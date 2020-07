PPK w praktyce. Sześć skarg w dwa miesiące

Jak podał skupiający ekspertów z zakresu systemów emerytalnych think tank Instytut Emerytalny, w listopadzie i grudniu 2019 roku do PIP trafiło w sumie sześć skarg związanych z PPK. Trzy skargi dotyczyły przestrzegania przepisów ustawy o PPK, dwie nakłaniania do rezygnacji z przystąpienia do planów, jedna dotyczyła nieuzgodnienia z pracownikami wyboru instytucji finansowej obsługującej PPK.

W sumie pod kątem przestrzegania wytycznych Pracowniczych Planów Kapitałowych, Inspekcja skontrolowała 62 przedsiębiorstwa, w których pracowało 75 tys. osób. Efekty kontroli? Inspektorzy wykryli jeden przypadek nieterminowo odprowadzanej wpłaty do PPK od jednego pracownika. W ramach kary zastosowali "środek oddziaływania wychowawczego".

Eksperci z Instytutu zaznaczają, że w 2020 będzie więcej kontroli. - Więc warto przestrzegać przepisów ustawy o PPK, by nie narazić się na kary - nie tylko wychowawcze - piszą na Twitterze.

Jesienią czeka nas kumulacja firm, które mają przystąpić do PPK. Po przesunięciu, w związku z pandemią koronawirusa, terminów wypełnienia obowiązków związanych z PPK, wtedy w tym procesie zbiegną się firmy II fazy (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) oraz III fazy (zatrudniające od 20 do 49 osób). W sumie, jak wyliczył wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, będzie to ok. 80 tys. firm.

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca. Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.