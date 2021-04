Praca i wynagrodzenia w bankowości, finansach i ubezpieczeniach. Ile zarabia doradca klienta, a ile dyrektor?

Od 4 tys. zł brutto do 40 tys. zł brutto miesięcznie. Tak wygląda rozpiętość wynagrodzeń w branży bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych.

Autor:jk

• 30 kwi 2021 20:00





Postępująca automatyzacja i robotyzacja branży finansowej stanowi szansę dla analityków procesów biznesowych (Fot. Shutterstock)

W sektorze bankowym postępująca cyfryzacja od wielu lat sprawia, że pracodawcy redukują zatrudnienie. Jednak doświadczeni specjaliści są wciąż poszukiwani. Eksperci ds. modelowania ryzyka czy walidacji mogą liczyć nawet na 10 proc. podwyżki już kolejny rok z rzędu.



Nie oznacza to jednak, że banki nie zatrudniają. Aż 95 proc. badanych otrzymało zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym.



Ponadto doradcy biznesowi i korporacyjni nie powinni obawiać się o pracę, ponieważ mogą płynnie przejść do dynamicznie rozwijającego się sektora leasingu i faktoringu.

W sektorze bankowym postępująca cyfryzacja od wielu lat sprawia, że pracodawcy redukują zatrudnienie. W ciągu dekady banki zmniejszyły liczbę pracowników o ok. 30 tys. Przypomnijmy, w 2008 roku w branży pracowało ponad 180 tys. osób. Trend przybrał na sile w ostatnich miesiącach. Zgodnie z danymi KNF, na koniec października 2020 r. sektor zatrudniał niespełna 150 tys. osób. To o ponad 8,3 tys. mniej niż rok wcześniej.

Nie bez znaczenia jest kurcząca się liczba placówek bankowych. Pandemia sprawiła, że klienci jeszcze częściej korzystają z usług banku zdalnie i rzadziej zaglądają do oddziałów, które stają się zbędne. Potwierdzają to dane KNF, z których wynika, że na koniec października funkcjonowało 11,8 tys. punktów, czyli o 1,2 tys. mniej niż w analogicznym okresie w 2019 r.

Jak widać, pandemia przyspieszyła digitalizację. Potwierdza to także badanie Deloitte „Digital Banking Maturity 2020. How banks are responding to digital (r)evolution?”, z którego wynika, że w trakcie pandemii 60 proc. przebadanych banków zamknęło lub skróciło czas pracy placówek, 11 proc. zrezygnowało z wybranych metod otwierania rachunków, a 6 proc. w ogóle zaprzestało oferowania nowych rachunków lub ograniczyło dostęp nowych klientów do niektórych produktów.

Jednocześnie wiele z nich zaczęło wprowadzać nowe, cyfrowe rozwiązania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy byli zmuszeni korzystać z ich usług w zmieniających się warunkach. W tym celu 41 proc. banków zwiększyło limity płatności zbliżeniowych, 34 proc. zdigitalizowało swoje procesy, a co czwarty umożliwił umawianie spotkań w swoich filiach. Rozwinęły się też cyfrowe metody identyfikacji i weryfikacji klientów (23 proc.), a 18 proc. banków udostępniło swoim klientom płatności zbliżeniowe. - COVID-19 zadziałał jak katalizator, dodatkowo przyspieszając już zachodzące procesy i mobilizując niezdecydowanych do wzmożonej aktywności w tym zakresie – mówi Michael Wodzicki, partner odpowiedzialny za obszar strategii, lider centrum usług dla bankowości i ubezpieczeń, Deloitte. Nie oznacza to jednak, że banki nie zatrudniają. Jak informują eksperci Devire, instytucje kontynuowały znaczące inwestycje w zdalne kanały obsługi klientów zarówno w obszarze bankowości indywidualnej, jak i korporacyjnej. Wiąże się to ze stabilnym popytem na kandydatów z obszaru digitalu. - Z naszych obserwacji wynika, że najbardziej doświadczeni pracownicy jeszcze bardziej niż w poprzednich latach weryfikują atrakcyjność projektów realizowanych przez poszczególne instytucje, a w przypadku zmiany zatrudnienia na pierwszym miejscu stawiają na możliwość rozwoju i podejmowania ciekawych projektów - mówi Dorota Urbaś, ekspert w obszarze bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych w Devire. Jeśli chodzi o perspektywę kandydatów, to z badania Devire wynika, że niemal połowa (49 proc.) twierdzi, iż ich sytuacja zawodowa nie uległa zmianie. 44 proc. osób wyraża chęć zmiany pracy i aktywnie jej szuka. 95 proc. badanych otrzymało zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym. Kto może liczyć na pracę? Raport Devire „Przegląd Wynagrodzeń 2021” pokazuje, że nie maleje zapotrzebowanie na doświadczonych analityków kredytowych, systemowych oraz finansowych, zajmujących się modelowaniem ryzyka. Eksperci ds. modelowania ryzyka czy walidacji mogą liczyć nawet na 10 proc. podwyżki już kolejny rok z rzędu. Czytaj też: Różnorodny obraz rynku pracy. Kogo banki zatrudniają? Postępująca automatyzacja i robotyzacja branży finansowej stanowi szansę dla analityków procesów biznesowych. - Na brak ofert nie będą mogli narzekać eksperci od technologii chmurowych, big data, automatyzacji procesów i machine learningu, podobnie jak specjaliści z obszaru modelowania statystycznego, analizy finansowej czy walidacji modeli danych – mówi Krzysztof Stanczykiwicz, executive manager w Devire. Jak zauważa Dorota Urbaś, chociaż banki się konsolidują i dochodzi do redukcji sieci oddziałów, to doradcy biznesowi i korporacyjni nie powinni obawiać się o pracę, ponieważ mogą płynnie przejść do dynamicznie rozwijającego się sektora leasingu i faktoringu. - Warto zaznaczyć, że najlepsi specjaliści mogą liczyć na zatrudnienia nawet w ulegającej destabilizacji branży bankowości, która walczy teraz o klienta korporacyjnego i SME – dodaje Urbaś. Branża ubezpieczeniowa Analogicznie do bankowości branża ubezpieczeniowa kontynuuje transformację cyfrową, koncentrując coraz więcej swoich wysiłków na budowie oraz optymalizacji zdalnych kanałów sprzedaży i obsługi klientów – czytamy w raporcie Devire. - W cenie pozostają jednak doświadczeni i skuteczni agenci ubezpieczeniowi, którzy mogą liczyć na 10 proc. podwyżki. Nie słabnie zapotrzebowanie na rynku ubezpieczeń na brokerów, underwriterów i aktuariuszy, a także product managerów i likwidatorów szkód – komentuje Krzysztof Stanczykiwicz. Zarobki w sektorze ubezpieczeń i bankowości Rozpiętość zarobków w branży ubezpieczeniowej wynosi od 4 tys. zł brutto miesięcznie (to minimalna pensja specjalisty ds. likwidacji szkód/obsługi roszczeń) do 30 tys. zł brutto (to maksymalne zarobki dyrektora sprzedaży). Podobnie jest w bankowości detalicznej, gdzie najwięcej - bo aż 30 tys. zł brutto - mogą zarabiać dyrektorzy sprzedaży. Na drugim końcu są doradcy klienta, których minimalne wynagrodzenie to 4,5 tys. zł brutto co miesiąc. Źródło: Devire „Przegląd Wynagrodzeń 2021” W przypadku bankowości korporacyjnej stawki rosną. Według raportu Devire nawet 40 tys. zł brutto miesięcznie może otrzymywać dyrektor sprzedaży bankowości przedsiębiorstw. Z kolei 8 tys. zł brutto to minimalna pensja w przypadku doradcy klienta zamożnego oraz doradcy klienta MSP. Jeżeli chodzi o obszar audytu i ryzyka kredytowego, to na najwyższe zarobki może liczyć kierownik zespołu modelowania ryzyka - maksymalna stawka to 30 tys. zł brutto miesięcznie. Natomiast najniższą minimalną pensję w wysokości 8 tys. zł brutto otrzymują: specjalista ds. modelowania ryzyka, specjalista ds. walidacji modeli oraz specjalista ds. auudytu. Źródło: Devire „Przegląd Wynagrodzeń 2021”

