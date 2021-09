PPK porażka czy szansa na lepszą emeryturę?

Czy dotychczasowe losy Pracowniczych Planów Kapitałowych można określać mianem porażki? W co zostaną zainwestowane zgromadzone na nich pieniądze i wreszcie - jak zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę? Na te pytania odpowie debata "PPK a rynek finansowy".

Debata "PPK a rynek finansowy" odbędzie się 20 września (fot. Pixabay)

Szacowana liczba uczestników PPK w I kwartale 2021 roku wynosiła razem około 2,1 mln osób.

Jak wynika z badania ADP, tylko 28 proc. pracowników dużych firm (zatrudniających od 250 do 500 osób) twierdzi, że ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą PPK, a aż 55 proc. uważa, że ich wiedza jest niewielka.

O PPK dyskutować będziemy podczas 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, na który zarejestrować można się TUTAJ.

Z raportu Instytutu Emerytalnego "Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych po IV kohorcie wdrożenia" wynika, że szacowana liczba uczestników PPK w I kwartale 2021 roku wynosiła razem około 2,1 mln osób.

W raporcie dodano, że liczbę osób zatrudnionych uprawnionych do uczestnictwa w PPK (jeszcze bez firm zatrudniających poniżej 20 osób) rząd szacował na około 8,6 mln osób.

Wiedza pracowników na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych także jest niewielka. Jak wynika z badania ADP, tylko 28 proc. pracowników dużych firm (zatrudniających od 250 do 500 osób) twierdzi, że ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą PPK, a aż 55 proc. uważa, że ich wiedza jest niewielka. Najgorzej w tym zakresie poradziły sobie bardzo małe firmy. Aż 40 proc. pracowników przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób deklaruje, że nie słyszało o programie. Podobnego zdania jest ponad 35 proc. badanych pracujących w firmach o wielkości 55-99 osób.

O tym co zrobić by zachęcić polskich pracowników do oszczędzania, gdzie popełniono błędy, co zostanie poprawione rozmawiać będą uczestnicy debaty „PPK a rynek finansowy”.

Do dyskusji zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 20 września, zaproszeni zostali m.in.: Katarzyna Chmielak, dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji Pracowniczych Planów Kapitałowych PFR TFI; Waldemar Markiewicz, prezes zarządu Izby Domów Maklerskich oraz Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Więcej o kongresie przeczytasz TUTAJ.

