistów ds. wdrożeń nowych produktów i kierowników projektów specjalizujących się w projektach inwestycyjnych. Dotyczy to przede wszystkim firm z branży dóbr konsumenckich – dodaje Górska. Eksperci Devire zauważają również, że rok 2020 przyniósł nieznaczne wyhamowanie w obszarze R&D. Wzrost tego sektora w latach ubiegłych był imponujący. Jednak firmy nie porzuciły planów dalszego rozwoju czy budowy centrów w Polsce. Prognozujemy, że popyt na kompetencje tego rodzaju wzrośnie znacząco w drugiej połowie 2021 roku, pociągając za sobą rewizję oczekiwań płaconych najbardziej doświadczonych kandydatów – czytamy w raporcie „Przegląd Wynagrodzeń 2021” firmy Devire. W obszarze robotyki przemysłowej rynek czeka na decyzję rządu odnośnie uruchomienia 50 proc. ulgi podatkowej na robotyzację zakładów produkcyjnych. W ocenie ekspertów Devire ulga bądź jej brak będzie determinować w głównej mierze zapotrzebowanie na programistów robotów i inżynierów serwisu. - Postępujący proces automatyzacji produkcji będzie wymagać od firm tworzenia własnych działów wsparcia technicznego, co może doprowadzić do istotnego zwiększenia oczekiwań finansowych ekspertów w tym obszarze – zaznaczają eksperci Devire. Zarobki na produkcji Jeśli chodzi o najczęściej poszukiwane stanowiska w branży produkcyjnej, to inżynier automatyk może zarobić co miesiąc między 5,5 tys. a 11 tys. zł brutto. Najczęściej oferowaną stawką jest kwota 8,5 tys. zł – wynika z badania Devire „Przegląd Wynagrodzeń 2021”. Specjalista ds. lean manufacturing może liczyć na pensję w przedziale 7-10 tys. zł brutto. Z kolei minimalne wynagrodzenie kierownika utrzymania ruchu to 9 tys. zł brutto, a maksymalne to 16 tys. zł brutto. Warto dodać, że najczęściej może liczyć na 13 tys. zł brutto. Nieco mniej zarabia kierownik zmiany produkcyjnej. Jego pensja waha się od 5,5 tys. zł do 8,5 tys, zł brutto. Podobnie wygląda pensja specjalisty ds. planowania produkcji, która mieści się przedziale 5,5-9,5 tys. zł brutto. Specjalista ds. rozwoju nowych produktów może liczyć na minimalną płacę w wysokości 5,5 tys. zł oraz maksymalną 11 tys. zł brutto. Inżynier procesu zarabia nieco więcej – jego wynagrodzenie waha się od 6 tys. zł do 9,5 tys. zł. W takim samym przedziale mieszczą się zarobki inżyniera jakości. Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska zarabia minimalnie 5,5 tys. zł, a maksymalnie 10 tys. zł brutto. Kierownik Projektów Inwestycyjnych może liczyć na więcej – jego pensja waha się od 9,5 do 18 tys. zł brutto. Źródło: Devire, „Przegląd Wynagrodzeń 2021” Przemysł będzie zatrudniać Optymizm jest widoczny w obszarze produkcji przemysłowej. To sektor, w którym przedsiębiorcy pomimo pandemii chcą znacznie powiększać swoje zespoły w drugim kwartale bieżącego roku. Według najnowszego Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia 16 proc. przedsiębiorstw planuje powiększać swoje zespoły, 3 proc. myśli o redukcji etatów, 76 proc. nie przewiduje zmian personalnych, a 5 proc. nie wie, co przyniosą najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia (różnica pomiędzy odsetkiem firm prognozujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia) przewidywana dla branży produkcji przemysłowej na drugi kwartał wynosi +11 proc. To najlepszy wyniki dla produkcji przemysłowej od momentu wybuchu pandemii. Co ważne, wskaźnik utrzymuje się na tym poziomie już drugi kwartał z rzędu, a w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wzrósł aż o 7 punktów procentowych. - Planowane wzrosty w zatrudnieniu związane są przede wszystkim z odbudowywaniem mocy produkcyjnych po dużych spadkach, zanotowanych w drugim i trzecim kwartale 2020 roku. To również efekt powrotu do projektów rozwojowych, takich jak rozbudowy hal i parków maszynowych, które zostały wstrzymane na początku pandemii z powodu dużej niepewności dotyczącej zwrotów z inwestycji. Obecnie firmy wracają do tych planów, ponieważ pomimo trudnej i zmiennej sytuacji związanej z pandemią wielu pracodawców wdrożyło wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i jest w stanie względnie płynnie prowadzić swoją działalność – komentuje Kamil Sadowniczyk, dyrektor linii biznesowej Manpower Enterprise. - W niemal każdym przedsiębiorstwie zaraz po wybuchu pandemii budowane i wdrażane były plany awaryjne na wypadek wystąpienia zakażeń wśród pracowników. Oczywiście te plany zakładały między innymi konieczność angażowania dodatkowych zasobów, niemniej w skali naszego kraju nie ma aż tak zauważalnego, długoterminowego i trwałego wzrostu absencji chorobowej, dlatego też w mojej ocenie tylko mała część planów rekrutacyjnych firm dotyczy właśnie uzupełniania braków kadrowych wywołanych pandemią - dodaje ekspert Manpower.

