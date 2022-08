Popyt na nich nie słabnie, a pensje rosną. Zarabiają już nawet 40 tys. zł

Jak wynika z "Raportu płacowego 2022" agencji Antal, specjaliści i menedżerowie zarządzania zasobami ludzkimi zanotowali wzrost wynagrodzeń o 22 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Ich średnia pensja wynosi 12 524 zł brutto, a rok wcześniej - 10 234 zł brutto.

Jak zaznaczają autorzy raportu, w dobie transformacji i zmian w polityce wynagrodzeń oraz procesów restrukturyzacyjnych funkcja HR-u zyskuje na znaczeniu.

- Dodatkowo na podniesienie wynagrodzeń wpływa olbrzymi popyt na kandydatów i co za tym idzie - potrzeba zatrudniania doświadczonych rekruterów, bez względu na branżę - komentuje Joanna Cieślik, senior konsultant w agencji Antal HR & Administration.

- Konkurencja wśród pracodawców rośnie, a to wpływa na czasem wręcz skokowy wzrost ofert finansowych na rynku. Przykładowo, na stanowisku senior recruiter wynagrodzenie może wynieść nawet 12 tys. zł brutto - mówi Joanna Cieślik. - Warto przy tym podkreślić, iż obecnie ogromne znaczenie dla HR-owców mają dodatkowe aspekty ofert pracy, tj. premie, bonusy, możliwość pracy zdalnej, jasna ścieżka kariery - dodaje.

Na jakie pensje po podwyżkach mogą liczyć HR-owcy? Jak wynika z raportu agencji Antal, na najwyższą pensję mogą liczyć dyrektorzy personalni - wyciągają oni 20-40 tys. zł brutto miesięcznie. Nieco mniej zarabiają kierownicy personalni - ich miesięczna płaca waha się od 15 do 20 tys. zł.

Kierownik działu zajmującego się wynagrodzeniami i benefitami zarabia 10-16 tys. zł co miesiąc, a szef działu kadr i płac - 10-15 tys. zł.

HR Business Partner może liczyć na zarobki w przedziale 12-15 tys. zł, natomiast specjalista HR otrzymuje pensje w wysokości 6-9 tys. zł.

7-9 tys. zł miesięcznie zarabiają specjaliści od rekrutacji i szkoleń. Na taką samą pensję mogą liczyć specjaliści ds. rekrutacji i employer brandingu.

Najmniej (wśród przebadanych stanowisk) zarabiają analitycy HR. Ich wynagrodzenie waha się od 4 do 8 tys. zł.

Źródło: Raport płacowy Antal

Coraz więcej oferty pracy dla specjalistów i menedżerów HR

Na wysokość wynagrodzeń ma wpływ spora liczba firm, które szukają HR-owców. Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w czerwcu 2022 roku popyt na specjalistów i menedżerów z branży HR wzrósł o 22 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Źródło: Raport Grant Thornton i Element

Z kolei z danych zebranych przez serwis rekrutacyjny Pracuj.pl wynika, że miesięczna liczba ofert pracy skierowanych do HR-owców w 2022 roku wzrosła blisko dwukrotnie w porównaniu do roku 2021. W okresie styczeń-maj 2022 poszukiwano ponad 25 tys. pracowników do struktur HR w organizacjach, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ofert pracy oscylowała wokół 14 tys.

Rekordowym miesiącem okazał się marzec 2022 roku, gdy łączna liczba ogłoszeń o pracę adresowanych do specjalistów HR wyniosła blisko 6 tys. Wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów z obszaru human resources są osoby zajmujące się rekrutacją i employer brandingiem oraz odpowiedzialne za tzw. twardy HR, czyli kadry i wynagrodzenia.

Zespoły HR zwiększają zarówno agencje, jak i firmy.

- Swoje zespoły HR zwiększają lub uzupełniają zarówno agencje, jak i firmy posiadające w strukturze działy rekrutacji, kadr i płac, szkoleń czy BHP. Rekrutuje dosłownie każdy, zadań i etatów przybywa, a pracodawcy ścigają się o kandydatów, oferując konkurencyjne zarobki oraz różnego rodzaju benefity - mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes grupy Progres.

- Oferty skierowane są do różnorodnej grupy osób, bo sektor HR to bardzo szerokie pojęcie, a jego specjalistyczne obszary wymagają innych kompetencji zawodowych. HR tzw. „miękki” związany jest z dbaniem o rozwój i komfort pracy zespołów, zarządzaniem talentami, koordynacją szkoleń czy wdrażaniem narzędzi poprawiających efektywność pracy. Mamy też HR „twardy”, gdzie specjaliści zajmują się sprawami administracyjnymi, płacami, podpisywaniem umów, urlopami, czuwają nad wszelkimi formalnościami. To bardzo istotne rozróżnienie, które determinuje w dużym stopniu to, jakiego pracownika poszukujemy na dane stanowisko w dziale HR i czy każdy sprosta tym oczekiwaniom - dodaje.

Zespoły HR zwiększają zarówno agencje, jak i firmy (Fot. Shutterstock)

HR od zadań specjalnych

Z raportu „Na strategicznym biegu” Pracuj.pl wynika, że wśród najważniejszych zadań HR-u jest rekrutacja i pozyskanie odpowiednich pracowników do organizacji. W mniejszych firmach (do 50 pracowników) odpowiedź tę wskazało aż 94 proc. ankietowanych, a w średnich (do 250 pracowników) - 93 proc.

W zdecydowanej większości firm - niezależnie od ich wielkości - HR jest obszarem wielozadaniowym, a zatrudnieni tu pracownicy odpowiadają również za: onboarding i offboarding (odpowiednio: 66 proc. wskazań w małych firmach, 78 proc. w średnich i 81 proc. w dużych), rozwój i szkolenia pracowników (57 proc., 76 proc., 77 proc.), a także za motywowanie, programy benefitowe i wellbeing (56 proc., 76 proc., 74 proc.).

W najmniejszych firmach pracownicy HR są również często odpowiedzialni za działania spoza tego obszaru biznesowego.

Satysfakcjonująca praca HR-owca

Praca HR-owców nie tylko jest opłacalna pod względem finansowym, ale także przynosi zadowolenie zawodowe. Według badania Pracuj.pl nadal jest to zawód wysoce satysfakcjonujący i jedynie 16 proc. osób związanych z tą profesją myśli o jej zmianie, a 80 proc. jest zadowolonych z pełnionej funkcji i zmian nie planuje.

To, co najbardziej motywuje do codziennej pracy HR-owców, to przede wszystkim: współpracownicy i atmosfera pracy, satysfakcja i poczucie wpływu na to, jak rozwija się organizacja, różnorodność zadań, a także fakt bycia docenionym przez koleżanki i kolegów w pracy oraz zarządy.

Z kolei wśród osób rozważających przebranżowienie argumentami stojącymi za taką decyzją są przede wszystkim niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, niezadowalający zakres obowiązków, a także brak możliwości awansu lub jego niejasne kryteria oraz brak szans na dalszy rozwój i podnoszenie własnych kompetencji.