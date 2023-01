Poniżej średniej krajowej raczej nie schodzą. Pensje startują od 10 tys. zł

Osoby zatrudnione na stanowisku starszego prawnika kancelarii zarabiają od 13 do 40 tys. zł brutto (Fot. Pixabay)

Osoby zatrudnione na stanowisku starszego prawnika kancelarii zarabiają od 13 do 40 tys. zł brutto (Fot. Pixabay)

Ciągłe zmiany w zasadach funkcjonowania firm spowodowały, że eksperci w obszarze prawnopodatkowym są poszukiwani jak nigdy wcześniej. By zatrzymać tych najlepszych, pracodawcy byli zmuszeni do podnoszenia wynagrodzeń. Wiele wskazuje na to, że w 2023 roku trend będzie taki sam.

Z raportu wynika, że w roku 2022 rynek pracy w obszarze prawnopodatkowym ulegał trendom obserwowanym również w innych sektorach, czyli minął pod znakiem rosnącej inflacji, niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz wysokiego zapotrzebowania na pracowników. Efekt był taki, że aby pozyskać i zatrzymać w firmie najlepszych ludzi z zakresu prawa i podatków, pracodawcy byli zmuszeni do podnoszenia wynagrodzeń.

- Zapowiadane zmiany prawa sprawią, że w nadchodzących miesiącach pracodawcy będą musieli zmierzyć się z wymogiem dostosowania swoich działań do nowych przepisów. W związku z tym należy spodziewać się zwiększonego zapotrzebowania firm na specjalistów z obszaru prawa - nie tylko pracy czy podatkowego. Znalezienie odpowiednich kandydatów będzie jednak stanowiło jedno z większych wyzwań natury HR - komentuje cytowana w "Raporcie Płacowym 2023" przygotowanym przez Hays Poland Karolina Lis, director w tej firmie.

Produkcja prawa ma się w Polsce bardzo dobrze. Jak wynika z raportu „Barometr stabilności otoczenia prawnego” przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton, w pierwszej połowie 2022 r. przyjęto w Polsce 14,5 tys. stron maszynopisu aktów prawnych, czyli o 75 proc. więcej niż przed rokiem. To woda na zawodowy młyn dla osób, których zadaniem jest zrozumienie, wyjaśnienie i wprowadzenie w życie wszystkich prawnych i podatkowych zmian.

Wiele wskazuje na to, że w roku 2023 zaobserwujemy kontynuację powyższych trendów. Dynamika wzrostu płac i rekrutacji może jednak być mniejsza w związku z globalnym spowolnieniem gospodarczym - wskazują autorzy "Raportu Płacowego 2023".

Zgodnie z nim 83 proc. firm działających w tej branży planuje rekrutować nowych pracowników w 2023 roku. 60 proc. firm przyznaje, że spodziewa się trudności w tym zakresie. Z kolei 27 proc. specjalistów planuje w 2023 r. zmienić pracę, a 40 proc. spodziewa się podwyżki wynagrodzenia.

Specjaliści od podatków i prawa otrzymają 10 proc. podwyżki

Z raportu Hays Poland wynika, że w obszarze prawnopodatkowym widoczny był w 2022 roku wzrost wynagrodzeń w okolicach 10 proc. i jest to dynamika wzrostu płac, którą będziemy mogli obserwować również w roku 2023.

- Podwyżki rzędu 10-15 proc. dotyczą m.in. ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego. Prawnicy częściej mogą liczyć na wzrost rzędu 5-10 proc., natomiast w przypadku prawników zatrudnionych w kancelariach wiele zależy od obszaru specjalizacji. Pomimo podwyżek przyznawanych na przestrzeni minionego roku w obliczu wysokiej inflacji pracownicy oczekują dalszego wzrostu płac. Silna presja płacowa będzie szczególnie dotkliwa dla pracodawców rekrutujących specjalistów cieszących się największym zainteresowaniem na rynku - wyjaśniają autorzy raportu.

Ile zarabiają specjaliści w branży prawnopodatkowej?

Na większości przeanalizowanych przez Hays Poland stanowiskach wynagrodzenie dla specjalistów z zakresu prawnopodatkowego jest powyżej średniej krajowej (ok. 6800 zł brutto). Niższe wynagrodzenie otrzymują jedynie asystenci prawni (widełki od 5 do 9 tys. zł brutto) oraz młodsi prawnicy kancelarii (widełki od 6,5 do 10 tys. zł brutto).

Grafika: Raport Płacowy 2023 Hays Poland

Najniższe oferowane stawki wynoszące mniej niż 10 tys. zł brutto otrzymują jeszcze prawnicy w kancelarii (widełki od 8 do 16 tys. zł brutto), specjaliści ds. podatków (od 9 do 13 tys. zł brutto) oraz konsultanci ds. podatków (od 9 do 13 tys. zł brutto).

Z kolei na najwyższe wynagrodzenie w branży mogą liczyć osoby zatrudnione na starszego prawnika kancelarii (widełki od 13 do 40 tys. zł brutto), dyrektora działu prawnego czy menedżera departamentu prawnego (widełki od 20 do 35 tys. zł brutto) lub menedżera ds. podatków (widełki od 18 do 35 tys. zł brutto).

Ci specjaliści z obszaru prawnopodatkowego są pilnie poszukiwani

Z raportu Hays Poland wynika, że dużym zainteresowaniem pracodawców cieszą się prawnicy specjalizujący się w ochronie danych osobowych.

- Jest to bardzo przyszłościowy kierunek rozwoju zawodowego. Wynika to z faktu, iż w firmach konsultingowych oraz wewnętrznych działach prawnych powstaje coraz więcej stanowisk tego typu, a obecna podaż specjalistów na polskim rynku pracy nie jest w stanie zaspokoić popytu. Stąd też kandydaci posiadający bogate doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych mogą liczyć na wiele ciekawych ofert. Atrakcyjną pozycję na rynku pracy zajmują również specjaliści oraz inspektorzy RODO - wskazują autorzy raportu.

Innym zyskującym na popularności obszarem specjalizacyjnym jest compliance, czyli funkcje odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działań i wewnętrznych procesów firmy z obowiązującym prawem.

Jak tłumaczą autorzy raportu, jest to wynik m.in. rozwoju struktur korporacyjnych wielu międzynarodowych organizacji posiadających swoje biura lub centra usług w Polsce.

Od kilku lat ogromnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się specjaliści w dziedzinie prawa podatkowego oraz prawnicy wewnętrzni.

